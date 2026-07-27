Decizia care aparține doar ție

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  de  ELLE
Decizia care aparține doar ție

Numărul intervențiilor de augmentare mamară a crescut constant în ultimele două decenii, pe toate continentele și în toate segmentele de vârstă eligibile. Nu este o coincidență. Este reflecția unui fapt simplu: sânii sunt una dintre componentele principale ale imaginii corporale feminine, iar percepția că nu corespund dorințelor proprii poate afecta profund stima de sine, confortul în propria piele și, implicit, calitatea vieții.

Motivele pentru care femeile aleg această intervenție sunt variate și toate valide. Unele au sâni mici sau foarte mici și simt de mult timp o discrepanță între felul în care se văd și cum și-ar dori să arate. Altele au trecut printr-o pierdere semnificativă în greutate sau au trecut prin sarcini și alăptare care au modificat volumul și forma sânilor. Altele au asimetrii vizibile care le creează disconfort. Oricare ar fi motivul, decizia este personală și aparține în totalitate femeii care o ia — nu partenerilor, nu familiei, nu tendințelor de pe rețelele sociale.

Ceea ce contează cu adevărat nu este motivul, ci felul în care decizia este luată: informat, realist și cu un chirurg care pune sănătatea și dorințele pacientei înaintea oricărui alt considerent. O intervenție bine planificată, realizată de mâini experte, cu implanturi de calitate superioară și urmată de o recuperare responsabilă produce rezultate naturale, armonioase și durabile. O intervenție grăbită, fără consultație serioasă și fără discutarea riscurilor, poate produce exact opusul.

Ce înseamnă, în practică, o procedură de implant mamar realizată profesionist?

Un implant mamar modern este un dispozitiv medical cu gel siliconic coeziv, disponibil în două forme principale. Implantul anatomic — în formă de lacrimă — imită îndeaproape forma naturală a sânului și produce un rezultat discret, armonios, care se integrează organic în siluetă. Implantul rotund generează un efect de proiecție mai pronunțat, similar unui push-up natural, și este preferat de unele paciente care doresc un volum mai vizibil.

Alegerea nu este luată de pacientă singură, ci împreună cu chirurgul, în cadrul consultației. Aceasta este etapa esențială pe care orice clinică serioasă o tratează cu maximă rigoare. Se măsoară lățimea bazei sânului, înălțimea, proiecția dorită, elasticitatea pielii și distanța dintre sâni. Se analizează conformația anatomică individuală — inclusiv lățimea spatelui, care influențează direct lățimea implantului potrivit. Pacienta poate vedea și testa fizic diferite dimensiuni pentru a înțelege cum va arăta rezultatul final.

Poziția implantului — dual plane, submuscular parțial sau subglandular — depinde tot de anatomia pacientei și de rezultatul estetic dorit. Tehnica dual plane este cea mai frecvent utilizată în practica modernă pentru că produce un aspect natural și minimizează riscul unor complicații pe termen lung. Intervenția durează aproximativ o oră și jumătate, sub anestezie generală, cu o singură noapte de spitalizare. Procesul de stabilizare al implantului durează două luni, iar forma definitivă se consideră la un an după intervenție.

Ce trebuie să știi despre recuperare și cum arată primele săptămâni după operație?

Recuperarea după augmentarea mamară este un proces cu etape clare, a căror respectare determină direct calitatea rezultatului final. Nu este o fază de trecut cu vederea — este parte integrantă a succesului intervenției.

În primele două luni se poartă bustiera specială non-stop, inclusiv noaptea. Această piesă de îmbrăcăminte medicală nu este un disconfort opțional — ea susține implantele în timp ce țesuturile se adaptează în jurul lor și contribuie direct la forma finală a rezultatului. Tot în primele două luni se evită mișcările bruște ale brațelor, ridicarea greutăților de peste trei kilograme și activitatea sportivă. Condusul poate fi reluat după aproximativ zece-doisprezece zile.

Revenirea la locul de muncă se produce în general în șapte-zece zile, mai devreme pentru activitățile sedentare, mai târziu pentru cele care implică efort fizic. Activitățile sportive ușoare pot fi reluate progresiv după prima lună. Plaja este permisă cu condiția acoperirii cicatricilor pentru a preveni pigmentarea inestetic.

Rezultatul final se stabilizează la un an după intervenție. Aceasta nu înseamnă că în primele douăsprezece luni există ceva în neregulă — înseamnă că procesul de adaptare a țesuturilor este unul gradual. Controalele postoperatorii programate permit monitorizarea evoluției și identificarea la timp a oricărei situații care necesită atenție.

De ce alegerea chirurgului este decizia cu adevărat importantă?

Implantele de calitate superioară pot fi accesate de mai mulți chirurgi. Sala de operație poate fi impecabilă. Clinica poate arăta impresionant. Dar mâinile care operează și mintea care planifică intervenția sunt cele care fac diferența reală dintre un rezultat natural și armonios și unul care necesită corecție.

Dr. Ina Petrescu este chirurg plastician cu experiență în augmentarea mamară, mastopexie, reconstrucție mamară după cancer și o gamă largă de intervenții de chirurgie plastică și estetică. Practica sa se desfășoară la Grace Clinic, localizată la ONE Tower, Calea Floreasca 165, București, cu un program extins de luni până duminică. Consultațiile sunt tratate ca etapă esențială a procesului — nu ca formalitate administrativă, ci ca spațiu de înțelegere profundă a dorințelor pacientei și de planificare corectă a intervenției.

Un chirurg care nu discută deschis despre riscuri nu este un chirurg în care merită să ai încredere. Augmentarea mamară, ca orice intervenție chirurgicală, vine cu un profil de riscuri care trebuie cunoscute și asumate în cunoștință de cauză: hematoame, infecție, contractură capsulară, ruperea implantului, modificări de sensibilitate. Un chirurg cu experiență le prezintă transparent, le gestionează prin tehnica operatorie corectă și știe să le trateze când apar.

Cum știi că ești pregătită pentru această decizie?

O candidată potrivită pentru augmentarea mamară este o femeie sănătoasă, cu așteptări realiste, care dorește intervenția pentru ea — nu pentru a satisface așteptările cuiva din jur. Înțelege că rezultatul îmbunătățește aspectul fizic și poate corecta asimetrii, dar că anatomia proprie rămâne baza de lucru a chirurgului.

Dacă simți de multă vreme că volumul sau forma sânilor nu corespunde imaginii pe care o ai despre tine, dacă disconfortul acesta influențează felul în care te îmbraci, în care te simți pe plajă sau în care te raportezi la propriul corp — merită o consultație. Nu un angajament. Nu o decizie precipitată. O conversație cu un specialist care ascultă și care îți oferă o imagine clară și onestă asupra a ceea ce este posibil, a ce implică și a ce rezultat poți anticipa realist.

Intervenția durează o oră și jumătate. Decizia se construiește în timp. Și cea mai bună primă decizie este să te informezi corect.

Sursa foto: freepik.com

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