APX Hotels – 10 ani de dezvoltare în hospitality-ul contemporan românesc

Într-o industrie definită de ritm, adaptare și experiență, puține branduri reușesc să construiască nu doar un portofoliu, ci o semnătură.

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  de  ELLE
APX Hotels – 10 ani de dezvoltare în hospitality-ul contemporan românesc

APX Hotels marchează 10 ani de la momentul în care a început să contureze, aproape organic, o viziune diferită asupra ospitalității — una în care hotelul nu este doar un loc de cazare, ci un spațiu de conexiune între oameni, design și experiență.

Un portofoliu construit cu intenție, nu doar cu viteză

În ultimul deceniu, APX Hotels a dezvoltat o colecție de proprietăți care reflectă o strategie clară:
diversitate de concepte, identitate distinctă și integrarea experiențelor complete în fiecare locație.

De la boutique-ul urban la resortul cu componentă de spa și natură, portofoliul include proiecte precum:

  • Wolkendorf Bio Hotel & Spa
  • Filitti Boutique Hotel
  • Union Plaza Hotel
  • Hermanns Hotel Sibiu
  • Venis Boutique Hotel
  • Grădina Snagov
  • Snagov Mansion

Dincolo de camere: experiențe, nu doar servicii

Modelul APX Hotels s-a dezvoltat pe o premisă esențială — diversificarea și integrarea.

Restaurantele, rooftop-urile, spa-urile și spațiile dedicate evenimentelor nu sunt elemente auxiliare, ci componente centrale ale fiecărui proiect. Acest model permite nu doar extinderea surselor de venit, ci și definirea unei relații mai profunde cu oaspeții, dincolo de sejurul clasic.

Într-un context în care ospitalitatea devine din ce în ce mai mult despre lifestyle, APX Hotels a mizat constant pe această direcție — creând spații care trăiesc și dincolo de check-in și check-out.

O creștere bazată pe fundații solide

Portofoliul actual este construit pe active deținute în proprietate (freehold), o decizie strategică ce oferă stabilitate pe termen lung și flexibilitate în dezvoltare.

Această abordare a permis companiei să crească organic, evitând expansiunile speculative și construind, în schimb, valoare sustenabilă — atât din punct de vedere operațional, cât și investițional.

Următorul capitol: scalare și ambiție internațională

Dacă primul deceniu a fost despre consolidare, următorul va fi, fără îndoială, despre expansiune.

APX Hotels are în dezvoltare o serie de proiecte noi pentru perioada 2026–2029, care vizează atât extinderea în București, cât și în alte piețe relevante, cu concepte adaptate noii generații de călători.

În paralel, grupul își definește o ambiție mai largă: aceea de a construi un brand românesc de hospitality cu relevanță internațională — un pas firesc pentru o platformă care și-a validat deja modelul local.

O filosofie construită în jurul experienței

În esență, APX Hotels nu a construit doar hoteluri, ci un mod de a gândi ospitalitatea.

O viziune în care designul, serviciul și contextul se întâlnesc pentru a crea experiențe care persistă dincolo de durata unei șederi.
O viziune în care detaliul contează la fel de mult ca infrastructura.
Și în care ospitalitatea nu este standardizată, ci personalizată.

10 ani. Un moment de reflecție — și de accelerare

Aniversarea a 10 ani marchează nu doar un prag simbolic, ci și un punct de cotitură.

Este momentul în care un grup antreprenorial își validează direcția și își asumă o ambiție mai largă — aceea de a contribui la redefinirea standardelor de hospitality din România și, în viitor, dincolo de ea.

Foto: APX Hotels

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