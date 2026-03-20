Imagine emoționantă de familie! Cum a surprins-o Enrique Iglesias pe soția lui, Anna Kournikova, alături de cei patru copii ai lor

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit oficial o familie de șase persoane, după ce și-au întâmpinat cel de-al patrulea copil împreună la finalul anului 2025.

Anna Kournikova, fotografiată alături de cei patru copii

Enrique Iglesias i-a încântat pe fani împărtășind o privire rară și intimă asupra vieții sale de familie, publicând o fotografie adorabilă cu cei patru copii ai săi bucurându-se de timp petrecut împreună pe o barcă.

Cântărețul, care este cunoscut pentru discreția sa când vine vorba de viața personală, a surprins un moment spontan în care copiii săi se relaxează pe o barcă. În imagine, cei mici sunt adunați unul lângă altul, zâmbind către cameră, în timp ce fiica mai mare, Lucy, ține în brațe cel mai mic membru al familiei. Fiica mai mică, Mary, stă întinsă jucăuș pe spătarul scaunului, adoptând o poziție relaxată în momentul fotografierii.

Imaginea emoționantă oferă o perspectivă asupra vieții lui Enrique departe de lumina reflectoarelor, unde familia ocupă în mod clar un loc central. Fotografia o arată parțial și pe partenera artistului, în timp ce îi poza pe cei mici.

Fanii s-au grăbit să comenteze cât de mari au crescut copiii, mulți remarcând cât de rar publică artistul fotografii cu ei.

Enrique Iglesias, apariție rară alături de fiica sa, Mary

Enrique Iglesias a publicat pe contul său de Instagram un videoclip special în care apare alături de fiica sa, Mary, în vârstă de 5 ani. Imaginile, distribuite pe 16 ianuarie, îl surprind pe artist alături de Mary într-un moment obișnuit, de familie, rar expus public.

„Gata de scenă”, a scris muzicianul în descrierea imaginilor, într-un mesaj care a stârnit rapid reacții emoționate din partea fanilor.

Printre acestea s-a numărat și comentariul partenerei sale, Anna Kournikova, care a scris simplu: „Soarele meu”.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară

La sfârșitul anului trecut, Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară. Fosta jucătoare de tenis, Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a apelat la Instagram pentru a împărtăși vestea cu fanii săi, într-o apariție rară pe rețelele sociale.

Anunțul a venit la doar câteva luni după ce sarcina vedetei, retrasă din lumina reflectoarelor, a fost confirmată, în luna septembrie.

Kournikova și cântărețul piesei „Hero”, în vârstă de 50 de ani, sunt deja părinții gemenilor Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, precum și ai fiicei lor Mary, în vârstă de cinci ani. Cuplul, care este împreună de peste două decenii, este cunoscut pentru faptul că își protejează cu strictețe viața personală.

Într-o dezvăluire emoționantă pe rețelele sociale, Anna Kournikova a publicat o fotografie tandră cu nou-născutul, odihnindu-se într-un pătuț de spital, alături de o jucărie de pluș. Vedeta în vârstă de 44 de ani a păstrat anunțul simplu și plin de tandrețe.

„Raza mea de soare”, urmată de data „17.12.2025”, a scris ea.

Detalii despre relația lor

Kournikova și Iglesias au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar în ianuarie 2020 familia s-a mărit cu Mary. Cei doi s-au cunoscut în 2001, pe platourile videoclipului piesei „Escape”, unde au avut câteva scene pasionale, iar la scurt timp după aceea au devenit un cuplu.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2023, Enrique Iglesias a vorbit despre relația lor de lungă durată.

„Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu m-aș fi gândit”, a mărturisit artistul, referindu-se la momentul în care a cunoscut-o pe Anna.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro