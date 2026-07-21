Suplimente pentru câini: ce produse merită să ai în casă și când le folosești

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În ultimii ani, grija pentru sănătatea animalelor de companie a devenit tot mai asemănătoare cu cea acordată membrilor familiei. Pe lângă hrană de calitate, mișcare și controale veterinare regulate, mulți proprietari se întreabă dacă suplimentele alimentare își au locul în rutina zilnică a câinelui.

Răspunsul specialiștilor este unul echilibrat: un câine sănătos, hrănit cu o dietă completă și echilibrată, nu are nevoie automat de suplimente. Totuși, există situații în care acestea pot completa alimentația, la recomandarea medicului veterinar sau în funcție de stilul de viață și etapa de dezvoltare a animalului.

Suplimentele nu înlocuiesc o alimentație echilibrată

Primul lucru pe care orice proprietar ar trebui să îl știe este că suplimentele nu sunt un substitut pentru o hrană completă.

Organizații precum World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) recomandă ca baza sănătății câinelui să fie reprezentată de o alimentație formulată corespunzător, adaptată vârstei, greutății și nivelului de activitate.

Suplimentele au rolul de a completa dieta doar atunci când există o nevoie justificată.

1. Suplimente pentru articulații

Acestea sunt printre cele mai căutate produse pentru câini.

Pot fi recomandate în special pentru: câini seniori; rase de talie mare; câini foarte activi;

animale cu uzură articulară sau afecțiuni diagnosticate de medicul veterinar.

Ingredientele întâlnite frecvent includ glucozamină, condroitină, MSM sau colagen.

2. Acizi grași Omega-3

Suplimentele pe bază de ulei de pește sau alte surse de Omega-3 sunt utilizate pentru a completa aportul acestor acizi grași esențiali.

În funcție de recomandarea medicului veterinar, ele pot face parte din planul nutrițional al unor câini cu nevoi specifice privind pielea, blana sau articulațiile.

3. Probiotice și produse pentru digestie

Schimbările de dietă, perioadele de stres sau anumite tratamente pot influența echilibrul florei intestinale.

În astfel de situații, medicul veterinar poate recomanda produse care conțin probiotice sau prebiotice, ca parte a managementului nutrițional.

4. Vitamine și minerale

În cazul câinilor care consumă o hrană completă, administrarea suplimentară de vitamine fără recomandare medicală nu este, în general, necesară.

Excesul anumitor vitamine și minerale poate fi dăunător, motiv pentru care suplimentarea ar trebui făcută doar atunci când există o indicație clară.

5. Suplimente pentru câinii activi

Câinii care participă la competiții sportive, activități de lucru sau drumeții frecvente pot avea cerințe nutriționale diferite față de un câine sedentar.

În funcție de nivelul de efort și de evaluarea medicului veterinar, pot fi recomandate produse destinate susținerii recuperării sau adaptării la activitate intensă.

Cum alegi un supliment?

Înainte de cumpărare, verifică: categoria pentru care este destinat produsul; recomandările de utilizare; compoziția; dozajul în funcție de greutatea câinelui; reputația producătorului.

Dacă animalul urmează un tratament sau suferă de o afecțiune cronică, discută întotdeauna cu medicul veterinar înainte de administrarea unui supliment.

Când este momentul potrivit pentru suplimente?

Există câteva situații în care proprietarii discută frecvent cu medicul veterinar despre suplimentare: odată cu înaintarea în vârstă; în perioade cu activitate fizică intensă; după recomandarea medicului, în contextul unor afecțiuni specifice; în cazul unor nevoi nutriționale particulare.

Important este ca decizia să fie bazată pe evaluarea stării de sănătate a câinelui, nu doar pe tendințele din social media sau pe recomandări neavizate.

O rutină completă de îngrijire

Suplimentele reprezintă doar o parte din îngrijirea responsabilă. La fel de importante sunt:

o hrană completă și echilibrată;

mișcarea zilnică;

menținerea unei greutăți corporale normale;

controalele veterinare periodice;

deparazitările și vaccinările la timp.

Aceste măsuri au un impact mult mai mare asupra sănătății pe termen lung decât administrarea unor produse fără indicație clară.

Unde găsești suplimente și produse pentru câini?

Dacă ești în căutarea unor produse destinate susținerii sănătății câinelui, pe Petmax.ro găsești o selecție variată de suplimente alimentare, produse pentru articulații, digestie, piele și blană, alături de hrană premium, gustări și accesorii.

Poți explora categoria dedicată câinilor aici

Alege întotdeauna produsele în funcție de nevoile individuale ale câinelui și, atunci când este cazul, cere sfatul medicului veterinar.

Concluzie

Suplimentele pentru câini nu sunt o soluție universală și nu înlocuiesc o alimentație echilibrată. Folosite responsabil și atunci când există o nevoie reală, ele pot face parte dintr-o strategie mai amplă de îngrijire, alături de nutriție adecvată, activitate fizică și monitorizare veterinară. O alegere informată este întotdeauna cea mai bună investiție în bunăstarea companionului tău.

Surse

https://wsava.org/global-guidelines/global-nutrition-guidelines

https://www.aaha.org

https://www.merckvetmanual.com

https://europeanpetfood.org/self-regulation/nutritional-guidelines

https://vetnutrition.tufts.edu

Sursa foto: petmax.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro