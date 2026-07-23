Școala de Vară GPeC 2026, online: 4 zile de know-how aplicat în E-Commerce & Digital Marketing, accesibilă de oriunde

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Școala de Vară GPeC 2026, online: 4 zile de know-how aplicat în E-Commerce & Digital Marketing, accesibilă de oriunde

Între 26 și 29 august 2026, GPeC organizează o nouă ediție a Școlii de Vară de E-Commerce & Digital Marketing, unul dintre cele mai apreciate programe de educație dedicate profesioniștilor din comerțul electronic și marketing digital. Ediția din acest an se desfășoară integral online, oferind participanților posibilitatea de a lua parte la toate sesiunile indiferent unde se află – la birou, acasă sau chiar în vacanță.

Cu peste 15 ani de tradiție, Școala de Vară GPeC rămâne un program construit în jurul aceluiași obiectiv: conținut aplicat, dialog deschis între practicieni și schimb autentic de experiență. Noul format online face experiența mai accesibilă fără a schimba ceea ce contează cu adevărat: calitatea informației, interactivitatea și comunitatea.

Pe parcursul a patru zile, participanții vor avea acces la workshop-uri, dezbateri și sesiuni interactive susținute de unii dintre cei mai apreciați specialiști din industrie, într-un program construit în jurul celor mai importante provocări pe care le întâmpină magazinele online și companiile din digital în 2026.

O agendă construită în jurul provocărilor reale ale pieței

Programul începe cu o analiză la zi a pieței de e-commerce din România, în cadrul unei dezbateri dedicate evoluției industriei în prima parte a anului, provocărilor pentru trimestrele următoare și perspectivelor pentru 2027.

Agenda continuă cu unele dintre cele mai actuale teme pentru orice business online:

  • utilizarea AI pentru măsurarea profitabilității reale a campaniilor și optimizarea deciziilor de marketing;
  • Google Ads în 2026 și modul în care Performance Max poate fi folosit pentru profit, nu doar pentru volum;
  • creșterea conversiilor prin AI Search și recomandări inteligente;
  • relevanța strategiei de brand într-un ecosistem digital aflat în permanentă schimbare;
  • construirea comunităților care transformă clienții în ambasadori ai brandului;
  • implementarea AI în procesele operaționale și de marketing;
  • marketing centrat pe oameni într-o perioadă în care burnout-ul și presiunea asupra echipelor sunt tot mai prezente;
  • construirea încrederii într-o lume în care atât oamenii, cât și inteligența artificială influențează vizibilitatea brandurilor;
  • comunicarea relevantă și relația cu clientul într-un ecosistem digital din ce în ce mai aglomerat.

Sesiunile sunt susținute de speakeri români și internaționali recunoscuți pentru experiența lor practică, printre care Mugur Pătrașcu, Mădălina Stănescu, Tudor Goicea, Alin Vlad, Sabina Cornovac, Lucian Pântece, Nicole Donnelly, Anna Zgadzaj, Andrei Georgescu, alături de invitați speciali și reprezentanți ai unor companii de referință din industrie.

Mai mult decât cursuri: dialog, idei și comunitate

Deși ediția din acest an se desfășoară online, Școala de Vară GPeC păstrează una dintre caracteristicile care au consacrat-o: interacțiunea dintre participanți.

Fiecare zi include sesiuni de întrebări și răspunsuri, dezbateri și momente dedicate schimbului de experiență, astfel încât participanții să poată discuta direct cu trainerii și cu ceilalți profesioniști din comunitate.

Într-o industrie care evoluează permanent, cele mai valoroase idei apar adesea din dialogul dintre oameni care se confruntă cu provocări similare. Școala de Vară GPeC își propune să faciliteze exact acest tip de conversații: despre ce funcționează, ce nu mai funcționează și cum poate fiecare business să se adapteze mai rapid schimbărilor din piață.

Accesibilă de oriunde

Desfășurarea online a programului oferă participanților mai multă flexibilitate ca oricând. Indiferent dacă se află la birou, acasă sau în concediu, aceștia pot participa live la toate sesiunile și pot interacționa cu speakerii și ceilalți participanți fără a fi nevoiți să aloce timp suplimentar pentru deplasare.

În plus, participanții vor primi și înregistrările sesiunilor, astfel încât să poată reveni oricând asupra informațiilor și exemplelor prezentate.

Școala de Vară de E-Commerce & Digital Marketing GPeC se adresează magazinelor online, retailerilor, antreprenorilor, agențiilor, furnizorilor de servicii digitale și tuturor profesioniștilor care își doresc să fie la curent cu cele mai noi tendințe și să își dezvolte competențele într-un domeniu aflat în continuă transformare.

Programul se desfășoară în perioada 26–29 august 2026, iar înscrierile sunt deschise pe site-ul GPeC.

Mai multe informații și înscrieri: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/

GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OptiComm.AI, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, Smartbill, TrustMate, Visa  

Foto: GPeC

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