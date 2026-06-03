LEBRAND x RESERVED – mult așteptata colaborare sub semnul A Summer in Between. Noua colecție în ediție limitată a fost lansată!

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  de  ELLE
LEBRAND x RESERVED – mult așteptata colaborare sub semnul A Summer in Between. Noua colecție în ediție limitată a fost lansată!

LEBRAND x RESERVED este o colecție capsulă în ediție limitată care îmbină ADN-ul celor două branduri poloneze și marchează o nouă colaborare creată în spiritul co-creației. Este o poveste de vară despre libertate și soare – o colecție cu vibe de vacanță, aflată la granița dintre stilul urban și cel de plajă. Fanii LEBRAND și RESERVED vor descoperi cu surprindere plăcută că selecția include și piese pentru bărbați și copii, precum și accesorii.

Dar cine este femeia LEBRAND x RESERVED? Potrivit Paulinei Pyszkiewicz, CEO LEBRAND, este o femeie conștientă de stilul ei, cu un simț estetic modern bine definit, care caută haine ce îmbină natural caracterul urban cu lejeritatea de zi cu zi. Colecția creată împreună cu Reserved reflectă exact acest spirit: piese gândite pentru zilele de vară petrecute în mișcare – din oraș spre plajă, de la cafeaua de dimineață până la apus – mereu cu un sentiment de libertate și eleganță firească.

Selecția feminină include topuri și rochii ușoare, precum o mini tunică lime sau o rochie maro senzuală, cu decolteu fluid și croială amplă. Colecția propune și tricotaje ajurate, dar și o reinterpretare originală a emblematicului imprimeu paisley, creat special pentru colaborarea LEBRAND x RESERVED. Motivul apare atât sub formă de printuri, cât și ca texturi 3D aplicate pe materiale.

Topurile asimetrice, concepute pentru a fi purtate cu pantaloni din in, reinterpretează o siluetă deja cunoscută fanilor LEBRAND. Linia masculină include seturi inspirate de pijamalele iconice ale brandului, cu nasturi tip perlă și pantaloni relaxați. De asemenea, apar și seturile coordonate – semnătură specifică LEBRAND. Un mic detaliu interesant: setul pentru bărbați este de fapt conceput într-o manieră unisex, pentru o abordare mai relaxată a întregii capsule.

Pentru copii, brandurile au pregătit tricouri mini-me, perfect coordonate cu versiunile pentru adulți.

Stilul de vacanță cere și accesorii practice. Colecția include o geantă shopper potrivită atât pentru plajă, cât și pentru oraș, eșarfe care pot fi purtate ca pareo sau bentiță, costume de baie (bikiniul este reversibil!) și un poncho de plajă cu textură paisley în relief.

„Colecția s-a născut din întâlnirea firească dintre estetica celor două branduri și din dorința comună de a spune o poveste de vară', spune Paulina Pyszkiewicz, CEO LEBRAND. „Pentru mine, cel mai inspirațional aspect a fost intersecția dintre două lumi: forme sofisticate și funcționalitate de zi cu zi, completate de accesul la tehnici excepționale și materiale atent selecționate, dar și colaborarea dintre un brand de nișă aflat încă în plin proces de dezvoltare și o organizație de mari dimensiuni. Amploarea, procesele bine structurate și procedurile RESERVED au adus proiectului o perspectivă nouă și o energie diferită.'

Toate piesele din colecție sunt realizate din materiale certificate, de înaltă calitate, plăcute la atingere și ușor de purtat fără călcare, precum croșetul, inul și bumbacul creponat. Este o soluție practică pentru bagajul de vacanță, unde confortul și funcționalitatea redefinesc adesea alegerile vestimentare. Colecția include batiste respirabilă, in pre-softened, lyocell, ecovero și bumbac organic.

Paleta cromatică reflectă preferințele clientelor ambelor branduri. Aceasta combină ținute monocrome albe cu imprimeuri contrastante pentru cele care iubesc culoarea. Nuanțele sunt fresh și estivale: lime vibrant, maro intens și kaki.

Campania este rezultatul unei colaborări strânse între cele două branduri. Pentru a evidenția spiritul colecției, ședința foto și video a avut loc în peisajele însorite ale Siciliei. Fotografiile au fost realizate de Borys Synak, iar videoclipul a fost regizat de Adrian Obręczarek. De stylingul de păr și make-up s-a ocupat Aneta Kostrzewa.

Colecția este disponibilă în magazinele selectate, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

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