Ghid pentru o conviețuire armonioasă cu o bonă filipineză: responsabilități, limite și respect reciproc

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Pentru mulți părinți, primele două săptămâni cu o bonă filipineză în casă reprezintă o perioadă de ajustare neașteptată. Relația de muncă desfășurată în propriul cămin funcționează după reguli diferite față de mediul profesional obișnuit, iar ignorarea acestor particularități devine, adesea, sursa primelor tensiuni.

Majoritatea ghidurilor disponibile se concentrează exclusiv pe procesul de recrutare și pe calitățile bonelor. Acest material completează acea etapă, oferind soluții practice pentru perioada care urmează: cum să structurezi relația, cum să impui limite firești fără a deveni autoritar și cum să integrezi o noua persoană în ritmul familiei, păstrând în același timp echilibrul dintre claritatea rolurilor și latura umană.

Cuprins:

1. Contractul și regulile clare, înainte de prima zi

2. Cum impui limite fără să creezi distanță

3. Integrarea în familia ta: ce înseamnă și ce nu înseamnă

4. Cum tratezi corect o bonă filipineză: dincolo de salariu

1. Contractul și regulile clare, înainte de prima zi

De cele mai multe ori, sursa tensiunilor nu rezidă în atitudinea bonei, ci în lipsa unui cadru bine definit înainte de sosirea ei. În absența unor reguli scrise, fiecare parte operează după propriile proiecții, iar aceste așteptări subiective converg rareori în mod natural.

Dincolo de obligativitatea legală, un contract de muncă bine întocmit este esențial pentru o relație bazată pe claritate. Respectarea normelor legale impune discuții transparente despre detalii care, altfel, ar putea fi interpretate subiectiv. De aceea, colaborarea cu o agenție de bone filipineze precum geniusnanny.ro te ajută să stabilești de la bun început un cadru contractual solid, eliminând orice urmă de ambiguitate înainte ca bona să pășească în casa ta.

Ce trebuie stabilit în scris sau cel puțin discutat explicit înainte de prima zi:

Programul de lucru exact, inclusiv orele de pauză

Responsabilitățile concrete (îngrijire copil, gătit, curățenie, transport)

Regulile legate de utilizarea telefonului în timpul programului

Accesul la spațiile comune și la bunurile personale ale familiei

Procedura pentru zile libere, concediu și situații de urgență

Regulile legate de vizitatori personali ai bonei

Un exemplu concret: o familie din București care a angajat o bonă filipineză prin agenție a omis să discute despre utilizarea telefonului. Bona considera că pauzele de 10-15 minute pentru apeluri video cu familia din Filipine sunt normale, dat fiind decalajul de fus orar. Familia considera că telefonul nu ar trebui folosit deloc în prezența copilului. Niciuna dintre perspective nu era greșită, dar lipsa discuției a creat tensiune timp de două luni înainte ca cineva să o numească.

Claritatea de la început nu înseamnă rigiditate. Înseamnă că ambele părți știu exact pe ce teren se află.

2. Cum impui limite bonei fără să creezi distanță

Limitele nu sunt pedepse și nu sunt semne de neîncredere. Sunt structura care face posibilă o relație de lungă durată. Fără ele, relația angajator-bonă alunecă fie spre o familiaritate excesivă care complică lucrurile, fie spre tensiuni acumulate care explodează la un moment nepotrivit.

Există o greșeală pe care o fac mulți angajatori, mai ales în primele luni: evită să spună lucruri neplăcute pentru că nu vor să „strice atmosfera”. Rezultatul este că bona nu știe că ceva nu funcționează, continuă comportamentul respectiv, iar frustrarea angajatorului crește în tăcere. Când în cele din urmă se ajunge la o discuție, aceasta are loc deja într-un context tensionat.

Uite ce principii funcționează în practică:

Spune imediat, nu acumula. Dacă ceva nu corespunde așteptărilor tale, menționează-l în aceeași zi, calm și direct.

Fii specific, nu general. „Prefer ca televizorul să fie oprit când ești cu copilul” funcționează mai bine decât „mi se pare că nu ești suficient de atentă”.

Separă persoana de comportament. Critica unui comportament specific nu este un atac la adresa persoanei.

Nu submina regulile bonei în fața copilului. Dacă bona a stabilit că nu se mănâncă dulciuri înainte de masă și tu oferi o ciocolată „ca excepție”, îi sapi autoritatea și îi faci munca imposibilă. (u/NannyEmployerMom,r/NannyEmployers, How do i establish boundaries with my nanny, 2024)

Limitele funcționează în ambele sensuri. Bona are și ea dreptul la spațiu personal, la timp liber real (nu „liber dar disponibil”), la o cameră în care să se retragă fără să fie deranjată. Respectarea acestor limite ale ei este la fel de importantă ca respectarea celor ale tale.

