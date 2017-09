Ori de cate ori mergi alaturi de prietena ta cea mai buna la o petrecere, ea reuseste imediat sa isi faca amici si sa se distreze? Daca da, verifica daca face parte din aceste zodii.

Stim, si noi ne-am dori sa reusim sa fim la fel de sociabile, insa nu intotdeauna este posibil. Pentru aceste zodii totul vine natural, iar oamenii aceste persoane pur si simplu, fara ca ele sa depuna vreun efort.

Iti prezentam in continuare care sunt cele 5 cele mai sociabile zodii. Te numeri si tu printre ele?

Berbec

Berbecul iubeste sa fie in centrul atentiei sau cel putin sa aiba parte de ea de la persoanele dragi. Reuseste mereu sa spuna ceea ce trebuie, iar oamenii din jur par sa indrageasca imediat o astfel de persoana. In plus, pare ca duce o viata destul de activa. Vei intalni nativii Berbec la cele mai cool petreceri, iar atunci cand un nou restaurant se deschide, poti fi sigura ca te vei intalni cu prietena ta Berbec acolo. Acesti nativi sunt si foarte populari, asadar nu este de mirare ca sunt invitati peste tot.

Taur

Taurul este un ambitios, iar pe lista obiectivelor sale se numara de multe ori si obtinerea respectului celor din jur. Daca la locul de munca stie sa se impuna si poate lucra in echipa, in timpul liber este foarte prietenos. Desi nu te-ai astepta, te va intreba mereu lucruri despre viata ta, pur si simplu pentru ca vrea sa te cunoasca. Nu este curios din fire, insa nativul Taur stie ca oamenilor le place sa povesteasca despre propria viata in general, asa ca incearca sa fie un bun prieten.

Leu

Leii s-au nascut sa fie lideri, insa pentru a fi un bun conducator trebuie sa stii sa comunici, nu-i asa? Leii se pricep de minune la conversatii, asadar va avea intotdeauna o idee atunci cand discutia pare sa devina plictisitoare. Desi ii place in general sa se laude, reuseste sa ii faca pe oameni sa il aprecieze, aratandu-le cat de bun este, insa intr-un mod placut. El totodata incearca sa mentina mereu legatura cu persoanele importante, asadar te poti astepta oricand sa te sune pentru a iesi la o cafea.

Sagetator

Sagetatorii, aventurierii zodiacului, se numara printre cele mai sociabile zodii. Iubesc sa isi faca prietenii, iar la orice petrecere ii vei vedea vorbind cu aproape toata lumea. Curiosi din fire incearca sa afle cat mai multe despre orice persoana, iar acest lucru aduc nativilor Sagetator o multime de prieteni. Totodata, incearca mereu sa isi includa toti prietenii in planuri si are grija ca atunci cand mergeti impreuna la o petrecere sa iti prezinte pe toata lumea.

Varsator

Varsatorii sunt persoane mai retrase, insa asta nu inseamna ca nu pot fi foarte sociabili, mai ales atunci cand este nevoie. Langa ei nu vei avea parte de acea tacere stanjenitoare si asta deoarece de multe ori au simt al umorului dezvoltat. Vor mereu sa se distreze, iar pentru asta sunt in stare sa iasa cu o multime de persoane noi. Nu se tem de necunoscut, asadar pentru ei fiecare persoana noua pe care o cunosc, devine o provocare. Prietenosi si calzi, Varsatorii nu trebuie sa lipseasca din cercul tai de prieteni.

Foto: Imaxtree