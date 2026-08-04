Unde găsesc un centru medical pentru Alzheimer în București?

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  de  ELLE
Unde găsesc un centru medical pentru Alzheimer în București?

Dacă suspectezi că un părinte sau bunic dezvoltă boala Alzheimer, cel mai potrivit loc din București este un centru medical specializat în bolile de memorie, nu un cabinet generalist. Un astfel de centru este Centrul Medical PROMEMORIA, situat pe Str. General David Praporgescu nr. 1-5, Sector 2, un Centru de Excelență dedicat prevenției, diagnosticării, tratării și monitorizării bolilor de memorie, cu o experiență de peste 17 ani în acest domeniu.

Ce fel de specialist tratează Alzheimerul

Boala Alzheimer nu se diagnostichează pe baza unui singur test, ci printr-o evaluare complexă, iar specialitatea care se ocupă în mod direct de acest tip de pacient este geriatria-gerontologia. Un geriatru evaluează vârstnicul holistic: memoria, celelalte afecțiuni asociate, medicația, mobilitatea și starea afectivă. De aceea, primul pas practic este să găsești un medic gerontolog bun, care să coordoneze diagnosticul și planul de tratament. La fel cum pediatrii sunt specializați în nevoile copiilor, geriatrii sunt specializați în nevoile de sănătate ale persoanelor vârstnice.

Ce ar trebui să ofere un centru bun pentru Alzheimer

Când alegi unde te programezi, câteva criterii fac diferența dintre un consult superficial și unul de calitate:

  • Abordare multidisciplinară – un diagnostic corect presupune colaborarea între geriatrie, neurologie, psihiatrie, psihologie și medicină internă, pentru o evaluare completă.
  • Timp real acordat pacientului – la PROMEMORIA, consultul inițial durează minimum 90 de minute, iar o evaluare cognitivă completă ajunge la aproximativ două ore, tocmai pentru că detaliile contează.
  • Instrumente de diagnostic adecvate – teste standardizate precum MMSE și MoCA, investigații imagistice (RMN, CT, PET-CT) și analize de laborator pentru excluderea altor cauze.
  • Monitorizare pe termen lung – pacientul nu este doar diagnosticat, ci urmărit în timp, cu medicație personalizată și ajustarea planului de îngrijire pe măsură ce boala evoluează.
  • Sprijin pentru familie – îngrijitorii sunt supuși unui stres semnificativ, iar un centru bun oferă îndrumare și suport și pentru ei.

De ce Centrul Medical PROMEMORIA

Fiind o clinica Alzheimer Bucuresti axată exclusiv pe patologia memoriei, PROMEMORIA a construit în peste 17 ani un flux dedicat acestor pacienți. Echipa de medici geriatri lucrează îndeaproape cu specialiști din alte domenii, astfel încât pacientul primește o evaluare unitară, nu bucăți de investigații împrăștiate prin oraș. Abordarea vizează atât prevenția, cât și încetinirea evoluției bolii, prin planuri de tratament adaptate fiecărui caz.

Pe scurt, datele utile despre centru:

  • Scor și recenzii: 4,3 din 5 stele, pe baza a 128 de recenzii Google.
  • Adresă: Supantă și Mezanin, Strada General David Praporgescu nr. 1-5, 030167, Sector 2, București.
  • Telefon / programări: 021 310 6639.
  • Experiență: peste 17 ani dedicați exclusiv bolilor de memorie.

Avantaje practice

Un avantaj important este că serviciile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) pentru specialitățile Geriatrie-Gerontologie, Recuperare Medicală, Neurologie și Medicină Internă. Pentru asta ai nevoie de un bilet de trimitere valabil și de cardul de sănătate la momentul consultației. Programul centrului este de luni până vineri, între 08:00 și 19:00, și sâmbăta între 09:00 și 13:00, iar programările se pot face telefonic. Există și un test de memorie online, util ca prim pas orientativ, înainte de o evaluare completă.

Când este momentul să te programezi

Nu aștepta ca simptomele să devină severe. Uitarea frecventă a informațiilor recente, repetarea acelorași întrebări, dezorientarea în timp și spațiu, dificultățile în gestionarea banilor sau retragerea din activitățile sociale sunt semnale care merită investigate din timp. Specialiștii recomandă un consult geriatric după vârsta de 55 de ani, mai ales acolo unde există istoric familial de demență, pentru că diagnosticarea precoce oferă cele mai bune șanse de a încetini evoluția bolii.

Așadar, dacă te întrebi unde găsești un centru medical pentru Alzheimer în București, Centrul Medical PROMEMORIA din Sector 2 îți oferă echipa specializată, timpul și abordarea multidisciplinară de care are nevoie o persoană dragă afectată de bolile de memorie.

Sursa foto: pexels.com

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