3. Integrarea în familia ta: ce înseamnă și ce nu înseamnă

„Integrarea” este un cuvânt care creează confuzie. Unii angajatori îl interpretează ca pe o invitație de a trata bona ca pe un membru al familiei, cu tot ce implică asta, inclusiv așteptări informale, granițe neclare și emoții implicate. Alții îl interpretează ca pe o simplă coexistență în același spațiu. Niciuna dintre extreme nu funcționează bine.

Integrarea reală înseamnă că bona se simte confortabil în spațiul în care lucrează, că înțelege ritmul familiei, că știe cum să reacționeze în situații neprevăzute și că nu trăiește cu anxietatea că orice pas greșit o poate costa locul de muncă. Nu înseamnă că devine prietena ta sau că granițele profesionale dispar.

Prezint-o copiilor înainte de prima zi de lucru, într-un context relaxat, nu direct în mijlocul rutinei.

Explică-i rutinele familiei, nu doar sarcinile ei. Dacă copilul are un ritual specific înainte de somn, dacă există alergii alimentare, dacă există subiecte sensibile, bona trebuie să știe.

Oferă-i un tur al casei și explică ce spații sunt ale ei, ce spații sunt comune și ce spații sunt private.

Întreab-o, în primele săptămâni, dacă există ceva ce nu înțelege sau ceva care o deranjează. Nu ca o formalitate, ci ca o practică reală.

Diferențele culturale contează și merită atenție. Filipinezele au, în general, o cultură a respectului față de autoritate care poate face dificilă exprimarea directă a nemulțumirilor. Dacă bona ta pare că acceptă totul fără să comenteze, nu înseamnă neapărat că totul este în regulă. Creează un context în care să poată spune lucruri neplăcute fără să se teamă de consecințe.

Comunitatea celor care au angajat bone filipineze confirmă că relațiile de lungă durată, cele care funcționează ani de zile, au un numitor comun: angajatorul a tratat bona ca pe un profesionist respectat, nu ca pe un serviciu cumpărat. De exemplu, comentariile de sub un videoclip despre o familie care și-a căutat fosta bonă filipineză după ani de zile sunt revelatoare: „Puțini angajatori fac efortul de a recunoaște munca și dedicarea celor care le-au îngrijit copiii. Această familie este o excepție rară.” (@soniafontanilla747, YouTube, Iubita bonă din Pinoy, căutată de mult timp de o familie, a fost găsită, 2025)

4. Cum tratezi corect o bonă filipineză: dincolo de salariu

Salariul corect este punctul de plecare, nu punctul de sosire. O bonă plătită la timp și conform contractului este o bonă care știe că relația este serioasă. Dar tratamentul corect înseamnă mai mult decât asta:

Respectă programul de lucru. Dacă programul se termină la ora 18:00, nu presupune că bona este disponibilă până la 19:00 „pentru că oricum e în casă”. Orele suplimentare se plătesc sau se compensează explicit.

Asigură-te că are acces la mâncare de calitate, nu la resturi. Dacă locuiește la tine, masa face parte din condițiile de muncă.

Nu o pune în situații umilitoare. A-i cere să facă sarcini care nu sunt în fișa postului, fără să discuți și fără compensație, este o formă de lipsă de respect chiar dacă nu pare dramatică.

Recunoaște munca bine făcută. Nu ca o favoare, ci ca o practică normală. Un simplu „mulțumesc, ai gestionat bine situația de azi” costă zero și contează mai mult decât pare.

În acest sens, un documentar românesc despre bone filipineze în România surprinde exact ce se întâmplă când aceste lucruri lipsesc: relația angajator-angajat alunecă spre ceva care seamănă mai mult cu exploatare decât cu un raport de muncă normal. Comentariile românilor care au văzut documentarul sunt directe: „Filipinezele sunt ființe extraordinare care merită tot respectul. Să le fie rușine celor care își bat joc de ele.” (@cristinadubinciuc483, YouTube, Bonele filipineze în România, 2019)

În final, relațiile de muncă din propriul cămin sunt, poate, cele mai dificile de gestionat tocmai pentru că nu există distanța fizică și emoțională a unui birou. Dar tocmai de aceea, când funcționează bine, funcționează cu adevărat bine, pentru toți cei implicați, inclusiv pentru copilul care crește văzând cum arată respectul față de o altă persoană.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube – @soniafontanilla747 – Iubita bonă din Pinoy, căutată de mult timp de o familie, a fost găsită – https://www.youtube.com/watch?v=MzbLHdBiEbQ – 2025

YouTube – @cristinadubinciuc483 – Bonele filipineze în România – https://www.youtube.com/watch?v=fwAYcry8AtI – 2019

Reddit – u/NannyEmployerMom – r/NannyEmployers – https://www.reddit.com/r/NannyEmployers/comments/1cw4z5h/how_do_i_establish_boundaries_with_my_nanny/ – mai 2024

Foto: Pexels.com

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