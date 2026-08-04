România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est

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În doar trei zile, litoralul românesc a devenit punctul de întâlnire al uneia dintre cele mai unite comunități de fani din lume. K-POP DAYS NIBIRU a atras participanți din România, Coreea de Sud, Grecia, Austria, Spania, Bulgaria, Republica Moldova, Australia, Germania, Italia și din multe alte țări, confirmând că România poate deveni o destinație importantă pe circuitul european al marilor artiști K-pop.

Cu un trafic total de aproximativ 175.000 de persoane în cele trei zile, evenimentul devine cel mai mare festival K-pop organizat până acum în Europa de Sud – Est și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii coreene din această parte a continentului.

Încă dinaintea deschiderii porților, fanii și-au demonstrat pasiunea și disciplina care definesc comunitatea K-pop. Unii dintre fani au venit la coadă încă de la ora 5 dimineața, și-au creat propriul sistem de organizare cu brățări numerotate, iar în momentul deschiderii porților Nibiru, au alergat către scenă pentru a ocupa locurile din primul rând. În timpul concertelor, zecile de mii de participanți au cântat fiecare piesă în limba coreeană, au sincronizat fan-chant-urile și au recreat atmosfera marilor concerte asiatice.

România, văzută prin ochii artiștilor

Prima zi de concerte a adus pe scena principală două dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. EVERGLOW, unul dintre cele mai apreciate grupuri feminine ale generației, a ridicat în picioare zecile de mii de fani prezenți, care au cântat fiecare refren împreună cu artistele. Seara a culminat cu concertul lui TAEMIN, membru al legendarei trupe SHINee și unul dintre cei mai influenți artiști din istoria K-pop. În una dintre puținele sale apariții europene, artistul a fost întâmpinat de un public care îl așteptase încă din zorii zilei. Mii de fani au cântat vers cu vers în limba coreeană, au sincronizat fan-chant-urile și au recreat atmosfera marilor concerte K-pop din Asia, într-un moment care i-a impresionat pe artiști și a confirmat forța comunității K-pop din România și din întreaga regiune.

„Este prima mea vizită în România. Sunteți atât de frumoși, atât de adorabili, atât de blânzi și atât de amabili. Haideți să cântăm împreună! Vă iubesc! Mulțumesc, România! Cu siguranță mă voi întoarce.', le-a transmis TAEMIN zecilor de mii de fani prezenți la K-POP DAYS NIBIRU, înainte de a le cere să facă împreună o fotografie de pe scenă, la finalul unui concert în care publicul i-a cântat alături fiecare piesă, vers cu vers, în limba coreeană.

Și JEON SOMI a plecat cu o impresie excelentă despre România. Înaintea concertului, artista a ales să petreacă timp pe plaja din Costinești, unde s-a bucurat de mare și de atmosfera stațiunii.

„Am fost la plajă și mi-a plăcut foarte mult. M-am putut relaxa fără să fiu recunoscută și m-am simțit foarte bine. Sincer, nu îmi mai vine să plec. Experiența mea în România a fost prea bună.', a mărturisit artista, care a interacționat constant cu publicul pe parcursul concertului.

De altfel, toți artiștii care au urcat pe scena K-POP DAYS NIBIRU au salutat publicul în limba română și au comunicat cu fanii cu o căldură care a transformat fiecare concert într-o experiență personală, apropiind și mai mult artiștii de comunitatea prezentă la festival.

DJ-ul care s-a îndrăgostit de Nibiru

Un alt semn al succesului evenimentului vine chiar din partea lui XENITH, DJ-ul care a continuat atmosfera create de live acts, în ambele zile de festival. După încheierea programului artistic, acesta a ales să își petreacă zilele si serile in NIBIRU, impresionat de energia publicului, de atmosfera creată în festival și de experiența trăită în România.

Bunica care a cucerit generația K-pop

Printre cele mai emoționante momente ale festivalului nu s-a aflat pe scenă un artist internațional, ci bunica Mayei, venită la festival pentru a-și însoți nepoata.

Observând energia și naturalețea cu care aceasta a intrat în atmosfera evenimentului, Selly a invitat-o pe scena Nibiru Arena și i-a oferit, în aplauzele publicului, titlul simbolic de „Bunica NIBIRU'. Cunoscut pentru mesajele sale despre importanța familiei și pentru respectul pe care îl promovează față de părinți și bunici, Selly a invitat-o să transmită un mesaj generației K-pop, unul dintre cele mai autentice momente ale întregului weekend: „În primul rând, îi mulțumesc Maiei că m-a adus în această comunitate minunată. De acolo, din spate, vă vedeam frumoși, dar de aici, de pe scenă, vă văd excepționali. Nu vă puteți imagina cât de fericită sunt că am avut parte de aceste zile alături de voi. Nu am voce, dar am prezență scenică!', a glumit aceasta, stârnind aplauzele și zâmbetele publicului.

O comunitate care începe deja să se întoarcă

Interesul pentru ediția următoare a început înainte ca actuala ediție să se încheie. Peste 6.000 de abonamente pentru K-POP DAYS NIBIRU 2027 au fost deja achiziționate în perioada de pre-sale, un semnal clar că România și-a câștigat locul pe harta marilor evenimente K-pop din Europa și că festivalul are toate premisele să devină o tradiție pentru fanii din întreaga regiune.

După prima ediție, K-POP DAYS NIBIRU s-a transformat dintr-un festival de muzica într-o platformă care conectează artiști internaționali, turiști și comunități din întreaga lume. Pentru câteva zile, România a devenit locul în care zeci de mii de oameni au vorbit aceeași limbă: cea a muzicii, a respectului și a pasiunii pentru cultura K-pop.

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