Festivaluri, fashion și fotografii cu personalitate: vara prin lentilele OPPO Reno16 Pro

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  . Actualizat 24.07.2026, 12:45,  de  ELLE
Festivaluri, fashion și fotografii cu personalitate: vara prin lentilele OPPO Reno16 Pro

Festivaluri, fashion și fotografii cu personalitate: vara prin lentilele OPPO Reno16 Pro

Există un motiv pentru care galeria telefonului se umple cel mai repede vara. Sau mai multe motive: festivaluri, city break-uri, weekenduri la mare, concerte în aer liber, cine cu prietenii care se prelungesc până târziu și outfit-uri pe care le pregătim cu zile înainte. Sunt lunile în care trăim mai mult, ieșim mai des și simțim nevoia să păstrăm fiecare experiență într-o fotografie.

Dar, la fel ca în modă, nu mai este suficient să surprinzi un moment sau să pui în evidență un anumit accesoriu. Contează și cum îl faci să ajungă la oameni. Și intervin mai multe detalii: estetica unei imagini, lumina, textura, atmosfera sau felul în care construiești un colaj, care au devenit o extensie a stilului personal. Astăzi, un carusel de vacanță postat pe Instagram sau un Reel de la festival spune aproape la fel de multe despre tine ca ținuta pe care ai ales-o pentru acel moment.

În acest context, telefonul nu mai este doar camera pe care o ai mereu la îndemână. Devine un instrument creativ, iar noua serie OPPO Reno16 propune funcții AI care transformă felul în care documentăm vara și simplificăm procesul creativ.

Festivalurile au schimbat felul în care fotografiem momente

Nu mai căutăm doar cadrul perfect, ci imagini care transmit energia locului și a oamenilor de lângă noi. O scenă luminată doar de reflectoare, un outfit surprins înainte de primul concert, prietenii adunați în jurul unui food truck sau lumina caldă de la apus sunt momente pe care nu vrei neapărat să le editezi minute în șir. Vrei doar să arate exact așa cum le-ai simțit.

Aici intervine Pop Cam, un nou mod de fotografiere integrat în camera OPPO Reno16 Pro. Inspirat de camerele analog, instant și de estetica CCD care a revenit puternic în ultimii ani, Pop Cam propune nouă stiluri diferite care dau fotografiilor personalitate chiar din momentul în care sunt realizate.

De la efecte de light leak și tonuri specifice filmului instant până la granulație discretă sau acel glow nostalgic al aparatelor digitale de început de anii 2000, fiecare stil creează o atmosferă diferită, fără să fie nevoie de aplicații externe. Iar dacă îți place să controlezi fiecare detaliu, fiecare efect poate fi ajustat direct din cameră.

Vara nu se rezumă la o singură fotografie. Din album foto în moodboard

Niciun festival nu poate fi rezumat într-o singură imagine. Nicio vacanță și niciun weekend petrecut cu prietenii.

De aceea, AI Remix Collage pornește de la o idee diferită: în loc să alegi fotografia perfectă, poți construi o poveste din mai multe momente. Funcția decupează automat persoane sau obiecte din fotografii, Motion Photos și videoclipuri și le transformă în stickere animate care pot fi combinate într-un singur colaj. Până la cinci elemente animate pot coexista în aceeași compoziție, alături de texte, fonturi, doodles și layere personalizabile.

Rezultatul seamănă mai degrabă cu o pagină dintr-un jurnal vizual sau cu un moodboard de vară decât cu un colaj clasic. Exact conținutul pe care îl vezi tot mai des pe Instagram sau TikTok, dar pe care acum îl poți crea direct pe telefon.

Când ținuta iese, la propriu, din ramă

Un look de festival înseamnă să vezi cum poți să îl scoți în evidență cel mai bine. Contează lumina de la apus, brățările adunate de-a lungul weekendului, iar atunci când vrei să surprinzi toate aceste detalii, o fotografie clasică nu este întotdeauna suficientă. 

Popout 2.0 transformă imaginile în compoziții cu efect tridimensional. Pornind de la o fotografie obișnuită, telefonul identifică automat subiectul și îl face să depășească marginile cadrului, creând impresia că acesta iese din fotografie. 

Rezultatul reproduce dinamica editorialelor de modă, unde imaginile depășesc adesea marginile paginii pentru a crea efectul de profunzime. Fie că surprinzi un outfit înainte de primul concert, un apus văzut din mulțime sau atmosfera unei seri petrecute alături de prieteni, Popout 2.0 adaugă o dimensiune nouă fotografiilor, fără să fie nevoie de aplicații externe sau editare complicată.

Pentru o generație care își exprimă personalitatea vizual

La fel cum moda nu înseamnă doar haine, ci felul în care alegi să le porți, fotografia nu mai înseamnă doar să surprinzi un moment, ci să-i dai o identitate vizuală.

Poate că acesta este și cel mai interesant lucru la OPPO Reno16 Pro. Funcțiile AI nu încearcă să creeze în locul tău și nici să uniformizeze imaginile. Ele oferă instrumente care îți lasă suficient spațiu pentru experiment și joacă, fie că fotografiezi un look de festival, un city break sau pur și simplu o după-amiază de vară petrecută cu oamenii potriviți.

Până la urmă, cele mai frumoase fotografii nu sunt întotdeauna cele perfecte. Sunt cele care reușesc să păstreze atmosfera unui moment. Iar vara este, probabil, anotimpul care merită cel mai mult să fie povestit.

Sursa foto: Oppo România

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