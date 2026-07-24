Cum arată baia perfectă în 2026 conform designerilor de interior?

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Aruncă o privire în oglindă și recunoaște că baia a încetat demult să fie doar spațiul în care ajungi dimineața și seara. Dacă vrei să afli cum transformi un spațiu banal într-o operă de artă modernă, citește mai departe și descoperă elementele care redefinesc standardele actuale în design.

Ai nevoie de un WC premium

Tehnologia a cucerit complet vasul de toaletă, transformându-l într-un gadget SF de ultimă generație. Modelele suspendate ascund sisteme inteligente de igienizare, colace încălzite la 37 de grade și senzori de mișcare care ridică capacul când te apropii. Nu mai vorbim despre telecomenzi dedicate sau aplicații de mobil, pentru că reglarea jetului de apă și a temperaturii aerului pentru uscare au devenit specificații standard. Vezi gama de lux pentru a te convinge.

Din punct de vedere estetic, finisajele mate au detronat complet ceramica lucioasă clasică. Negrul antracit și nuanțele de gri selenar domină alegerile designerilor de top, reușind să dea o notă elegantă și misterioasă încăperii. Aceste piese maschează rezervorul în perete și lasă podeaua complet liberă, detaliu care mărește vizual spațiul și ușurează curățenia zilnică. Un vas de toaleta cu dezinfectare UV este de nelipsit în 2026.

Dușul walk-in

Căzile masive au pierdut teren în fața cabinelor de duș deschise, integrate direct în pardoseală. Paravanele din sticlă securizată cu profile metalice subțiri, în nuanțe de bronz sau cupru periat, creează o fluiditate vizuală remarcabilă. Scurgerile liniare, aproape invizibile, sunt îngropate în plăcile mari de gresie, elimină complet pragurile inestetice și aduc un design minimalist absolut impecabil.

Sistemele de duș au trecut și ele printr-o transformare radicală, cu tehnologii de economisire a apei fără să piardă din presiune. De exemplu, parele de duș supradimensionate, încastrate în tavan, simulează o ploaie caldă de vară cu ajutorul a 400 de duze.

Texturi organice

Plăcile ceramice banale au fost înlocuite de finisaje tactile, care te îndeamnă să le atingi de fiecare dată. Microcimentul aplicat continuu pe pereți și pardoseală oferă un aspect industrial șlefuit, extrem de căutat în marile orașe. Alternativa o reprezintă marmura cu venaturi pronunțate, care aduce o dinamică dramatică și un caracter unic în zonele de accent.

Mobilierul din lemn exotic tratat împotriva umidității aduce echilibrul cald în această ecuație modernă. Liniile simple, fără mânere vizibile, pun în valoare texturile brute și nuanțele pământii, de la teracotă până la măsliniu închis. Blaturile din compozit mineral completează ansamblul, fiind extrem de rezistente la zgârieturi și ușor de întreținut pe termen lung.

Mobilierul suspendat păstrează baia aerisită

Corpurile suspendate au rămas în top și anul acesta deoarece lasă podeaua complet liberă și creează impresia unei încăperi mai generoase. În plus, robotul de aspirare sau mopul ajung fără probleme sub mobilier, iar curățenia durează mult mai puțin decât în cazul corpurilor clasice.

Designerii aleg mobilier cu sertare încăpătoare și fronturi fără mânere vizibile. Finisajele mate, lemnul deschis la culoare și nuanțele calde domină colecțiile din 2026, iar combinațiile dintre alb și stejar continuă să fie printre cele mai apreciate.

Lumina face mai mult decât orice accesoriu

Iluminatul primește mult mai multă atenție decât în trecut. O singură plafonieră nu mai este suficientă într-o baie modernă, iar proiectele actuale includ spoturi, benzi LED ascunse și aplice amplasate lângă oglindă pentru o lumină uniformă și plăcută.

Oglinzile cu iluminare integrată completează perfect acest concept și ajută în activitățile de zi cu zi. În plus, lumina cu temperatură apropiată de cea naturală redă mult mai bine culorile pielii și face diferența atunci când te machiezi sau te bărbierești.

Dacă urmează o renovare, merită să privești amenajarea ca pe un întreg, deoarece fiecare detaliu influențează rezultatul final.

Sursa foto: egointeriors.ro

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