Big Little Festival anunță artiștii ediției 2026: Andra, Smiley, VAMA, Alina Sorescu vin la cea mai mare sărbătoare de familie din Europa de Est

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Într-o lume în care timpul petrecut împreună a devenit un lux, Big Little Festival revine între 21 și 23 august, la Palatul Mogoșoaia, cu o nouă ediție dedicată familiilor care aleg să transforme un weekend obișnuit într-o experiență de neuitat.

Considerat cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat părinților și copiilor, Big Little Festival anunță line-up-ul muzical al ediției din acest an: Andra, Smiley, VAMA, Alina Sorescu, Antonia Grigore și Cristian Porcari, artiști care vor urca pe scenă într-un program creat pentru toate generațiile.

În afară de concerte, timp de trei zile, participanții vor putea explora, în cele șapte zone de festival, peste o sută de activități gândite pentru toate vârstele și menite să creeze o conexiune autentică între generații. Fiecare spațiu este construit pentru a transforma timpul petrecut împreună în experiențe autentice, în care joaca devine limbajul comun al întregii familii.

Nerf Arena – tărâmul jocurilor, tabăra de muzică HaHaHa Production, unde copiii pot deveni artiști pentru o zi și pot înregistra propria melodie, Lumea poveștilor, Arena de Gaming, Laboratorul de creație și știință, teatru interactiv, ateliere de gătit, olărit și pictură, karaoke, fotbal, face painting, parc gonflabil de 1.000 de metri sunt doar câteva dintre experiențele din festival care vor crea amintiri de neuitat pentru copiii de azi și de ieri.

Cântă pe scenă alături de Smiley

Și în acest an, organizatorii pregătesc mai multe concursuri și surprize, iar participanții pot deveni din simpli spectatori protagoniști. Cu minimum două bilete cumpărate, te poți înscrie la concursul Backing Vocals și ai șansa să urci pe scenă alături de Smiley, în cadrul concertului pe care acesta îl va susține în data de 23 august. Totodată, o familie norocoasă va câștiga statutul de VIP pe întreaga durată a festivalului, bucurându-se de o experiență exclusivistă.

Big Little Festival înseamnă spectacole, muzică, jocuri și distracție, dar mai ales înseamnă timp de calitate. Într-o perioadă în care programul încărcat și tehnologia lasă tot mai puțin loc întâlnirilor reale, evenimentul creează cadrul în care părinții și copiii se reconectează prin joacă și emoție. Iar Vero Căliman, directorul creativ al festivalului, garantează că fiecare activitate este gândită astfel încât visurile celor mici să prindă viață cu ajutorul celor mari.

„La Big Little, totul începe cu o dorință. După ce treci prin Vamă și primești Pașaportul Exploratorului, pornești într-o aventură plină de experiențe, provocări, super spectacole și artiști care dau viață poveștii. Pe drum, aduni curaj, imaginație și încredere, iar la final ne întâlnim cu toții la Copacul Dorințelor, unde sărbătorim cea mai frumoasă construcție dintre toate: amintirile create împreună, declară aceasta.

Desfășurat pe o suprafață de 120.000 metri pătrați, evenimentul mai pune la dispoziția celor peste 50.000 de participanți așteptați în acest an o zonă de relaxare cu hamace și pufuri, zona Mama și copilul, precum și un food court pentru toate gusturile.

Accesul la Big Little Festival este permis pe baza biletului de intrare pentru fiecare zi de festival (21, 22 23 august), sau pe baza abonamentului pentru toate cele trei zile, disponibil la un preț mai mic, oricare dintre ele care putând fi achiziționate online, pe https://bilete.biglittlefestival.com/event/big-little-festival-2026

Accesul minorilor se va face doar însoțiți de minimum un adult și supravegheați în permanență de către acesta. Minorii sub 3 ani au accesul gratuit în cadrul festivalului doar însoțiți de minimum un părinte (tutore) și supravegheați în permanență de către acesta. Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și în urma prezentării unui document de identitate.

Big Little Festival este organizat de Flying Elephant, HaHaHa Production și 360 Revolution. Programul detaliat pe zile și zone de agrement, precum și alte informații utile se găsesc pe site-ul https://biglittlefestival.com/ și pe conturile de social media ale evenimentului.

Sursa foto: Big Little Festival

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