The Brand Fest, festivalul marketingului românesc, a premiat liderii vizionari și cele mai creative și performante echipe din campanii

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The Brand Fest, festivalul marketingului românesc, a premiat liderii vizionari și cele mai creative și performante echipe din campanii

Echipa Biz a transformat ziua de 22 iulie într-o sărbătoare maraton: 12 ore de eveniment, peste 600 de manageri, creativi, influenceri și KOLs în cadrul The Brand Fest și Brand Fest ICON Awards. 

Festivalul marketingului românesc a demonstrat că, astăzi, marketingul nu mai înseamnă doar campanii. Înseamnă cultură, comunități, conversații, emoție și idei care mișcă oamenii. Biz este publicația de business care a înțeles să fie constat un suport real pentru profesioniști, oferind informații, analize, insighturi valoroase, conectând pe cei care caută permanent să evolueze. După sesiuni în care au fost analizate campaniile eficiente, prezentate strategii din partea brandurilor performante și demontate mituri din marketing, șașe echipe au rezolvat în timp record, doar 60 de minute, challenge-uri de marketing, cu briefuri reale venite din partea partenerilor Brand Fest. 

Brand Fest ICON Awards a celebrat brandurile și profesioniștii care contribuie activ la evoluția marketingului. După un maraton de peste 12 ore, inițiativele care modelează viitorul comunicării și al strategiilor de brand au primit recunoaștere prin trofeele realizate de artistul plastic Alex Simion Boeriu.

Câștigătorii Brand Fest ICON Awards 2026 sunt:

  • BRAND Management Team of the Year – BCR
  • Communication Team of the Year – Kaufland
  • Innovation Leader Award – HONOR
  • Brand Icon Award – Pepsi România
  • Marcom Team of the Year – Lidl România
  • Bold Leadership Award – Valentina Vesler, Head of PR & Communication VALVIS Holding
  • Marcom Visionary Award – Laura Mihăilă, Director of Marketing, Communication & CX Raiffeisen Bank
  • Creative Icon Award – Adrian Păsărică, Head Of Marketing  Orkla Foods România
  • Brand Voice Award – Radu Savopol, co-fondator 5 to go
  • Innovation Leader Award – Teodora Juravle, Marketing Head Electrolux
  • Marcom Leader of the Year – Simona Panait, Marketing Director Samsung România & Bulgaria 
  • Brand Experience Award – glo România
  • Insight & Relevance Award – Coca-Cola HBC România 
  • Marcom Team Award – Rețeaua de Sănătate Regina Maria
  • Marcom Icon Award – Anca Ungureanu, Director Identitate & Comunicare UniCredit Bank
  • Marcom Icon Award – Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing & Comunicare, Banca Transilvania
  • Creative Campaign of the Year – PLAY FAIR OR BE SQUARE
  • Employer Brand Leadership Award – Dana Stoian, HR Manager Provident

Ziua s-a încheiat cu o petrecere tematică – All White Party – lângă piscină, animată de DJ MU/SA și energicii ACOUSTIC BOYS. 

The Brand Fest și Brand Fest ICON Awards au avut alături COOL PARTNER: PPC; PROUD PARTNERS: eMAG, 5 to go, Elmiplant SUN, Siviero Maria, Shanshi, La Minut LUX, Linco și Sezamo. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul: ASUS, Mr. Charge, SABON, Artesana, Jameson, Asociației V3, PepsiCo, PREMIER Catering, Meda și Auchan. 

PrinThe Brand Fest și Brand Fest ICON Awards,revistaBiz a arătat că mediul de afaceri din România nu ia vacanță vara, iar prima revista revistă de afaceri a României reușește să conecteze comunitatea profesioniștilor indiferent de sezon. Seria evenimentelor dedicate mediului de afaceri în 2026 va continua în septembrie cu un calendar bogat, informații complete fiind disponibile pe https://www.revistabiz.ro/evenimente

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și ICON by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 27 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

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