Anna Kournikova, fotografie emoționantă de familie. Cum a apărut partenera lui Enrique Iglesias, care este însărcinată cu al patrulea copil

Anna Kournikova a oferit fanilor o privire rară asupra vieții de familie alături de Enrique Iglesias. Fosta jucătoare de tenis, în vârstă de 44 de ani, care este însărcinată și așteaptă al patrulea copil, a publicat sâmbătă, 18 octombrie, pe Instagram, o fotografie în care apare alături de cei trei copii ai săi, costumați pentru o ieșire de Halloween.

Anna Kournikova, alături de cei trei copii de Halloween

Kournikova purta un costum galben de rață, cu pantaloni negri, în timp ce fetele ei, Lucy (7 ani) și Mary (5 ani), erau îmbrăcate în costume portocalii de dovleac, cu căciuli asortate și Crocși portocalii. Nicholas (7 ani), fiul lor, a ales o ținută mai casual — un tricou galben în degrade și pantaloni scurți negri. Fosta sportivă a însoțit fotografia cu o serie de emoji: două dovleceii, o minge de fotbal și o rață.

O sursă a declarat exclusiv pentru PEOPLE în august că Anna și Enrique așteaptă cel de-al patrulea copil.

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți. S-au dovedit a fi părinți extraordinari pentru cei trei copii ai lor și iubesc acest proces. Se bucură de activitățile și momentele care vin odată cu creșterea copiilor”, a spus sursa.

Aceasta a adăugat că Iglesias și-a redus programul de turnee în ultimii ani pentru a petrece mai mult timp acasă

„Iubește scena și fanii, dar, odată cu vârsta și rolul de tată, îi este tot mai greu să plece departe de familie. Nu își va neglija niciodată fanii, dar faptul că este tată este foarte important pentru el.”

Kournikova și Iglesias au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar în ianuarie 2020 familia s-a mărit cu Mary. Cei doi s-au cunoscut în 2001, pe platourile videoclipului piesei Escape, unde au avut câteva scene pasionale, iar la scurt timp după aceea au devenit un cuplu.

Detalii despre relația lor

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2023, Enrique Iglesias a vorbit despre relația lor de lungă durată: „Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu m-aș fi gândit”, a mărturisit artistul, referindu-se la momentul în care a cunoscut-o pe Anna.

Cântărețul a spus și că cei mici sunt cei mai mari fani ai lui: „Când îi iau de la școală și au o zi proastă sau se ceartă, le zic: ‘Care e melodia voastră preferată? Și unul începe să cânte I Like It, apoi toți se alătură, și e adorabil.”

În iunie 2024, Kournikova a postat un omagiu de Ziua Tatălui pentru Iglesias, publicând mai multe fotografii cu el și copiii lor, însoțite de mesajul: „La mulți ani de Ziua Tatălui, iubirea mea @enriqueiglesias Și tuturor taților!!!”

Campioana de Grand Slam la dublu, retrasă din tenis la doar 21 de ani din cauza accidentărilor, fusese văzută la începutul acestui an purtând o gheată ortopedică și deplasându-se într-un scaun cu rotile, în timp ce făcea cumpărături la Bal Harbour Shops, în Miami. Momentan nu se știe cum și când a suferit accidentarea. Ajunsă în 2000 pe locul 8 mondial, Kournikova s-a retras treptat din lumina reflectoarelor după încheierea carierei sportive

