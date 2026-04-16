Gina Chirilă, mesaj dur pe internet după ce a fost criticată aspru pentru o fotografie recentă: „Nu sună la fel de interesant ca ‘mi-am vândut sufletul'”

Apreciată de public nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru naturalețe, rafinament și discreție, Gina Chirilă se bucură de o mare popularitate în showbiz-ul românesc.

Gina Chirilă, mesaj dur pe internet

Recent, Gina Chirilă a publicat o fotografie realizată în timpul Săptămânii Modei de la Milano, imagine care i-a adus foarte multe critici pe rețelele de socializare.

În respectiva fotografie, Gina Chirilă apare alături de Michele Lamy, una dintre cele mai controversate figuri din industria modei, cunoscută datorită stilului extravagant, dar și colaborărilor cu soțul ei, renumitul designer Rick Owens.

„Înger și demon”, „Te credeam mai deșteaptă…..aș arde poza asta sincer”, „Nici o mândrie în a te posta cu această doamnă …”, „Ah doamna din epstein files…”, „Hopa, TE-AI VÂNDUT!”, sunt doar o parte din comentariile acide postate de fani la imaginea cu Gina Chirilă și Michele Lamy.

Ulterior, Gina Chirilă a ales să răspundă celor care o critică pentru respectiva fotografie, postând un clip cu un mesaj pe ton amuzant, dar și sarcastic.

„Se pare că am intrat în Illuminati. Pentru că am făcut o poză cu Michele Lamy la Milan Fashion Week, aparent, asta a fost suficient. Realitatea, eram la show la Ferrari, în același loc, în același timp și am stat de vorbă 10 minute. Dar cred că ‘am stat de vorbă doar 10 minute’ nu sună la fel de interesant ca ‘mi-am vândut sufletul’. Cred că e un reminder bun să nu mai credem chiar tot ce vedem pe internet.”, a spus modelul.

Ce frici are Gina Chirilă în calitate de mamă

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Chirilă a vorbit deschis despre rolul de mamă, dar și despre fricile pe care le are în ceea ce privește creșterea fiicei sale, Katia.

„Așa cum am spus, orice meserie are dedesubturi și greutăți. Cred că mi-aș dori, la fel ca părinții mei, așa cum ei mi-au spus mie, să aleagă ce îi place și să meargă într-o zonă bună. Eu am să o sfătuiesc, voi avea grijă la anturaj! Nu știu de ce tot am eu această obsesie, asta am observat, este foarte important, mai ales în perioada adolescenței”, a spus Gina Chirilă pentru spynews.ro.

Gina Chirilă este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o are în calitate de mamă, iar de aceea dorește să îi insufle fiicei ei și a lui Bogdan Vlădău cele mai bune valori.

„Cred că provocările vin odată cu fiecare an, pentru că intervin lucruri noi, comportamente noi, și ai o responsabilitate foarte mare și, poate, totodată, te simți copleșit, neputincios, și te întrebi: Ce fac acum?”, a mai spus Gina Chirilă.

Până acum, Gina Chirilă nu a trecut prin îndoieli referitoare la deciziile luate în educația fiicei sale, considerând că a făcut mereu alegeri bune pentru Katia.

„Nu am ajuns încă să mă tem că nu iau decizii corecte, dar aș vrea să fac bine. Mă gândesc și îmi dau seama că nu trebuie să fie perfect cumva. Lucrurile sunt complexe, cu bune și cu rele”, a adăugat Gina Chirilă pentru sursa citată anterior.

