Matthew McConaughey dezvăluie secretul mariajului său de lungă durată cu Camila Alves: "Cel mai bun lucru pe care îl poți face..."

Matthew McConaughey a dezvăluit în volumul „Poems & Prayers” unul dintre secretele care l-au ajutat să își consolideze relația cu soția sa, Camila Alves.

„Un mod sigur de a fi mai câștigat este să renunți la salteaua king-size și să dormi într-un pat queen-size”, a scris actorul, adăugând că această alegere este „cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru căsnicia ta.”

Într-un interviu pentru Fox News Digital, McConaughey a explicat: „Avem copii și mergem la prietenii noștri care au paturi duble king-size puse laolaltă și toți copiii dorm în el. Soția e de o parte cu noptiera ei, soțul de cealaltă parte cu noptiera lui, și e minunat când ai toți cei trei copii lângă tine, dar dintr-odată copiii cresc prea mari. Nu mai stau în pat.”

Actorul și-a amintit și un moment în care a realizat cât de mult îi îndepărta spațiul uriaș dintre el și Camila.

„Mă trezesc într-o dimineață… mă uit acolo și Camila era la un teren de fotbal distanță, frate. Apoi te duci la culcare, vrei să te cuibărești și… ‘Ei bine, trebuie să te acoperim. Hai vreo 3-4 metri și vin și eu alți 3-4 metri'”.

Actorul a ajuns la concluzia că un pat mai mare nu este benefic pentru căsnicie.

„Nu e chiar bun pentru căsnicie, frate. Scapă de nenorocitul ăla. Așa că am trecut la un pat queen-size, unde suntem umăr la umăr. Vă spun, e bun pentru căsnicia voastră.”

Matthew McConaughey a precizat, de asemenea, că această alegere „nu mai lasă loc pentru copii”.

Într-un interviu comun din 2024, cei doi au menționat un alt obicei care îi ajută să gestioneze tensiunile din cuplu.

„Du-te și ia ceva dulce”, a spus McConaughey în cadrul podcastului „Your Mama’s Kitchen”. „O mâncare dulce. Poate calma lucrurile, chiar dacă e doar o bucățică bună de ciocolată sau o înghețată. Poate dezamorsa situația”, a explicat el.

McConaughey și Alves s-au întâlnit pentru prima dată în 2006, într-un club. Într-un interviu acordat revistei People în 2016, actorul a povestit că pentru el a fost dragoste la prima vedere.

„Am văzut cu colțul ochiului această siluetă de un verde-albăstrui care a trecut plutind prin cadru, la aproximativ șase metri de mine. Ochii mei s-au ridicat și îmi amintesc ce am spus. Nu am zis: ‘Cine este asta?’ Am spus: ‘Ce este asta?’. În timp ce încercam să-i atrag atenția de la distanță, m-am gândit: ‘Nu este genul de femeie pe care să o chemi de la distanță, McConaughey. Ridică-ți fundul de pe scaun și du-te să o cunoști.’ Ceea ce am și făcut”, a adăugat el.

Matthew McConaughey și Camila Alves s-au căsătorit pe 9 iunie 2012, în casa lor din Austin, Texas. La petrecerea care a durat trei zile au participat mai multe celebrități, printre care Reese Witherspoon, Kenny Chesney și Woody Harrelson.

Cei doi au împreună trei copii: Levi, în vârstă de 17 ani, Vida, în vârstă de 15 ani, și Livingston, în vârstă de 12 ani.

Într-un alt interviu acordat pentru People în 2020, McConaughey a mărturisit că, înainte de a o întâlni pe Camila, nu era sigur că va găsi vreodată „persoana potrivită”.

„Eram la modul: ‘Așteaptă, doar așteaptă. Fii tu însuți. Ea va veni dacă e menită să vină. Și dacă nu vine, e în regulă, ești tot un om bun, McConaughey.’ De când ne-am întâlnit, nu am vrut să îmi petrec timpul cu nicio altă femeie, cu siguranță nu am vrut să am relații intime cu altcineva. Nu am vrut să am copii cu altcineva decât cu ea”, a adăugat actorul. „Avem o dragoste pe care nu o punem niciodată la îndoială.”

Foto: Arhiva ELLE

