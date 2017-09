Cum poti fi o persoana cu adevarat fericita, in functie de zodia ta

Fericirea poate consta in o multime de lucruri, iar fiecare persoana are propria sa reteta pentru a fi fericit.

Indiferent care sunt acele lucruri care contribuie la bucuria noastra, cel mai important lucru este ca fericirea este usor de obtinut si de ce nu sa mentinem aceasta stare pozitiva cat mai mult timp?

BERBEC

Berbecii sunt foarte fericiti cand realizeaza cat mai multe pe plan profesional, fie ca este un proiect mai mare pe care l-au finalizat, sau ca au fost promovati. Bineinteles, orice realizare nu vine fara putina bataie de cap, dar femeia Berbec nu se teme de provocari, ba chiar este deschisa la orice dificultati poate intampina pe drum.

TAUR



Femeia Taur este foarte fericita atunci cand este iubita si rasfatata. Indiferent ca este vorba de un gest maret sau un simplu mesaj de dimineata, cu siguranta va zambi. Gestul are insemnatate si mai mare pentru ea daca vine din dragoste. Asta inseamna sa i se gateasca o cina in loc de a da o comanda direct de la restaurant, sau un masaj acasa in loc de a chema pe cineva specializat pe asta.

GEMENI

Gemenilor nu le place sa fie singuri, deci am putea spune ca cele mai fericite momente pentru ei sunt atunci cand sunt inconjurati de prieteni sau chiar si de persoanele mai putin apropiate. Femeia Gemeni adora sa fie in centrul atentiei, iar atunci cand intalneste lume noua, pur si simplu radiaza fericire.

RAC



Tot ce ii trebuie Racului pentru a fi fericit este sa petreaca timpul alaturi de familie si persoanele foarte apropiate. Nu este necesar sa se intample in fiecare zi, doar faptul ca stie ca anumite persoane isi rezerva timp special pentru a se intalni cu ea, ii confera liniste si bunastare. Orice activitate e buna, atata timp cat ziua e petrecuta cu persoanele iubite.

