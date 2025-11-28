Matthew McConaughey, dezvăluiri despre semnul neobișnuit care l-a condus către soția sa, Camila Alves: "Pe la mijlocul vârstei de 30 de ani..."

Matthew McConaughey a povestit, în cel mai recent număr al newsletterului său, „Lyrics of Living”, că un vis erotic l-a făcut să-și reevalueze viața sentimentală și să renunțe la presiunea de a găsi „persoana potrivită”, potrivit Us Weekly.

Potrivit mărturisirii sale, totul s-a întâmplat în perioada în care își dorea stabilitate și un viitor alături de o parteneră de lungă durată.

„Pe la mijlocul vârstei de 30 de ani, căutam o parteneră pentru toată viața, o cea mai bună prietenă și o viitoare mamă”, a scris starul din „Dallas Buyers Club”, potrivit Us Weekly. „Căutam mai mult, o căutam pe aleasa, o căutam pe ea. Apoi am avut un vis erotic”.

În acest vis, Matthew McConaughey s-a văzut la 88 de ani, stând într-un balansoar pe veranda casei sale, înconjurat de 22 de femei, 22 de mașini și 88 de copii.

„Fiecare femeie era liniștită și împăcată. Fiecare copil zâmbea, râdea și era sănătos. Ne cunoșteam cu toții foarte bine”, a scris el.

„Cu fiecare mamă împărtășeam o amintire idilică, iar copiii erau adunați în brațele mele. Ne îmbrățișam, ne sărutam, râdeam și glumeam, plângeam de fericire”.

Visul s-a încheiat cu o scenă simbolică: „Toți s-au strâns în jurul meu pe verandă pentru o fotografie de familie, iar noi priveam către o cameră pe trepied, aflată în capătul aleii. Trei! Doi! Unu! Apoi am ejaculat”.

Deși viziunea a fost neobișnuită, Matthew McConaughey spune că a avut un efect profund asupra lui.

„A fost un semn spiritual, un mesaj de a mă abandona, de a înceta să caut atât de intenționat femeia perfectă pentru mine și, în schimb, să accept procesul natural prin care o voi găsi, ea mă va găsi pe mine, sau nu. Așa că am încetat să o mai caut”, a adăugat actorul.

Decizia de a renunța la această căutare insistentă a fost urmată, spune el, de întâlnirea care avea să îi schimbe viața.

„Trei luni mai târziu am cunoscut-o pe Camila. După douăzeci de ani, este în continuare singura femeie pe care am vrut vreodată să o scot la o întâlnire, cu care am vrut să dorm sau lângă care am vrut să mă trezesc”.

Detalii despre relația celor doi

Matthew McConaughey și Camila Alves s-au întâlnit pentru prima dată în 2006, într-un club. Într-un interviu din 2016 pentru revista PEOPLE, actorul a dezvăluit că pentru el a fost dragoste la prima vedere.

„Am văzut cu colțul ochiului această siluetă de un verde-albăstrui care a trecut plutind prin cadru, la aproximativ șase metri de mine. Ochii mei s-au ridicat și îmi amintesc ce am spus. Nu am zis: ‘Cine este asta? Am spus: ‘Ce este asta?. În timp ce încercam să-i atrag atenția de la distanță, m-am gândit: ‘Nu este genul de femeie pe care să o chemi de la distanță, McConaughey. Ridică-ți fundul de pe scaun și du-te să o cunoști. Ceea ce am și făcut”, a povestit el.

Matthew McConaughey și Camila Alves McConaughey s-au căsătorit pe 9 iunie 2012 în casa lor din Austin, Texas. La petrecerea care a durat trei zile au participat mai multe celebrități, printre care Reese Witherspoon, Kenny Chesney și Woody Harrelson.

Cuplul are trei copii: Levi, în vârstă de 16 ani, Vida, în vârstă de 14 ani, și Livingston, în vârstă de 11 ani.

Într-un alt interviu acordat pentru PEOPLE în 2020, Matthew McConaughey a mărturisit că, înainte de a o întâlni pe Camila, nu era sigur că va găsi vreodată „persoana potrivită”.

„Eram la modul: ‘Așteaptă, doar așteaptă. Fii tu însuți. Ea va veni dacă e menită să vină. Și dacă nu vine, e în regulă, ești tot un om bun, McConaughey”, a povestit actorul. „De când ne-am întâlnit, nu am vrut să îmi petrec timpul cu nicio altă femeie, cu siguranță nu am vrut să am relații intime cu altcineva. Nu am vrut să am copii cu altcineva decât cu ea”, a adăugat Matthew despre soția sa. „Avem o dragoste pe care nu o punem niciodată la îndoială”.

