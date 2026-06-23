Jennifer Garner, mesaj emoționant pentru Ben Affleck. Ce a spus actrița despre fostul său soț

Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Jennifer Garner și Ben Affleck continuă să păstreze o relație apropiată.

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  de  ELLE
Jennifer Garner, mesaj emoționant pentru Ben Affleck. Ce a spus actrița despre fostul său soț

Jennifer Garner a marcat Ziua Tatălui printr-un mesaj emoționant dedicat celor doi bărbați care au avut un rol important în viața sa: tatăl său, William John Garner, și fostul său soț, Ben Affleck.

Actrița în vârstă de 54 de ani a publicat o serie de imagini de arhivă și un mesaj prin care a evidențiat relațiile speciale pe care cei doi le-au avut cu copiii lor.

Foto: Instagram

Jennifer Garner și Ben Affleck, în vârstă de 53 de ani, au fost căsătoriți între 2005 și 2018. Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru producțiile Pearl Harbor (2001) și Daredevil (2003), unde au legat inițial o prietenie care s-a transformat ulterior într-o relație. În timpul mariajului au devenit părinții lui Violet, în vârstă de 20 de ani, ai lui Fin, de 17 ani, și ai lui Samuel, de 14 ani.

Deși s-au despărțit în urmă cu mai bine de zece ani, Jennifer Garner și Ben Affleck au rămas apropiați și continuă să își crească împreună copiii. De-a lungul anilor, cei doi au fost văzuți petrecând sărbători în familie și menținând o relație apropiată cu cei trei copii ai lor.

Foto: Instagram

Mesajul publicat de actriță a avut și o încărcătură personală puternică. În martie 2024, tatăl său, William John Garner, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.

„Eu și surorile mele adoram să-l răsfățăm pe tata; nu ducea niciodată lipsă de prăjituri proaspăt coapte sau de un bol cu înghețată”, a scris actrița. „Văd felul în care copiii mei își adoră tatăl și mă bucur pentru ei. Să iubești și să fii iubit de un tată minunat este un dar. La mulți ani de Ziua Tatălui tuturor taților și copiilor taților, de asemenea”.

Fotografiile și mesajul au fost primite cu entuziasm de fanii actriței, mulți dintre ei lăudând relația de co-parenting pe care aceasta a reușit să o construiască alături de fostul său soț.

„Aceste fotografii mă fac să zâmbesc. Există atât de multă iubire în fiecare dintre ele!”, a scris un fan.
Un alt admirator a comentat: „Ce omagiu frumos. Ești o persoană deosebită și un model extraordinar”, în timp ce o altă persoană a adăugat: „Așa ar trebui să fie familia”.

Jennifer Garner a vorbit în mai multe rânduri despre relația pe care a păstrat-o cu Ben Affleck după divorț, dar și despre dificultățile care au însoțit acea perioadă. Potrivit unui interviu acordat revistei Marie Claire la începutul acestui an, actrița a mărturisit că atenția mediatică intensă a fost dificil de gestionat.

„Trebuie să fii suficient de înțelept încât să știi ce poți și ce nu poți gestiona, iar eu nu puteam gestiona tot ceea ce apărea în spațiul public”, a declarat ea.

Totuși, actrița a subliniat că expunerea mediatică nu a fost cea mai dureroasă parte a despărțirii.

„Dar ceea ce apărea în presă nu era partea grea. Realitatea situației era cea grea. Destrămarea unei familii a fost partea grea. Pierderea unui parteneriat adevărat și a unei prietenii a fost partea grea”.

În același interviu pentru Marie Claire, Jennifer Garner a descris interesul constant pentru viața sa privată și pentru copiii săi drept „cel mai dificil lucru”.

„Nu dificil în comparație cu adevăratele probleme ale lumii, dar complicat pentru mine și complicat pentru familia mea”.

Actrița a explicat și că a ales să nu urmărească zvonurile și articolele despre ea sau despre cei apropiați.

„Nu îmi face bine să citesc bârfe despre mine sau despre oricine altcineva, cu atât mai puțin despre copiii mei, așa că nu o fac”.

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Foto: Arhiva ELLE

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