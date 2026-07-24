Outfituri de festival fără „dacă” și „parcă”. Zalando îmbracă rața emblematică de la Electric Castle

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La ediția din acest an de la Electric Castle, domeniul de la Bonțida s-a transformat într-un uriaș podium de modă în aer liber. Totul s-a învârtit în jurul celor de la Zalando — super sponsorul festivalului —, care au venit cu răspunsul la marea întrebare a tuturor: „Ce să port?'. Inspirat de obiceiul nostru, al românilor, de a căuta mereu „nod în papură' și de a analiza excesiv orice detaliu, Zalando a lansat platforma „Outfituri de festival fără dacă și parcă'. Ideea a fost simplă: să scape festivalierii de orice dubiu și să le dea încredere în stilul lor, fără niciun compromis.

Pentru a demonstra că oricine poate purta un look îndrăzneț, brandul a ales să trateze stresul legat de haine într-un mod super haios. S-au folosit de cel mai cunoscut simbol de pe internet al festivalului: rața gonflabilă uriașă. Rața a primit un look foarte stilat și a atras toate privirile, atât pe teren, cât și în online. A devenit rapid cel mai viral moment de modă de la Electric Castle, iar oamenii și creatorii de conținut s-au înghesuit să o pozeze și să dea share transformării ei.

Tot procesul a început pe internet, unde campania a fost lansată alături de Andrei Roșca, unul dintre cei mai urmăriți influenceri de fashion din România. Pe 1 iulie, el și-a provocat fanii de pe Instagram și TikTok printr-o campanie interactivă numită „What the duck do I wear?'. Oamenii au intrat pe selecția de haine din link-ul lui din bio și au pariat pe outfitul final, lăsând un screenshot în comentarii. Premiul a fost pe măsură: haine de la Zalando în valoare de 300 € pentru garderobe de festival fără compromisuri. Interesul a crescut de la o zi la alta până sâmbătă, 18 iulie, când Andrei Roșca a dezvăluit live, chiar în camping, outfitul personalizat al raței uriașe. Astfel, mascota a devenit oficial cea mai puternică declarație de modă a festivalului.

Pe teren, Zalando a ridicat o structură din containere maritime pe mai multe etaje, transformând-o într-un spațiu de joacă interactiv. Acolo, festivalierii au putut să își testeze încrederea în propriul stil prin activități pline de energie: laser tag printre umerașe cu haine, ringuri de dans interactive și tot felul de provocări. Punctele strânse au fost transformate pe loc în produse exclusive de brand și vouchere în aplicație. Iar la final, după toată distracția, oamenii s-au putut relaxa pe terasa de la ultimul etaj, care avea o vedere panoramică superbă spre scena principală.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

Foto credit: zalando.ro

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