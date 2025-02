Când este finala Power Couple sezonul 2. Show-ul de la Antena 1 se apropie de sfârșit

Pe măsură ce cuplurile de vedete au fost eliminate, fanii show-ului au început să se întrebe când este finala Power Couple sezonul 2, așteptând cu nerăbdare să vadă ce cuplu a câștigat competița.

Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple a revenit la Antena 1, la începutul anului 2025! Din 13 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le-a adus celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!

Sezonul 2 al emisiunii Power Couple s-a bucurat de mare succes în rândul telespectatorilor, fiecare ediție înregistrând recorduri de audiență. Edițiile care se difuzează acum sunt cele din penultima săptămână, care va fi marcată de eliminarea unui alt cuplu.

Așadar, nu mai este mult timp până când fanii vor afla ce echipă pleacă acasă cu marele premiul. Când este finala Power Couple sezonul 2? Răspunsul este: peste o săptămână, mai exact miercuri, 5 martie.

Theo Zeciu şi Cesima, Diana Bulimar și Radu Dumitrache, Bella Santiago și Nicu Grigore, magicianul Robert Tudor și Elena Tudor, Radu Bucălae și Alexandra, DOC și Anca Munteanu, Andrei Stoica și Andra Stoica, Leonard Doroftei și Monica Doroftei, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu sunt cele nouă cupluri care au acceptat provocarea emisiunii Power Couple România sezonul 2. Cele nouă perechi au mers în Malta, pe insula Gozo, în goana după premiul în valoare de 100.000 de euro și trofeul Power Couple România.

La bine și la greu, nouă cupluri au acceptat provocarea participării la show-ul Power Couple, iată ce spuneau cuplurile încă aflate în competiție.

După ce a dus țara pe cele mai înalte culmi în gimnastică, cucerind medalii importante pentru România, Diana Bulimar a intrăat într-o nouă competiție a vieții, de această dată alături de logodnicul ei, Radu Dumitrache.

Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, cântăreața Bella Santiago este decisă să meargă până la capăt, împreună cu soțul ei, Nicu Grigore.

„Am acceptat provocarea pentru a vedea care este limita mea de răbdare, până unde pot (râde), până unde duce memoria mea de când l-am cunoscut pe el. Vreau să văd ce putem face mai departe împreună, la bine și la greu”, declară solista, în timp ce soțul ei recunoaște: „Am acceptat provocarea, în primul rând, pentru a ne întări și mai mult relația de cuplu, consider că acest format ne va scoate din rutina zilnică și ne va testa toate limitele, ne va trece prin toate stările. În momentul de față, văd totul cu pozitivism (sper să rămână așa)”.

Iubit de public pentru starea de bine pe care o aduce cu fiecare apariție, magicianul Robert Tudor vrea să le ofere telespectatorilor și o altă latură, de această dată, alături de Elena Tudor, soția lui.

„Pentru mine, acest show este mai mult decât o simplă competiție – este o oportunitate de a arăta lumii cât de puternică este legătura noastră. Magia nu este doar pe scenă, ci și în relația noastră, iar Power Couple ne va da șansa să demonstrăm că împreună putem depăși orice obstacol”, declară artistul înainte de începerea filmărilor. Soția lui l-a completat: „Întotdeauna am crezut că o relație de cuplu puternică se bazează pe încredere, colaborare și curajul de a ieși din zona de confort împreună. Am vrut să-mi susțin soțul în această aventură, mai ales că, fiind magician, el e obișnuit să impresioneze și să surprindă prin numere de iluzionism, dar știu că adevărata magie dintre noi vine din legătura noastră”.

A scris istorie cu muzica pe care a intepretat-o și a demonstrat că este o badass mom, care alături de soțul ei poate depăși orice provocare. Giulia și Vlad Huidu fac parte din cuplurile sezonului doi și au gânduri mari înainte de primele probe.

„Sincer, cine nu vrea să testeze cât de bine funcționează relația atunci când sunt în joc mai multe provocări decât doar cine spală vasele sau cine duce copiii la școală? (râde) Îmi doresc să ne distrăm la maximum, să ne punem din nou răbdarea la încercare și, desigur, să dovedim că team Păpu e #power în orice situație! În plus, dacă totul merge bine, poate câștigăm și noi niște puncte bonus la capitolul ‘cine are dreptate în relație'”, declară artista. Vlad e convins că Power Couple „e o ocazie să îmi depășesc limitele și, mai ales, să îmi pun la încercare memoria, deoarece soția mea nu are prea mare încredere că mă pot descurca la capitolul date exacte ale relației noastre. Îmi doresc să ne testăm limitele din nou, să râdem mult și, în final, să demonstrăm că suntem un cuplu de neoprit! Ah, și dacă pot să ies din asta cu un upgrade la abilitățile mele de compromis, e și mai bine!”