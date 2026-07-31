Jennifer Garner, apariție rară alături de fiica ei Violet. Cele două seamănă izbitor

Jennifer Garner a petrecut câteva ore alături de fiica sa cea mare, Violet, iar cele două au fost surprinse într-o apariție publică rară.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Garner, apariție rară alături de fiica ei Violet. Cele două seamănă izbitor

Jennifer Garner s-a bucurat săptămâna aceasta de un prânz special alături de fiica sa. Joi, 30 iulie, actrița din „13 Going on 30”, în vârstă de 54 de ani, a fost surprinsă ieșind la prânz împreună cu fiica ei cea mare, Violet, în vârstă de 20 de ani, care îi seamănă izbitor.

Cele două au fost fotografiate în timpul rarei apariții publice, zâmbind și plimbându-se una lângă cealaltă. Jennifer Garner a ales o ținută elegantă, formată dintr-o bluză roșie și o fustă din denim, accesorizate cu o pereche de ochelari de soare și sandale negre. Violet a purtat o rochie maxi cu imprimeu și pantofi sport, completându-și ținuta cu o geantă albastră intens, purtată pe umăr. 

La începutul acestei luni, Jennifer Garner a dezvăluit porecla neobișnuită pe care i-au dat-o copiii ei. Într-un interviu acordat revistei Elle, alături de colega sa din filmul „Five-Star Weekend”, Chloë Sevigny, actrița a vorbit despre apelativul pe care l-a primit din partea copiilor și cu care, în timp, s-a obișnuit.

„Copiii mei îmi spun The Crone”, i-a mărturisit ea lui Sevigny, în vârstă de 51 de ani, într-un clip publicat pe YouTube.

Surprinsă de mărturisire, Chloë Sevigny a ascultat-o pe Garner, care a continuat:

„Și mă amuză teribil.”

„Îi aud vorbind despre mine și spun: ‘Unde e baba?'”, a continuat actrița. „Adică îi aud spunând: ‘Baba stă jos!'”

Curioasă, Sevigny a întrebat-o de unde provine această poreclă, însă vedeta din „Valentine’s Day” a recunoscut că nu știe cum a apărut numele, care în limba engleză desemnează, în mod tradițional, o femeie bătrână, adesea prezentată drept morocănoasă sau lipsită de farmec.

„Cred că este felul în care copiii își tachinează părinții și se distrează împreună sau felul în care fac glume pe seama ta cu dragoste… pentru că eu am adolescenți”, a explicat ea, adăugând: „Dacă ar fi făcut asta pe vremea când fiul tău avea aceeași vârstă, probabil aș fi spus: ‘Poftim?'”

Actrița din „The Last Thing He Told Me” a mărturisit că, în cele din urmă, a ajuns să îndrăgească această poreclă.

„Să mi se spună ‘The Crone’ este, de fapt, unul dintre lucrurile mele preferate”, a încheiat Jennifer Garner.

Jennifer Garner este una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, cunoscută atât pentru rolurile sale din producții precum Alias, 13 Going on 30 sau Dallas Buyers Club, cât și pentru discreția cu care își protejează viața personală. De-a lungul anilor, vedeta a vorbit deschis despre importanța familiei și despre faptul că rolul de mamă este prioritatea ei.

Actrița are trei copii, Violet, Seraphina și Samuel, din căsnicia cu Ben Affleck. Deși cei doi au divorțat în 2018, au rămas în relații bune și colaborează pentru a-și crește copiii într-un mediu cât mai echilibrat. Jennifer Garner este surprinsă destul de rar alături de copiii săi în public, motiv pentru care fiecare apariție a lor împreună atrage rapid atenția fanilor și a fotografilor.

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foto: Getty Images

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