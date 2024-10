Matthew McConaughey, moment emoționant cu fiul său, Levi, în timp ce adolescentul își face debutul ca actor în „Way of the Warrior Kid”

Matthew McConaughey a fost văzut consolându-și fiul de 16 ani, Levi, pe platourile de filmare din California, unde băiatul își face debutul în filmul „Way of the Warrior Kid.”

Într-un videoclip obținut de TMZ, Matthew McConaughey își încurajează fiul, iar după au o scurtă discuție la Mission Beach, în San Diego. Levi se pregătea să filmeze o scenă în care trebuia să facă tracțiuni, atunci când tatăl său celebru a vorbit cu el, conform unei surse TMZ.

Actorul în vârstă de 54 de ani nu este implicat în producție, dar părea să fie acolo pentru a-l sprijini pe fiul său cel mare.

Rolul lui Levi în „Way of the Warrior Kid” a fost anunțat la începutul lunii septembrie. El a obținut un rol secundar alături de actrița în ascensiune Ava Torres, deși rolurile lor exacte în povestea despre puterea tinerilor nu sunt încă evidente.

