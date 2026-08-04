Specialiștii Northo explică opțiunile moderne pentru un zâmbet sănătos și armonios

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Specialiștii Northo explică opțiunile moderne pentru un zâmbet sănătos și armonios

Un zâmbet sănătos înseamnă mult mai mult decât dinți aliniați: presupune un echilibru între funcție, estetică și starea generală a cavității orale. La clinica Northo, această filosofie stă la baza fiecărui plan de tratament. „Noi nu tratăm doar dinți, ci pacientul în ansamblu” este principiul după care se ghidează echipa coordonată de dr. Teodorina Secară, primul mentor Invisalign din România și medic ortodont cu peste 20  ani de experiență.

Totul pornește de la un diagnostic corect

Indiferent de tratamentul dorit, primul pas este întotdeauna o evaluare completă. La prima consultație se realizează un dosar ortodontic amănunțit — fotografii intra și extraorale, radiografii digitale, scanări 3D și analiza dinamicii mandibulei. Pe baza acestor date, medicul stabilește un diagnostic precis și un plan preliminar de tratament, adaptat nevoilor fiecărui pacient. Tot atunci sunt setate și așteptările realiste, un aspect care, spun specialiștii, reduce semnificativ nemulțumirile ulterioare. Practic, un diagnostic corect și un plan bine gândit de la prima interacțiune reprezintă baza oricărui tratament de succes, motiv pentru care această etapă nu trebuie niciodată grăbită.

Tehnologia digitală, în serviciul pacientului

Ortodonția modernă se bazează pe planificare digitală de ultimă generație. Un exemplu elocvent este aparat dentar invizibil Invisalign, o soluție care folosește gutiere transparente în locul aparatelor clasice cu brackeți. Inventată acum aproximativ 29 de ani și aleasă deja de peste 22 de milioane de pacienți din întreaga lume, tehnologia permite simularea rezultatului final încă înainte de începerea tratamentului. Contrar unui mit frecvent, alinierele funcționează eficient inclusiv în cazurile complexe — însă doar atunci când sunt gestionate de un ortodont care stăpânește mecanica miscarilor  dentare și platformele digitale ale producătorilor.

Estetică și funcționalitate, într-un plan unitar

După corectarea poziției dinților, planul estetic poate continua în funcție de dorințele pacientului. Pentru cei care își doresc ajustarea formei sau a micilor imperfecțiuni — dinți ciobiți, ușor rotiți sau cu spații între ei — fatete dentare oferă un aspect natural, simetric și de durată. Iar pentru un finisaj luminos, albirea dintilor realizată profesional, în cabinet, aduce rezultate vizibile și sigure, protejând smalțul și adaptând tratamentul la sensibilitatea fiecărei persoane. Cheia unui rezultat reușit stă în ordinea logică a etapelor: mai întâi poziția, apoi forma și, la final, culoarea.

O abordare care privește pacientul în ansamblu

Filosofia holistică a clinicii merge dincolo de estetică. Tratamentele ortodontice moderne nu doar îndreaptă dinții, ci contribuie la restabilirea echilibrului întregului sistem dento-facial, cu efecte asupra mușcăturii, somnului și confortului zilnic. La copii, o intervenție realizată la momentul potrivit poate ghida chiar dezvoltarea armonioasă a feței, în timp ce la adulți contribuie la o funcție dentară stabilă pe termen lung.

Tocmai de aceea, consultarea unui specialist care construiește un plan personalizat rămâne cel mai sigur drum către un zâmbet sănătos, natural și echilibrat. Combinația potrivită de tratamente, aplicată în ordinea corectă și adaptată fiecărui pacient, face diferența dintre un rezultat de moment și unul care rezistă în timp. Pentru că, până la urmă, un zâmbet frumos este o investiție care te însoțește toată viața.

Sursa foto: pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Upgrade Dental îți oferă soluții complete pentru un zâmbet sănătos
Advertorial
Upgrade Dental îți oferă soluții complete pentru un zâmbet sănătos
Cum creezi un decor echilibrat în zona de zi cu ajutorul Iconist
Advertorial
Cum creezi un decor echilibrat în zona de zi cu ajutorul Iconist
Traser Gold: bijuterii care completează orice ținută și orice moment special
Advertorial
Traser Gold: bijuterii care completează orice ținută și orice moment special
Cum obții un zâmbet natural cu ajutorul specialiștilor de la Angelescu Dental Clinic
Advertorial
Cum obții un zâmbet natural cu ajutorul specialiștilor de la Angelescu Dental Clinic
Uscăciunea zonei intime – un disconfort despre care se vorbește prea puțin
Advertorial
Uscăciunea zonei intime – un disconfort despre care se vorbește prea puțin
Un zâmbet sănătos începe cu îngrijirea potrivită, la Gentle Dentist
Advertorial
Un zâmbet sănătos începe cu îngrijirea potrivită, la Gentle Dentist
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Vacanța pe care nu o amâni: de ce merită să profiți de ofertele last minute?
Vacanța pe care nu o amâni: de ce merită să profiți de ofertele last minute?
Advertorial

+ Mai multe
Cum combini estetica și rezistența într-un proiect de renovare cu produsele Leroy Merlin
Cum combini estetica și rezistența într-un proiect de renovare cu produsele Leroy Merlin
Advertorial

+ Mai multe
Cum transformă Maison Dadoo orice eveniment într-o experiență memorabilă
Cum transformă Maison Dadoo orice eveniment într-o experiență memorabilă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC