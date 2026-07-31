Alexander Skarsgård, de nerecunoscut în noul său rol. Cum a apărut în primul trailer al filmului „Wicker”

Alexander Skarsgård revine pe marele ecran într-un rol neobișnuit.

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  de  ELLE
Alexander Skarsgård, de nerecunoscut în noul său rol. Cum a apărut în primul trailer al filmului "Wicker"

Alexander Skarsgård surprinde cu unul dintre cele mai neobișnuite roluri din cariera sa în „Wicker”, noul film în care joacă alături de Olivia Colman. Primul trailer al producției, lansat joi, dezvăluie povestea unui cuplu ieșit din comun, dar și transformarea fizică prin care a trecut actorul, realizată cu ajutorul unor proteze complexe și al unui costum din nuiele.

În film, Olivia Colman interpretează rolul unei pescărițe care îi cere unui împletitor de coșuri, personaj interpretat de Peter Dinklage, să îi creeze un soț din nuiele.

Trailerul îmbină umorul absurd cu elemente de romantism și urmărește atât relația dintre cei doi, cât și reacțiile locuitorilor comunității la alegerea făcută de femeie, descrisă drept „singură și urât mirositoare”.

Alexander Skarsgård, în vârstă de 49 de ani, a vorbit cu umor despre experiența de a-l interpreta pe Wicker Husband și a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să joace unul dintre marile personaje clasice ale teatrului.

„Majoritatea actorilor visează, la un moment dat în cariera lor, să îl joace pe Hamlet. Eu nu am visat niciodată asta”, a spus actorul, potrivit Page Six. „Visul meu a fost întotdeauna să am sfârcuri făcute din nuiele”.

Skarsgård le-a mulțumit apoi regizorilor Alex Huston Fischer și Eleanor Wilson, dar și echipei de artiști de la Wētā Workshop din Noua Zeelandă, care s-a ocupat de realizarea protezelor folosite în film.

„Datorită minunaților noștri regizori, Eleanor și Alex, și artiștilor extraordinari de la Wētā din Noua Zeelandă, visul meu a devenit în sfârșit realitate”, a declarat actorul.

Olivia Colman a vorbit, la rândul său, despre colaborarea cu Skarsgård și a spus că, dincolo de aspectul vizual al personajului, interpretarea actorului este cea care îi dă viață.

„Este amuzant, inteligent și frumos oricum”, a spus actrița, conform Page Six. „Totul este exagerat; este o adevărată operă de artă. Alex îi oferă lui Wicker Husband un suflet frumos”.

Actrița, în vârstă de 52 de ani, a mărturisit că s-a atașat imediat și de propriul personaj.

„Am adorat-o pe Pescăriță. Este singura care nu se conformează regulilor”, a declarat Colman.

Regizorii Alex Huston Fischer și Eleanor Wilson au explicat că succesul personajului s-a datorat atât interpretării lui Skarsgård, cât și transformării realizate cu ajutorul protezelor.

„Interpretarea lui Alex, deși extrem de nuanțată și reținută, a fost foarte solicitantă din punct de vedere tehnic și fizic”, au spus cei doi.

Ei au recunoscut că au avut emoții înainte de începerea filmărilor, însă acestea au dispărut după ce l-au văzut pe actor interpretând personajul.

„În momentul în care Alex mergea și vorbea ca Wicker Husband, am știut că spectacolul, povestea de dragoste și esența filmului sunt pe mâini bune”, au adăugat regizorii.

Fischer și Wilson au oferit detalii și despre realizarea scenelor intime, coordonate de Ita O’Brien, pe care au descris-o drept „nașa coordonării scenelor de intimitate”.

„Aceste scene au necesitat probabil cea mai minuțioasă pregătire din întregul film. Erau descrise foarte precis în scenariu, iar fiecare cadru a fost planificat, repetat și replanificat din timp. Desigur, costumul din nuiele a adăugat un nivel suplimentar de complexitate”, au explicat cei doi, potrivit Page Six.

Din distribuția filmului mai face parte și Elizabeth Debicki, colega Oliviei Colman din „The Crown”, care interpretează rolul Soției Croitorului.

„Wicker” este adaptarea nuvelei „The Wicker Husband”, publicată de Ursula Wills-Jones în 2016. Povestea a fost adaptată ulterior și într-un musical, lansat în 2020. Filmul va avea premiera în cinematografe selectate pe 23 octombrie, urmând ca lansarea la scară largă să aibă loc în săptămâna următoare.

Primele imagini au stârnit deja numeroase reacții pe rețelele sociale. Un utilizator a scris că „un lucru pe care familia Skarsgård îl va face mereu este să interpreteze o creatură ciudată”, în timp ce altcineva a apreciat faptul că este „revigorant să vezi, în sfârșit, un concept original și ciudat”.

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Foto: Getty, PR

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