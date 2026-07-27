Cea mai mare scenă de festival realizată vreodată în România va prinde viață la UNTOLD ONE 2026

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Cea mai mare scenă de festival realizată vreodată în România va prinde viață la UNTOLD ONE 2026

Main Stage-ul UNTOLD 2026 va fi o construcție monumentală, cu o deschidere de 127 de metri, 1.250 de metri pătrați de ecrane LED și peste 1.000 de lumini inteligente, va găzdui show-urile unor artiști precum STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo și Flo Rida

Mai sunt mai puțin de două săptămâni până când porțile UNTOLD se vor deschide pentru peste 500.000 de participanți din întreaga lume. Între 6 și 9 august, Cluj-Napoca va deveni locul în care începe UNTOLD ONE: o nouă etapă, un nou univers și o nouă viziune, construite după un deceniu de experiențe care au redefinit industria de entertainment din România.

UNTOLD ONE marchează începutul unei transformări. Un moment în care fiecare participant este invitat să lase în urmă limitele realității cotidiene, să pășească într-o lume spectaculoasă și să descopere cea mai puternică versiune a sa. O metamorfoză care devine posibilă atunci când sute de mii de oameni se reunesc, trăiesc aceeași energie și devin ONE.

În centrul acestui univers se află Main Stage-ul UNTOLD, cea mai mare și mai impresionantă scenă construită vreodată în istoria festivalului. Conceptul scenei principale pornește de la ideea unei surse primordiale de energie, aflate într-o continuă transformare. Monumentală, dar în același timp organică, scena pare o entitate vie care respiră, evoluează și deschide ferestre către lumi necunoscute.

Fiecare element al construcției simbolizeaza un pas al transformării interioare, iar întregul design devine un portal către universul UNTOLD ONE. Lumina, tehnologia, arhitectura și efectele speciale se întâlnesc într-o experiență vizuală fără precedent, creată pentru a amplifica fiecare moment trăit în interiorul stadionului. Pe această scenă vor urca unii dintre cei mai importanți artiști ai momentului: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Flo Rida și mulți alții.

Cea mai mare scenă din istoria UNTOLD

Main Stage-ul ediției cu numărul 11 stabilește noi recorduri de dimensiune și complexitate tehnică pentru festival.

Scena are o înălțime maximă de 38 de metri, fiind cu doi metri mai înaltă decât construcția realizată în urmă cu doi ani. Cu o lățime impresionantă de 127 de metri, aceasta este cea mai mare scenă construită vreodată pentru UNTOLD.

Suprafața totală a ecranelor LED ajunge la 1.250 de metri pătrați, cea mai mare utilizată până acum în cadrul festivalului. Sistemul vizual integrează aproximativ 15 milioane de pixeli, transformați într-o imensă pânză digitală pe care vor prinde viață lumi, personaje și povești spectaculoase. Experiența va fi completată de 1.070 de lumini inteligente, mai multe decât la ediția precedentă, care vor transforma fiecare show într-un spectacol de lumină, culoare și energie.

Noi premiere tehnologice și de producție

Pentru prima dată în istoria UNTOLD, în spatele zonei Front of House va fi amplasată o scenă suplimentară, denumită C Stage, prevăzută cu podea LED. Aceasta va extinde producțiile artistice 

dincolo de limitele scenei principale și va transforma întregul stadion într-un spațiu de spectacol.

O altă premieră pentru România este integrarea ecranului din spatele scenei într-un sistem similar unei cortine de teatru. În timpul pauzelor dintre concerte, acesta va putea fi ridicat pentru a permite echipelor de producție să pregătească decorurile și elementele necesare show-urilor de amploare susținute de artiști precum Zara Larsson, STING, Kygo și Lewis Capaldi.

Prin această soluție tehnică, scena principală UNTOLD devine una dintre cele mai complexe platforme de producție construite vreodată pentru un eveniment din România, capabilă să găzduiască, în aceeași seară, concerte live, show-uri electronice și producții internaționale de mari dimensiuni.

UNTOLD lansează UNTOLD Radio

Organizatorii festivalulul au anunțat și lansarea UNTOLD Radio, un post de radio online prin care experiența unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume se extinde dincolo de cele patru zile de eveniment.

Ideea proiectului pornește de la un moment familiar oricărui participant: clipa în care festivalul se încheie, dar publicul nu este încă pregătit să renunțe la energia, muzica și emoțiile trăite în acele zile. Sub sloganul „The music never stops. Always ON.', UNTOLD Radio își propune să păstreze vie atmosfera festivalului și să le ofere fanilor muzică non-stop, în fiecare zi a anului.

UNTOLD Radio poate fi ascultat direct pe platforma untold.radio, dar și în aplicația oficială UNTOLD, disponibilă în App Store și Google Play.

UNTOLD are loc între 6-9 august la Cluj-Napoca și include un line-up spectaculos: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, The Chainsmokers, Kygo, Martin Garrix, Holy Priest, Sara Landry, Padre Guilherme.

Sursa foto: Untold

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