Dreame V30 Essential: când cinci minute pe zi fac diferența

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  . Actualizat 24.07.2026, 09:12,  de  ELLE
Dreame V30 Essential: când cinci minute pe zi fac diferența

„Regula celor 5 secunde' spune mai puțin despre mâncarea scăpată pe jos și mai mult despre felul în care negociem cu propriile obiceiuri. Știm că nu este o regulă adevărată, dar ne place ideea că, dacă reacționăm suficient de repede, parcă lucrurile nu mai sunt chiar atât de grave. Poate că, în cazul curățeniei, această logică chiar funcționează. Nu în cinci secunde, ci în cinci minute. Pentru că firimiturile, praful sau părul de animale nu devin o problemă dintr-odată. Se adună puțin câte puțin, iar câteva minute de întreținere zilnică pot înlocui ore întregi de curățenie la sfârșitul săptămânii. 

Poate că nu avem nevoie să facem curățenie mai rar. Ci să nu o mai amânăm. Atunci când aspiratorul este mereu la îndemână, câteva firimituri rămase după micul dejun sau urmele lăsate pe hol nu mai ajung să se transforme într-o curățenie generală la sfârșitul săptămânii. Dreame V30 Essential este gândit exact pentru aceste momente: cele câteva minute în care rezolvi o nevoie imediată și mergi mai departe cu ziua ta. 

Curățenie fără întreruperi, indiferent de suprafață

Nu toate podelele au nevoie de aceeași putere de aspirare. Într-o singură locuință pot exista gresie, parchet, covoare sau mochete, iar trecerea dintre ele ar trebui să fie cât mai naturală. Cu ajutorul periei OmniX™ 2.0, Dreame V30 Essential detectează tipul suprafeței și se adaptează diferitelor tipuri de suprafețe pentru o curățare eficientă, fie că este vorba despre podele dure sau covoare, astfel încât să mențină un flux constant, reducând în același timp riscul blocării periei cu fire de păr. În plus, sistemul de iluminare 140° CelesTect™ scoate în evidență praful și particulele fine care trec adesea neobservate, chiar și în spațiile slab luminate. 

Puterea care face diferența zi de zi

Un aspirator vertical este folosit aproape în fiecare zi, iar performanța lui trebuie să rămână constantă indiferent dacă este vorba despre firimiturile din bucătărie, praful fin sau murdăria adunată în covoare. Datorită motorului de mare viteză, care funcționează la 150.000 rpm, V30 Essential are o putere de aspirare de până la 330 AW, în timp ce sistemul de filtrare în cinci etape reține până la 99,9% dintre particulele cu dimensiuni de până la 0,3 μm, contribuind la un aer mai curat în locuință. 

Libertatea de a termina curățenia dintr-o singură încărcare 

Atunci când alegi să faci curățenie câteva minute în fiecare zi, ultimul lucru de care ai nevoie este să întrerupi totul pentru a pune aspiratorul la încărcat. Bateria LiPo de 8 × 3.200 mAh oferă o autonomie de până la 90 de minute, suficientă pentru întreținerea chiar și a locuințelor mai generoase. În plus, accesoriile interschimbabile și mini-peria motorizată îl transformă într-un ajutor potrivit atât pentru podele, cât și pentru mobilier sau textile. 

Gândit pentru locurile pe care le evităm cel mai des 

Sub pat, sub canapea sau în colțurile în care mobilierul nu este ușor de mutat sunt, de multe ori, locurile pe care le lăsăm pentru „mai târziu'. Datorită tubului pliabil la 90° și sistemului de extensie în patru trepte, Dreame V30 Essential ajunge cu ușurință în aceste zone, fără să fie nevoie să te apleci excesiv sau să muți mobilierul greu.

Poate că nu există o regulă universală pentru o casă constant pusă la punct. Dar există puterea obiceiurilor mici. Iar dacă regula celor 5 secunde ne-a învățat să reacționăm repede, poate că regula celor 5 minute ne învață ceva și mai valoros: că puțin și des este, uneori, mai eficient decât mult și rar. Dreame V30 Essential transformă exact această idee într-o rutină simplă, care își găsește locul firesc în fiecare zi. 

V30 Essential face parte din ecosistemul smart dezvoltat de Dreame și este disponibil la:  https://bit.ly/4fvWKbk

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