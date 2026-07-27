Soluții create pentru oameni, dincolo de statistici

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  . Actualizat 27.07.2026, 16:17,  de  ELLE
Soluții create pentru oameni, dincolo de statistici

În sănătate, progresul înseamnă curajul de a găsi soluții acolo unde medicina convențională nu poate răspunde tuturor nevoilor. Dincolo de standardizare, adevărata inovație înseamnă să construiești tratamente adaptate fiecărui pacient și să privești fiecare caz cu responsabilitate și empatie.

O viziune care schimbă modul în care privim farmacia

Pentru farmacistul Cosmina Bengescu, performanța nu a însemnat să urmeze un model deja existent, ci să creeze unul nou. Astfel a luat naștere Farmacia Crisia, un proiect construit în jurul medicinei personalizate, unde știința se îmbină cu grija autentică pentru oameni.

Pornită ca o farmacie cu receptură, Crisia a devenit în timp un reper al preparării personalizate, demonstrând că profesionalismul și inovația pot merge mână în mână atunci când pacientul rămâne în centrul fiecărei decizii.

„Adevărata inovație înseamnă să găsești soluții acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de ele. Atunci când cunoștințele, pasiunea și responsabilitatea se întâlnesc, farmacia devine mai mult decât un loc în care se prepară tratamente, devine un sprijin real pentru fiecare pacient.'
– Cosmina Bengescu, fondator Farmacia Crisia

În receptura Farmaciei Crisia, fiecare formulă este pregătită cu precizie și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale pacientului. Ajustarea dozelor, eliminarea excipienților sau prepararea unor formule unice permit oferirea unor soluții care, de multe ori, nu există în variantele standardizate.

Un viitor construit în jurul oamenilor

Pentru Farmacia Crisia, inovația este un mijloc prin care oamenii pot primi îngrijirea de care au cu adevărat nevoie. Fiecare formulă preparată, fiecare colaborare cu medicii și fiecare pacient care trece pragul farmaciei confirmă aceeași convingere: medicina viitorului va fi nu doar mai performantă, ci și mai umană.

Pentru că, dincolo de formule și proceduri, adevărata valoare a unui tratament se măsoară prin încrederea și speranța pe care le oferă celui care îl primește.

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