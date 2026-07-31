Anca Țurcașiu, mai îndrăgostită ca niciodată. Declarația emoționantă făcută pentru partenerul ei, Călin Șerban

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Anca Țurcașiu și Călin Șerban continuă să își trăiască povestea de dragoste fără rețineri, iar artista le oferă adesea urmăritorilor mici momente din viața lor de cuplu.

Anca Turcașiu, declarație de dragoste

De această dată, vedeta a publicat pe rețelele sociale o serie de fotografii romantice, însoțite de un mesaj care i-a impresionat pe fani.

„Nu avem nevoie de multe… doar unul de celălalt”, a scris Anca Țurcașiu în descrierea imaginilor în care apare alături de partenerul ei.

Mesajul a fost completat de o altă declarație de dragoste, inserată chiar pe fotografii: „Fericirea are chipul tău. Mereu împreună”.

Fotografiile îi surprind pe cei doi relaxați și zâmbitori, îmbrățișați pe malul mării, iar apropierea și naturalețea lor nu au trecut neobservate.

Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și numeroase reacții din partea admiratorilor.

„Cât de frumoși și drăgălași sunteți!”, „Îți doresc o viață minunată!”, „Pur și simplu superbi!”, „Meriți din plin tot ceea ce trăiești. Vă doresc sănătate, liniște, să trăiți din plin și cu multă bucurie și recunoștință tot ce vi se întâmplă”, „Așa arată adevărata fericire”, „Sunteți minunați! Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și Dumnezeu să vă țină toată viața împreună!”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Anca Țurcașiu, despre căsătoria cu Călin Șerban

După experiențele de viață prin care au trecut, inclusiv căsnicii încheiate și copii deja mari, actrița și partenerul său privesc lucrurile diferit atunci când vine vorba despre oficializarea relației. Într-o discuție recentă, Anca Țurcașiu a explicat că ea și iubitul ei au ajuns la concluzia că actele nu le-ar schimba cu nimic legătura.

„Am zis că nu facem asta. Ne-am legat pe veci așa, de ce să depunem niște acte, plus că fiecare dintre noi a fost căsătorit, pentru ce ne-ar trebui să ne legăm în felul acesta. Suntem amândoi bunici, ce ne-ar mai trebui” a declarat Anca Țurcașiu, în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Mai mult, vedeta i-a transmis lui Călin Șerban încă de la început să nu pregătească o cerere în căsătorie, pentru a evita o situație stânjenitoare în cazul în care nu s-ar simți pregătită pentru un astfel de pas. În schimb, partenerul său a venit cu o propunere inedită: atunci când va considera că este momentul potrivit, ea să fie cea care îl cere de soț.

Anca Țurcașiu, despre creșterea nepoatei sale

Actrița este bunică de doi ani și admite că, atunci când vine vorba de Zoe, este mult mai indulgentă decât era ca părinte.

„Sunt mult mai permisivă, da. Chiar sunt mult mai permisivă ca bunică. O ador pe Zoe și sunt în stare de orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Cu toate acestea, artista a precizat că nu a avut ocazia să rămână singură cu fetița. Fiul și nora preferă, cel puțin pentru moment, să fie mereu alături de copil.

„Nu, nici nu vor să mi-o lase singură acasă. Ne întâlnim în parc sau mergem în vizită ori vin ei în vizită, dar să o lase la mine n-au vrut niciodată. Vor ei să o crească, nu vor să o crească altcineva. Probabil o vor lăsa și la mine atunci când va crește mai mare. E un sentiment foarte frumos să fii bunică, e unic”, a mai spus vedeta.

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Foto: Instagram

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