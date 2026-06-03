ELLE Style Session at City Park Constanta

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Pe 26 mai, ne-am mutat, împreună cu echipa ELLE, pentru o zi la Constanța, pentru a reuni două experiențe complementare și la City Park Mall, după ce o făcuserăm la Promenada, în București. Ei bine, am reușit să venim cu conceptul ELLE Style Talks, un masterclass de styling și un tur ghidat în magazinele din City Park Mall pentru toți fashioniștii de la malul mării. De la mic la mare, publicul constănțean s-a adunat în jurul prânzului să ne întâlnească și interesul a fost incredibil de mare, iar întrebările – extrem de pertinente.

E mereu foarte interesant pentru mine să văd cum se raportează la modă locuitorii altor orașe, în afara Capitalei, unde evenimentele de modă, magazinele, tot ce este legat de industrie e mai concentrat, mai ofertant și are un ritm mai alert. Dar știam și că stilul nu ține neapărat de aceste granițe geografice și că iubitorii de modă găsesc acum multiple locuri în care să-și hrănească pasiunea. Așadar, aflându-mă la City Park Mall, am vorbit timp de o oră și jumătate despre construirea unui stil personal, despre definiția garderobei-capsulă și cum te poate ajuta aceasta în viața de zi cu zi, dar și despre tendințe și ce mai înseamnă ele astăzi.

Tendințele azi nu mai joacă același rol pe care îl aveau acum câțiva ani, dat fiind că se schimbă atât de rapid și nu răspund neapărat nevoilor celor care se îmbracă. În schimb, mai mult ca oricând, styling-ul și modul în care îți creezi ținutele sunt mai importante, iar look-ul final este cel care trebuie să fie actual și atemporal. Ei bine, da, se poartă orice atâta timp cât styling-ul tău este fresh și creativ. Asta transmit și designerii cu fiecare colecție pe care o prezintă.

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M-a impresionat interesul iubitorilor de modă care își doreau, toți, să îmi pună întrebări personalizate despre ce li se potrivește lor în funcție de siluete, culoarea părului sau a tenului, preferințe, istorie personală sau orice altceva.

I-am consiliat cu entuziasm, iar finalul întâlnirii noastre a fost turul ghidat prin magazine, în care am reușit să vorbim concret despre partea practică a styling-ului și despre cum putem combina piesele esențiale ale verii între ele, astfel încât să fim confortabili și fashion în același timp.

La final, le-am reamintit celor care au stat alături de noi pe tot parcursul întâlnirii că stilul vestimentar este o prelungire a personalității noastre, că acesta se dobândește în timp, în funcție de ceea ce am acumulat de-a lungul vieții, dar și de cultura noastră vizuală, iar că „proba oglinzii' este vitală, deoarece doar așa ne putem analiza și evalua corect, pe dinafară dar și pe dinăuntru.

Pe scurt, timpul pe care îl petrecem când facem shopping sau când ne interesăm de tot ceea ce ține de stil este, de fapt, o investiție a noastră în noi înșine.

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