Piele sănătoasă și alergii sub control: dermatologie și alergologie la Clinica Hereditas Suceava

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  . Actualizat 21.07.2026, 11:58,  de  ELLE
Piele sănătoasă și alergii sub control: dermatologie și alergologie la Clinica Hereditas Suceava

Pielea își poate schimba aspectul din multe motive, iar uneori diferența dintre o reacție trecătoare și o afecțiune care necesită atenție poate fi stabilită doar în urma unei evaluări medicale. Clinica Hereditas oferă servicii de dermato-venerologie în Suceava și Rădăuți, alături de numeroase alte specialități medicale disponibile în cele două locații.

Ce înseamnă dermato-venerologia și ce afecțiuni acoperă?

Dermato-venerologia este specialitatea medicală care se ocupă de afecțiunile pielii, mucoaselor și fanerelor, adică tot ce înseamnă unghii, scalp și păr, indiferent de vârstă. Acoperă și bolile cu transmitere sexuală, un subiect care merită abordat fără prejudecăți, la fel ca orice altă afecțiune medicală.

Un dermatolog in judetul Suceava evaluează o varietate de situații, de la probleme estetice ale pielii până la afecțiuni care necesită intervenție medicală. Câteva dintre motivele frecvente pentru o consultație dermatologică:

  • Leziuni cutanate care s-au modificat în timp sau sunt noi;
  • Afecțiuni ale scalpului sau ale unghiilor;
  • Complicații cutanate ale bolii varicoase;
  • Boli cu transmitere sexuală care necesită diagnostic și tratament;
  • Verificarea preventivă a alunițelor prin dermatoscopie.

Dermatoscopia merită menționată separat, este o metodă de examinare vizuală a leziunilor pigmentare, utilă pentru depistarea precoce a modificărilor cutanate care pot necesita intervenție.

Ce servicii dermatologice sunt disponibile la Hereditas Suceava?

La Clinica Hereditas, serviciile de dermato-venerologie acoperă atât consultațiile de rutină, cât și procedurile specifice. Serviciile disponibile, conform site-ului clinicii:

  • Consultație inițială și consultație de control medic primar;
  • Dermatoscopie;
  • Biopsie dermatologică;
  • Chiuretare leziuni;
  • PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite);
  • Referat medical.

Toate serviciile sunt disponibile în regim privat, fără listă de așteptare, conform informațiilor publicate de clinică.

Ce alte servicii sunt disponibile în cadrul Clinicii Hereditas?

Pe lângă consultațiile de specialitate, Clinica Hereditas oferă acces la numeroase servicii medicale care pot facilita parcursul pacientului atunci când este nevoie de evaluări din mai multe domenii. Printre acestea se regăsește și alergologie Suceava, utilă în situațiile în care anumite manifestări ale pielii necesită investigații suplimentare.

Clinica pune la dispoziție și:

  • cameră hiperbară;
  • servicii de recuperare medicală;
  • bazin pentru recuperare;
  • spitalizare de zi, acolo unde este indicată;
  • o gamă variată de specialități medicale în cele două locații.

Mi se pare mai fluidă, mai umană și evită orice afirmație care ar putea fi interpretată ca promovare exagerată.

Întrebări frecvente ale pacienților

Întrebare 1: Dermatoscopia este o procedură dureroasă?

Răspuns 1: Nu. Dermatoscopia este o examinare neinvazivă, vizuală, care nu implică nicio intervenție pe piele. Se face cu un instrument optic aplicat pe suprafața pielii.

Întrebare 2: Pot merge la dermatolog fără trimitere de la medicul de familie?

Răspuns 2: Da. Serviciile Clinicii Hereditas sunt disponibile în regim privat, fără trimitere și fără listă de așteptare, conform informațiilor de pe site.

Întrebare 3: Bolile venerologice se tratează la același cabinet de dermatologie?

Răspuns 3: Da. Dermato-venerologia acoperă și diagnosticarea și tratarea bolilor cu transmitere sexuală, în cadrul aceleiași specialități.

Întrebare 4: Există servicii de dermatologie și la Rădăuți, nu doar la Suceava?

Răspuns 4: Da. Clinica Hereditas are locație și în Rădăuți, unde sunt disponibile servicii de dermato-venerologie, conform informațiilor publicate pe site.

Mini-rezumat 

De la o aluniță care și-a schimbat aspectul până la o erupție care persistă sau o posibilă reacție alergică, fiecare situație are propriul context. Tocmai de aceea, o evaluare medicală este pasul care transformă incertitudinea în răspunsuri bazate pe investigații și recomandări de specialitate.

Alege să afli ce transmite pielea ta și fă următorul pas atunci când observi schimbări care persistă în timp.

Date de contact:

Telefon: 0330 408 407

Email: [email protected]

Adresă: Ipotești, str. Ștefan cel Mare nr. 1079/Str. Iacob Zadik, nr 2d, Rădăuți

Social Media: https://www.facebook.com/clinica.hereditas

Sursa foto: magnific.com

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