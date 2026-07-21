Femeile care schimbă lumea: viziune, eleganță și curaj dincolo de granițe

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De la sălile de clasă și podiumurile marilor capitale ale modei până la covorul roșu de la Cannes și studiourile internaționale de film, o nouă generație de femei demonstrează că succesul nu mai are granițe. Ele construiesc comunități, lansează talente, creează oportunități și transformă pasiunea în proiecte cu impact global.

Într-o perioadă în care leadershipul feminin redefinește industrii întregi, tot mai multe femei aleg să își transforme experiența profesională într-o misiune care inspiră și creează valoare. Educația, moda, cinematografia și antreprenoriatul devin astfel puncte de întâlnire pentru oameni care cred că succesul înseamnă mai mult decât performanță – înseamnă responsabilitate, autenticitate și dorința de a deschide drumuri pentru generațiile următoare.

Una dintre personalitățile care ilustrează această viziune este Patricia Bulie, un nume bine cunoscut în domeniul educației private din România. Fondatoarea și managerul Grădiniței cu Program Prelungit Maria Natalia și al Ingrid’s Club, profesor cu definitivat în învățământul preșcolar, și-a construit cariera în jurul convingerii că educația începe prin încredere și continuă prin colaborarea dintre familie și școală.

Aceeași filosofie a stat la baza dezvoltării unor proiecte educaționale moderne și a unor inițiative care promovează creativitatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. În calitate de cofondator al British International School of Popești-Leordeni și al Art Beat Academy, alături de profesoara Mădălina Postelnicu, Patricia Bulie a demonstrat că educația poate deveni o experiență care depășește limitele unei săli de clasă.

Patricia Bulie, cofondator al British International School of Popești-Leordeni și al Art Beat Academy

Sub coordonarea sa, Summer Fest 2026 s-a transformat într-o adevărată celebrare a talentului, creativității și spiritului de comunitate. Organizarea impecabilă, atenția la detalii și capacitatea de a reuni oameni cu aceeași pasiune au făcut din eveniment un reper pentru familiile care cred în educația prin experiență.

Dacă educația formează caractere, moda oferă încrederea necesară pentru ca acestea să se exprime. În acest univers al eleganței și al creativității se remarcă Corina Câmpian, antreprenor și promotor al tinerelor talente din modelling.

Corina Câmpian, antreprenor

Prin proiectele dezvoltate atât în România, cât și pe plan internațional, Corina și-a construit reputația unui profesionist care oferă copiilor și adolescenților oportunitatea de a-și descoperi potențialul într-un mediu profesionist și sigur. Experiența acumulată în cadrul unor evenimente precum Paris Fashion Week și New York Fashion Week i-a permis să promoveze tineri modele pe unele dintre cele mai importante scene ale modei mondiale.

Tot sub semnătura sa se află City Fashion Kids, eveniment ajuns la cea de-a opta ediție, organizat la Iulius Mall Cluj, devenit un reper pentru industria dedicată copiilor și adolescenților.

La nivel internațional, Pamela S. Privette, fondatoarea hiTechMODA Productions, a construit o platformă globală care oferă designerilor independenți șansa de a fi prezenți în New York, Paris, Milano și Tokyo, conectându-i cu presa, cumpărătorii și liderii industriei.

Intan Kieflie, producător și actriță

Intan Kieflie, producător, actriță și antreprenor cu rădăcini indoneziene și australiene, îmbină cinematografia cu identitatea culturală, promovând povești inspirate din folclorul indonezian și din relațiile de familie. Recunoscută prin filmul 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita, continuă să dezvolte proiecte cinematografice cu relevanță internațională.

Avanti Tambe reprezintă exemplul unei reinventări profesionale de succes. După o carieră în inginerie software, și-a urmat pasiunea pentru actorie, iar prezența sa la Festivalul de Film de la Cannes a confirmat ascensiunea sa în cinematografia indiană.

Cătălina Buzdun-Răfăilă, fondatoarea It Kids – Art School & Modelling Agency

În România, jurnalista și antreprenoarea Cătălina Buzdun-Răfăilă, fondatoarea It Kids – Art School & Modelling Agency, promovează copiii români pe scene internaționale. Fiica sa, Sara Anastasia Buzdun, model și antreprenor la doar 16 ani, conduce propriul studio de balet, House of Anastasia, demonstrând că talentul și disciplina pot merge mână în mână.

Dincolo de domeniile diferite în care activează, toate aceste femei împărtășesc aceeași filozofie: succesul autentic înseamnă să creezi oportunități pentru ceilalți, să inspiri și să construiești comunități care schimbă lumea.

Sursa foto: social media

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