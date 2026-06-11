Delia, mesaj dur în mijlocul unui scandal AI. Videoclipul artistei a fost clonat și modificat fără acord: „Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta”

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În industria muzicală românească a apărut un nou scandal după ce Delia a descoperit că una dintre producțiile sale video a fost preluată și modificată cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul echipei sale. Artista a reacționat public, acuzând folosirea neautorizată a muncii sale și atrăgând atenția asupra riscurilor tot mai mari ale conținutului generat de AI.

Totul a pornit de la lansarea versiunii simfonice a piesei „Analog”, realizată împreună cu Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor. Artista, alături de tenorul Bogdan Mihai și cei peste 71 de instrumentiști, au redat emoția unei piese statement cu mesaj puternic despre amploarea inteligenței artificiale. Filmările s-au desfășurat la Casa Poporului.

La scurt timp după publicarea videoclipului oficial, pe un cont de Instagram a apărut un material care folosea imagini din producția originală, însă cu muzica și identitatea artistei înlocuite digital, prin tehnologie de tip deepfake. În varianta modificată, proiectul era asociat unei artiste fictive, generate artificial, numite Adella Zamfir.

Delia a criticat dur situația pe rețelele sociale, subliniind că munca artiștilor este folosită fără permisiune și în mod ilegal.

„Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta… F**k AI… Asta nu e legal! Voi înțelegeți ce se întâmplă în acest video? Un băiat care e în spatele unui cont AI, gen Lolita, scrie acolo pe Instagram undeva mic, mic, mic, să nu vadă babele care se uită și idolatrizează zeița AI-ului, scrie că este AI generated, dar drepturi pe video, din conținutul altor oameni, n-ai tu”, a spus artista.

Aceasta a adăugat că lipsa de reglementare face ca astfel de situații să devină tot mai frecvente:

„Generează ce vrei, că încă nu sunt legi. OK, generează cântece, ce vrei tu, dar de ce iei videoclipurile oamenilor? De ce iei din videoclipul meu? Că aia e munca noastră. Nu era de ajuns că se ia pe muzică și că se educă generații de AI, ca să zic așa. Acum îți ia cu totul videoclipul și te înlocuiește și pune pe altcineva acolo.”

Frauda a fost semnalată inițial de creatorul de conținut Bogdan Munteanu, care a observat că în spatele personajului virtual Adella Zamfir ar sta aceeași echipă responsabilă și pentru alte personaje AI virale online, inclusiv „Lolita Cercel”.

Situația este cu atât mai serioasă cu cât în videoclipul modificat apare și imaginea dirijorului Andrei Tudor, care a rescris piesa „Analog” pentru această versiune de orchestră. Acesta a declarat că nu și-a dat acordul pentru folosirea numelui sau imaginii sale și că nu a participat la proiect.

„Nu mi-am dat niciodată acordul pentru utilizarea numelui, imaginii sau presupusei mele contribuții la această producție. Nu am colaborat cu această artistă și nu am participat în niciun fel la realizarea acestei înregistrări. Din ceea ce aud, materialul pare să fi fost generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără nicio contribuție artistică din partea mea”, a precizat dirijorul.

Acesta a atras atenția și asupra lipsei de protecție în fața acestor practici digitale:

„Ceea ce mă preocupă cel mai mult este cine a creat acest material și cine a decis să asocieze numele sau imaginea mea cu el. Trăim într-o perioadă în care tehnologia poate crea aproape orice. Tocmai de aceea, respectul pentru drepturile de autor, identitatea și munca artiștilor devine mai important ca oricând.”

Foto: Instagram

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