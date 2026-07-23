Cum alegi costumul de baie care avantajează orice siluetă

Alegerea costumului de baie perfect nu ține doar de tendințele sezonului, ci și de felul în care acesta îți pune în valoare silueta și îți oferă confort.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum alegi costumul de baie care avantajează orice siluetă

Alegerea costumului de baie perfect nu ține doar de tendințele sezonului, ci și de felul în care acesta îți pune în valoare silueta și îți oferă confort. Fiecare femeie are o frumusețe aparte, iar un model ales corect poate evidenția atuurile și poate crea un echilibru armonios al proporțiilor.

Dincolo de croială și culoare, materialele de calitate și finisajele atent realizate fac diferența dintre un costum de baie pe care îl porți o singură vară și unul care rămâne preferatul tău ani la rând. La InPuff, punem accent pe piese feminine, elegante și versatile, iar faptul că majoritatea colecțiilor sunt fabricate în România reprezintă o garanție a calității și a atenției pentru fiecare detaliu.

Cum alegi costumul de baie în funcție de forma corpului

Primul pas este să-ți cunoști tipul de siluetă. Nu există un model universal perfect, însă există croieli care avantajează fiecare conformație.

Dacă ai silueta tip pară, cu șoldurile mai late decât umerii, alege un costum care atrage atenția asupra bustului. Volanele discrete, imprimeurile în partea superioară sau bretelele decorative creează un echilibru vizual.

Pentru silueta tip măr, unde zona taliei este mai puțin definită, modelele întregi cu drapaje sau inserții laterale sunt excelente pentru a alungi și subția optic corpul.

Femeile cu siluetă clepsidră sunt avantajate de majoritatea modelelor, însă croielile care evidențiază talia rămân cea mai inspirată alegere.

Dacă ai o siluetă atletică, poți adăuga volum prin detalii feminine, decupaje elegante sau imprimeuri care creează iluzia unor forme mai pronunțate.

Important este să alegi un costum care te face să te simți bine, nu doar unul care urmează tendințele.

De ce costumele de baie negre rămân alegerea preferată

Există motive pentru care costume de baie negre continuă să fie în topul preferințelor sezon după sezon. Negrul este elegant, rafinat și extrem de versatil.

Această culoare are capacitatea de a crea un efect optic de alungire și subțiere a siluetei, fiind potrivită pentru aproape orice conformație. În plus, se accesorizează foarte ușor cu pălării din paie, cămăși vaporoase, bijuterii aurii sau genți de plajă din materiale naturale.

Un costum de baie negru bine croit poate fi purtat nu doar la piscină sau pe plajă, ci și ca body într-o ținută de vacanță. Adaugă o fustă vaporoasă sau o pereche de pantaloni scurți din in și vei obține un outfit elegant pentru o plimbare pe faleză sau un prânz la restaurant.

Dacă îți dorești o investiție inteligentă, un costum de baie negru este una dintre cele mai inspirate alegeri, deoarece nu se demodează și poate fi purtat ani la rând.

Detaliile care fac diferența

Croiala este importantă, însă detaliile sunt cele care transformă un costum de baie într-o piesă care avantajează cu adevărat silueta.

Cupele bine structurate oferă susținere bustului, bretelele reglabile permit o ajustare perfectă, iar materialele elastice de calitate modelează discret corpul fără să creeze disconfort.

De asemenea, decupajele plasate strategic pot alungi optic picioarele, iar cusăturile verticale contribuie la un efect de subțiere.

Atunci când alegi un costum de baie, probează mai multe modele și acordă atenție felului în care te simți în el. Libertatea de mișcare și confortul sunt la fel de importante precum aspectul estetic.

Completează garderoba de vară cu piese versatile

O garderobă bine construită înseamnă piese care pot fi purtate în mai multe contexte. După o zi petrecută la plajă, poți transforma rapid ținuta alegând articole elegante și confortabile.

Un exemplu excelent îl reprezintă salopete de dama cambrate, care evidențiază frumos talia și oferă un aspect feminin fără prea mult efort. Sunt ideale pentru o ieșire în oraș, o cină pe terasă sau chiar un eveniment relaxat din vacanță.

Aceste modele pot fi accesorizate atât cu sandale joase și o geantă din rafie pentru un look casual, cât și cu sandale cu toc și bijuterii fine pentru o apariție elegantă. Versatilitatea lor le transformă într-o investiție inspirată pentru sezonul cald.

Alegând haine realizate din materiale de calitate și produse cu grijă în România, te bucuri nu doar de un design actual, ci și de articole care rezistă în timp și susțin producătorii locali.

Alege piese care te reprezintă

Cel mai frumos costum de baie este cel în care te simți încrezătoare. Tendințele vin și pleacă, însă confortul, calitatea și croiala potrivită rămân întotdeauna cele mai bune alegeri.

La InPuff descoperi colecții feminine, elegante și versatile, create în mare parte de producători români, în serii limitate, cu atenție pentru fiecare detaliu. Dacă îți dorești costume de baie negre care avantajează orice siluetă sau salopete de damă cambrate perfecte pentru zilele de vară, explorează colecțiile InPuff și alege piese care îți oferă încredere, confort și eleganță la fiecare purtare.

Foto: Unsplash

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ținute de festival fără „dacă” și „parcă”. Zalando transformă rața emblematică de la Electric Castle
Advertorial
Ținute de festival fără „dacă” și „parcă”. Zalando transformă rața emblematică de la Electric Castle
adidas lansează Originals Sport, noua colecție care aduce stilul emblematic adidas Originals în universul antrenamentelor
Advertorial
adidas lansează Originals Sport, noua colecție care aduce stilul emblematic adidas Originals în universul antrenamentelor
Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace
Advertorial
Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace
SWAE LEE, unul dintre artiștii principali de la UNTOLD ONE, pe scena WORLD CUP, alături de Post Malone
Advertorial
SWAE LEE, unul dintre artiștii principali de la UNTOLD ONE, pe scena WORLD CUP, alături de Post Malone
Când blondul rece își pierde strălucirea? Rutina care te ajută să păstrezi nuanța obținută la salon
Advertorial
Când blondul rece își pierde strălucirea? Rutina care te ajută să păstrezi nuanța obținută la salon
12 arome, 4 baze, 48 de combinații: harta gustului pentru iaurt, ovăz, cafea și whey
Advertorial
12 arome, 4 baze, 48 de combinații: harta gustului pentru iaurt, ovăz, cafea și whey
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Suplimente pentru câini: ce produse merită să ai în casă și când le folosești
Suplimente pentru câini: ce produse merită să ai în casă și când le folosești
Advertorial

+ Mai multe
Câteva zile ne despart de Rockstadt Extreme Fest 2026. Ghimbav devine noua casă a unuia dintre cele mai ambițioase festivaluri de metal din Europa.
Câteva zile ne despart de Rockstadt Extreme Fest 2026. Ghimbav devine noua casă a unuia dintre cele mai ambițioase festivaluri de metal din Europa.
Advertorial

+ Mai multe
Big Little Festival anunță artiștii ediției 2026: Andra, Smiley, VAMA, Alina Sorescu vin la cea mai mare sărbătoare de familie din Europa de Est
Big Little Festival anunță artiștii ediției 2026: Andra, Smiley, VAMA, Alina Sorescu vin la cea mai mare sărbătoare de familie din Europa de Est
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC