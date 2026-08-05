Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic și i s-a reproșat că s-a îngrășat: „Îmi iubesc formele”

Criticată pentru felul în care arată în costum de baie, Georgina Rodríguez a transmis un mesaj ferm despre iubirea de sine și acceptarea propriului corp.

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  de  ELLE
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic și i s-a reproșat că s-a îngrășat: "Îmi iubesc formele"

Georgina Rodríguez a transmis un mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic. Logodnica lui Cristiano Ronaldo, în vârstă de 32 de ani, a vorbit deschis despre presiunea la care sunt supuse femeile și despre modul în care își dorește să le învețe pe fiicele sale să își prețuiască propria valoare dincolo de înfățișare.

Totul a pornit după ce Georgina Rodríguez a fost fotografiată pe o barcă, purtând un costum de baie. Imaginile au generat numeroase comentarii legate de silueta sa, iar partenera fotbalistului a ales să răspundă printr-o postare publicată pe Instagram, pe 4 august.

Caruselul de fotografii include imaginile surprinse pe barcă, dar și un selfie realizat în oglindă, în care poartă un bikini alb.

„Corpul meu se va schimba, așa cum se schimbă corpul tuturor femeilor. Și sper să continue să se schimbe mulți ani de acum înainte, pentru că asta va însemna că sunt încă în viață”, și-a început ea mesajul.

Georgina a explicat că experiențe de acest fel au făcut-o să reflecteze și mai mult la valorile pe care vrea să le transmită copiilor săi, în special celor trei fiice.

„Sunt mama a șase copii minunați, dintre care trei sunt fete care într-o zi vor deveni femei extraordinare. Iar dacă există un lucru pe care vreau să le învăț, împreună cu Cris, de care sunt profund mândră pentru valorile pe care le întruchipează ca tată și ca bărbat, acela este că valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de aspectul său fizic sau de opiniile unor străini. Acea mică doză de psihologie pozitivă pe care încerc să le-o ofer în fiecare zi mă ajută și pe mine să rămân cu picioarele pe pământ într-o lume plină de iluzii”.

Vedeta a mărturisit că atenția constantă acordată corpului său a făcut-o, la un moment dat, să se teamă că este percepută drept „grasă”, în condițiile în care imaginea reprezintă o parte importantă a activității sale profesionale. Georgina a povestit că a discutat despre acest lucru cu Cristiano Ronaldo, iar răspunsul fotbalistului a ajutat-o să își schimbe perspectiva.

„Iar el mi-a răspuns: ‘Tu nu trăiești din imaginea ta. Trăiești datorită persoanei care ești. O femeie extraordinară. Frumoasă, cu un corp minunat, mamă, un om bun, de succes și care își trăiește viața cu iubire. Ce ți-ai putea dori mai mult?'”.

Georgina spune că astfel de reacții apar aproape în fiecare vară și că nu mai este surprinsă de ele.

„Partea amuzantă este că asta se întâmplă în fiecare vară. În fiecare an, corpul meu ajunge din nou în centrul atenției. Și atunci mă întreb… unde este standardul? Cine decide care este corpul ‘potrivit’? Chiar mai credem că fericirea are o anumită mărime?”.

Rodríguez a subliniat că face sport pentru beneficiile pe care i le aduce, nu pentru a corespunde unor așteptări legate de aspectul fizic.

„Pentru că acea oră petrecută la sală este unul dintre cele mai frumoase momente ale zilei mele. Îmi oferă sănătate, liniște sufletească, disciplină, energie și stare de bine. Niciodată nu a fost o luptă pentru a slăbi, ci întotdeauna o modalitate de a avea grijă de mine”.

În încheiere, Georgina Rodríguez a transmis un mesaj despre acceptarea propriului corp și despre ceea ce înseamnă, pentru ea, succesul.

„Îmi iubesc formele. Îmi iubesc libertatea de a trăi în corpul pe care îl aleg. În corpul care mă susține, care mi-a permis să îmbrățișez, să dau viață, să cad și să mă ridic din nou. Un corp care merită respect, iubire și recunoștință în toate versiunile sale.

Succesul înseamnă să trăiesc în pace și să mă înconjor de oamenii pe care îi iubesc. Să mă bucur de familia și prietenii mei. Să am grijă de sănătatea mea. Să râd. Să învăț. Să trăiesc”.

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Foto: Getty, Instagram

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