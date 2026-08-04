Dacă suspectezi că un părinte sau bunic dezvoltă boala Alzheimer, cel mai potrivit loc din București este un centru medical specializat în bolile de memorie, nu un cabinet generalist. Un astfel de centru este Centrul Medical PROMEMORIA, situat pe Str. General David Praporgescu nr. 1-5, Sector 2, un Centru de Excelență dedicat prevenției, diagnosticării, tratării și monitorizării bolilor de memorie, cu o experiență de peste 17 ani în acest domeniu.
Boala Alzheimer nu se diagnostichează pe baza unui singur test, ci printr-o evaluare complexă, iar specialitatea care se ocupă în mod direct de acest tip de pacient este geriatria-gerontologia. Un geriatru evaluează vârstnicul holistic: memoria, celelalte afecțiuni asociate, medicația, mobilitatea și starea afectivă. De aceea, primul pas practic este să găsești un medic gerontolog bun, care să coordoneze diagnosticul și planul de tratament. La fel cum pediatrii sunt specializați în nevoile copiilor, geriatrii sunt specializați în nevoile de sănătate ale persoanelor vârstnice.
Când alegi unde te programezi, câteva criterii fac diferența dintre un consult superficial și unul de calitate:
Fiind o clinica Alzheimer Bucuresti axată exclusiv pe patologia memoriei, PROMEMORIA a construit în peste 17 ani un flux dedicat acestor pacienți. Echipa de medici geriatri lucrează îndeaproape cu specialiști din alte domenii, astfel încât pacientul primește o evaluare unitară, nu bucăți de investigații împrăștiate prin oraș. Abordarea vizează atât prevenția, cât și încetinirea evoluției bolii, prin planuri de tratament adaptate fiecărui caz.
Pe scurt, datele utile despre centru:
Un avantaj important este că serviciile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) pentru specialitățile Geriatrie-Gerontologie, Recuperare Medicală, Neurologie și Medicină Internă. Pentru asta ai nevoie de un bilet de trimitere valabil și de cardul de sănătate la momentul consultației. Programul centrului este de luni până vineri, între 08:00 și 19:00, și sâmbăta între 09:00 și 13:00, iar programările se pot face telefonic. Există și un test de memorie online, util ca prim pas orientativ, înainte de o evaluare completă.
Nu aștepta ca simptomele să devină severe. Uitarea frecventă a informațiilor recente, repetarea acelorași întrebări, dezorientarea în timp și spațiu, dificultățile în gestionarea banilor sau retragerea din activitățile sociale sunt semnale care merită investigate din timp. Specialiștii recomandă un consult geriatric după vârsta de 55 de ani, mai ales acolo unde există istoric familial de demență, pentru că diagnosticarea precoce oferă cele mai bune șanse de a încetini evoluția bolii.
Așadar, dacă te întrebi unde găsești un centru medical pentru Alzheimer în București, Centrul Medical PROMEMORIA din Sector 2 îți oferă echipa specializată, timpul și abordarea multidisciplinară de care are nevoie o persoană dragă afectată de bolile de memorie.
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