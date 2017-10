Astrologia ne poate ajuta in multe privinte, chiar si atunci cand te intrebi cat de mult poti avea incredere intr-o persoana, in functie de zodie. Orice persoana a fost pusa in situatii neplacute, in care persoane dragi fie au divulgat secrete, fie au ranit prin actiunile lor. Nu putem spune cine te va rani, insa cateodata este bine sa acorzi atentie si zodiei prietenilor tai, deoarece se pare ca nu toti merita increderea ta, iar acest lucru este influentat si de astre.

Evident, exista si exceptii, insa nu strica niciodata sa fii precauta, asa ca ti-am pregatit un ghid pentru fiecare zodie. Iti va fi de ajutor in viitor, cand poate vei avea indoieli in privinta persoanelor apropiate. Aceste informatii se aplica atat in cazul relatiilor de prietenie, cat si in privinta partenerului tau, deoarece in final, el este cel in care ar trebui sa ai cea mai multa incredere. Acesta ar trebui sa fie persoana careia ii poti spune oricand cele mai intime secrete, dorinte sau temeri, fara sa te temi ca acesta te va judeca. Sentimentul de siguranta stii si singura ca este foarte important.

Desigur, se poate intampla ca cineva sa faca o greseala, insa cel mai important este daca si-a dorit asta sau nu. Citeste acest ghid si afla care sunt zodiile in care poti avea cea mai multa incredere:

Berbec

Berbecii considera ca sinceritatea este foarte importanta. Nu suporta situatiile dramatice si, in special, sa fie cauza acestora. Isi doresc ca viata lor sa fie plina de evenimente interesante, unde se pot distra, dar in acelasi timp vor sa isi construiasca o cariera, asadar ei sunt cat de poate de sinceri si directi. Berbecii sunt probabil una dintre zodiile in care poti avea cea mai multa incredere.

Taur

De un lucru putem fi sigure cand vine vorba de Taur. Este o zodie incapatanata, probabil ocupa primul loc daca am face un top al zodiacului. Cu toate acestea, Taurii sunt constienti de lucrurile importante din jurul lor si nu ar face nimic care ar putea compromite relatii. Increderea este importanta pentru nativii Taur, si tocmai de aceea ei iti vor spune sincera parerea lor si isi vor sustine punctul de vedere, chiar daca acest lucru te-ar putea deranja. Este mai bine sa ai un prieten sincer in care poti avea incredere, decat unul care iti spune tot ceea ce isi doresti sa auzi, fara sa creada cu adevarat asta, nu?

Gemeni

Gemenii au o personalitate mai speciala si asta deoarece isi pot schimba cu usurinta comportamentul. Este foarte greu sa iti dai seama de ideile nativului Gemeni si, desi acesta isi doreste sa fie demn de increderea celor din jur, cateodata actiunile lui ridica semne de intrebare. Cateodata se va comporta exemplar, iar alta data te va face sa te gandesti mai bine la prietenia voastra.

Rac

Nativii Rac sunt sentimentali, iar acest lucru poate afecta modul in care actioneaza in diferite situatii. Isi apreciaza relatiile si nu ar rani niciodata persoanele la care tin, insa actionand pe baza unor impulsuri, pot crea adevarate probleme. Daca esti dispusa sa treci peste acest lucru, ei pot fi de incredere.

Leu

Un lucru il stim cu siguranta despre Lei – acestia sunt foarte mandri si laudarosi. Sunt si curajosi, insa stiai deja asta, pentru ca ti-a zis deja de peste 10 ori ce bine s-a descurcat intr-o situatie neplacuta. Leul va dori sa fie mereu liderul, iar asta inseamna ca intr-o situatie in care mandria lui este amenintata, acesta va alege sa se salveze pe sine, uitand de ceilalti.

Desi in numeroase cazuri poti avea incredere intr-un Leu, nu te baza pe el in cazul unei competitii.

Fecioara

In privinta Fecioarelor, lucrurile stau putin diferit. Poti avea oricand incredere in nativii Fecioara, insa nu te astepta ca acestia sa faca acelasi lucru. Analizeaza atat de mult comportamentul celor din jur, incat cu greu pot avea incredere in cineva. Cu toate acestea, stiu diferenta intre bine si rau, asadar stiu sa actioneze in fiecare situatie. In plus, nu sunt deloc impulsivi, asadar esti in siguranta.

Balanta

Balantele sunt mereu in cautarea unei noi aventuri, insa iubesc compania celor din jurul lor si nu ar risca niciodata relatiile cu acestea. Sunt persoane impulsive, insa stiu sa isi tempereze comportamentul in anumite situatii, fiind persoane de incredere.

Scorpion

La fel ca in cazul Gemenilor, cand vine vorba de incredere totul este mai complicat. Scorpionii sunt foarte protectivi cu persoanele la care tin cu adevarat si nu le-ar rani niciodata. Acest lucru se schimba complet in momentul in care o astfel de persoana in raneste, chiar fara sa vrea. Scorpionii tin minte totul si pot fi destul de razbunatori si manipulatori.

Trebuie sa fii foarte atenta daca vrei ca o astfel de persoana in jurul tau.

Sagetator

Sagetatorii sunt zodiile care stiu sa se distreze cel mai bine. Totodata, acestia sunt optimisti, iar ideile lor sunt mereu foarte bune, insa ei au si defecte. De multe ori promit lucruri pe care nu le pot respecta, iar asta ii face pe cei din jur sa aiba indoieli in privinta lor.

Poti avea incredere in Sagetatori, insa nu te poti baza intotdeauna pe ei, asadar este bine sa fii precauta.

Capricorn

Capricornii tin foarte mult la parerea celorlalti, asadar incearca sa se ridice mereu la nivelul asteptarilor. Pentru ei este important sa faca intotdeauna ceea ce promit, asadar sunt cei mai buni cand vine vorba de autocontrol. Vor face tot ce este posibil sa nu distruga increderea persoanelor apropiate.

Varsator

Varsatorii sunt persoane inteligente, asadar stiu sa faca diferenta intre bine si rau, mai ales cand vine vorba de relatii. Inteleg situatiile dificile si stiu cum sa actioneze in asa fel incat sa nu raneasca pe nimeni. Probabil din acest punct de vedere sunt cei mai buni din zodiac.

Nu se descurca foarte bine cand vine vorba de consolarea celor dragi, asadar s-ar putea sa fuga de relatii, daca simte ca ar putea aparea momente dificile.

Pesti

Pestii sunt empatici si stiu sa ii consoleze pe cei dragi. Datorita creativitatii si a imaginatiei, acestia se pot pune in locul altor persoane, Pestii fiind persoane altruiste.

Nativii Pesti nu ar rani niciodata pe cineva intentionat si, daca vor gresi vreodata, isi vor cere imediat scuze.

Foto: PR