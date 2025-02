Ce părere au copiii cuplului Giulia Anghelescu & Vlad Huidu despre participarea acestora la emisiunea Power Couple: „Vin și ne întreabă…”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 15 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună, iar recent au participat la emisiunea Power Couple , care este difuzată în prezent de Antena 1.

Giulia Anghelescu & Vlad Huidu au ajuns foarte departe în emisiunea Power Couple de la Antena 1, lucru care le-a adus numeroși fani și felicitări pe rețelele de socializare pentru parcursul lor în acest show.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au făcut dezvăluiri despre participarea la emisiune, vorbind și despre părerea celor doi copii ai lor privind această aventură.

„Se uită, se uită. Au și favoriți. În afară de noi. Sunt extrem de obiectivi. Adică dacă este o probă la care unul dintre noi nu s-a descurcat foarte bine, sau amândoi, vin și ne spun că am fi putut să facem așa”, a mărturisit artista pentru Libertatea .

Vlad Huidu a povestit că cei mici sunt foarte curioși cu privire la modul în care s-au desfășurat anumite probe.

Cei doi au mărturisit că experiența Power Couple a fost foarte frumoasă, dar, în același timp, foarte obositoare.

„Cu vânătăi m-am întors eu. E ok. Dar nu am avut nevoie de recuperare pentru că ne-am întors cu un tonus foarte bun. Doar că, într-adevăr, de data aceasta, o săptămână după ce ne-am întors, sau cred că două, am stat și ne-am odihnit. Foarte mult”, a mărturisit artista.