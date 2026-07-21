Când blondul rece își pierde strălucirea? Rutina care te ajută să păstrezi nuanța obținută la salon

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  de  ELLE
Când blondul rece își pierde strălucirea? Rutina care te ajută să păstrezi nuanța obținută la salon

Sursa foto: magnific.com

Ieși din salon cu nuanța pe care ți-ai dorit-o: un blond rece, luminos, uniform, fără reflexe galbene sau portocalii. Părul este neted, culoarea pare curată, iar fiecare șuviță reflectă lumina exact așa cum ai văzut în fotografia de inspirație.

În primele zile, rezultatul se păstrează aproape neschimbat. După câteva spălări, însă, observi că blondul începe să capete o tentă mai caldă. Mai întâi apar câteva reflexe aurii în zona din față. Apoi lungimile devin ușor gălbui, iar anumite șuvițe, mai ales cele care nu au fost decolorate până la o bază foarte deschisă, capătă tonuri portocalii sau arămii.

Nu înseamnă neapărat că vopsirea a fost făcută greșit. Părul blond și decolorat are nevoie de întreținere constantă, iar nuanțele reci sunt printre cele mai sensibile la spălare, căldură, soare și acumularea mineralelor din apă.

De ce se schimbă blondul între vizitele la salon

Pentru a obține un blond deschis, pigmentul natural al părului trebuie redus prin decolorare. În interiorul firului pot rămâne însă pigmenți calzi, galbeni, aurii sau portocalii. Aceștia devin din nou vizibili pe măsură ce tonerul aplicat în salon se estompează.

Schimbarea este influențată și de rutina de acasă. Apa foarte fierbinte, spălările frecvente, placa, ondulatorul, expunerea la soare și produsele nepotrivite pot grăbi pierderea tonului rece.

În plus, blondul nu se modifică întotdeauna uniform. Șuvițele mai deschise se pot îngălbeni, în timp ce zonele decolorate mai puțin pot căpăta reflexe portocalii. De aceea, un șampon mov obișnuit nu rezolvă întotdeauna întreaga problemă.

Aici apare prima nevoie importantă: neutralizarea mai multor tipuri de reflexe calde, nu doar a galbenului.

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Când blondul are și reflexe galbene, și portocalii

Șampoanele mov sunt cunoscute pentru neutralizarea tonurilor galbene. Pigmenții albaștri sunt folosiți, în schimb, pentru diminuarea reflexelor portocalii. Atunci când părul prezintă ambele tipuri de tonuri, ai nevoie de o formulă mai complexă, care să ajute la echilibrarea culorii pe mai multe niveluri.

Șamponul Negru Medavita Black Blondie No Yellow, No Orange a fost creat tocmai pentru această situație. Pigmentul său închis contribuie la neutralizarea reflexelor galbene și portocalii, fiind potrivit pentru părul blond, decolorat, gri sau cu șuvițe.

Rolul lui nu este să revopsească părul și nici să înlocuiască serviciile de colorare din salon. Este un produs de întreținere, folosit atunci când observi că nuanța începe să se încălzească între două programări.

Aplicarea trebuie adaptată intensității blondului și porozității firului. Părul foarte deschis sau foarte poros poate prelua pigmentul mai repede, de aceea timpul de acțiune recomandat trebuie respectat, iar produsul trebuie distribuit uniform.

Neutralizarea nu este suficientă dacă părul rămâne uscat

După ce corectezi reflexele calde, apare a doua problemă: părul decolorat este adesea mai uscat, mai aspru și mai greu de descurcat.

Decolorarea modifică structura exterioară a firului și îl face mai sensibil la pierderea apei. Dacă folosești doar un produs pigmentat, fără un pas de condiționare, blondul poate deveni mai rece, dar părul poate continua să pară tern și fragil.

Masca Neagră Medavita Black Blondie No Yellow, No Orange completează șamponul prin două funcții importante. Continuă procesul de neutralizare pe lungimi și, în același timp, ajută la hidratarea și netezirea firului.

Formula sa este potrivită pentru părul care are nevoie nu doar de corectarea culorii, ci și de mai multă suplețe, strălucire și disciplinare. Masca poate ajuta lungimile să fie mai ușor de pieptănat, iar suprafața firului să capete un aspect mai uniform.

Acesta este al treilea avantaj al unei rutine complete: culoarea nu doar că pare mai rece, ci și mai luminoasă, deoarece un fir neted reflectă mai bine lumina decât unul uscat și poros.

O rutină simplă pentru întreținerea blondului rece

Nu trebuie să înlocuiești toate produsele folosite la fiecare spălare cu formule pigmentate. În multe cazuri, este mai potrivit să le introduci periodic, în funcție de cât de repede apar tonurile calde.

Începe prin aplicarea șamponului pe părul ud, distribuindu-l atent la rădăcină și pe lungimi. Folosește mănuși și respectă timpul indicat pe ambalaj, mai ales dacă părul este foarte deschis.

După clătire, îndepărtează excesul de apă și aplică masca pe lungimi și vârfuri. Distribuie produsul uniform, fără să insiști inutil pe zonele foarte poroase. Clătește bine și continuă rutina cu protecție termică dacă folosești uscătorul, placa sau ondulatorul.

Între utilizările gamei Black Blondie, poți alterna cu un șampon blând și o mască fără pigment. În acest fel, ajustezi intensitatea neutralizării și eviți încărcarea excesivă a părului cu pigment.

Blondul frumos se păstrează prin consecvență

Întreținerea unui blond rece nu înseamnă să corectezi culoarea abia când părul a devenit complet galben sau portocaliu. Rezultatele cele mai bune apar când intervii treptat și folosești produsele potrivite înainte ca reflexele calde să devină dominante.

Șamponul și Masca Neagră Medavita Black Blondie răspund împreună unor probleme frecvente ale părului blond: neutralizarea reflexelor galbene, diminuarea tonurilor portocalii și îngrijirea lungimilor afectate de decolorare.

Nu promit să înlocuiască o vizită la salon și nici să repare definitiv un fir profund deteriorat. Pot însă prelungi aspectul unui blond rece, pot face culoarea să pară mai uniformă și pot transforma rutina de acasă într-un sprijin real între două programări.

Uneori, diferența dintre un blond care pare proaspăt doar câteva zile și unul care își păstrează eleganța mai mult timp nu stă într-o nouă vopsire, ci în felul în care ai grijă de el după ce pleci din salon.

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