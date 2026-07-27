De ce te simți epuizată în fiecare zi fără un motiv clar? Diferența dintre oboseala normală și o problemă medicală

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Dormi opt ore, nu ai avut o zi neapărat solicitantă și totuși te trezești cu senzația că nu te-ai odihnit deloc. Dacă ți se pare cunoscut acest scenariu, nu ești singură, dar merită să te oprești și să te întrebi: este doar o perioadă obositoare, sau corpul tău încearcă să-ți spună altceva?

Există un tip de oboseală pe care aproape toți o cunoaștem: cea care apare după o săptămână solicitantă, un somn insuficient sau o perioadă de stres intens. Această oboseală răspunde, de regulă, la odihnă. Un weekend liniștit, câteva nopți de somn de calitate sau o pauză de la ritmul alert reușesc să o amelioreze considerabil.

Diferența majoră apare atunci când, indiferent cât de mult dormi sau cât de bine te îngrijești, senzația de epuizare rămâne aceeași – sau chiar se accentuează. Oboseala persistentă poate fi legată de afecțiuni precum anemia, tulburările de tiroidă, apneea în somn, depresia sau anxietatea, dar și de anumite tratamente medicamentoase.

Anemia, de exemplu, apare atunci când sângele nu transportă suficient oxigen către țesuturi, din cauza unui deficit de globule roșii și se manifestă frecvent prin epuizare constantă, paloare și dificultăți de concentrare. Problemele de tiroidă, în special hipotiroidismul, încetinesc practic metabolismul întregului organism, iar oboseala este printre primele semne resimțite. La acestea se adaugă tulburările de somn nediagnosticate, precum apneea în somn, care fac imposibilă o odihnă cu adevărat reparatoare, chiar dacă numărul de ore petrecute în pat pare suficient.

Semnalele care merită atenția unui specialist

Dacă oboseala persistă mai mult de câteva săptămâni, dacă este însoțită de alte simptome, precum scădere sau creștere neexplicată în greutate, dureri musculare fără cauză aparentă, tulburări de concentrare, stări de amețeală sau schimbări bruște de dispoziție, este momentul unei evaluări medicale complete. Medicii spun că un set simplu de analize de sânge, completat de un consult neurologic sau internist, poate clarifica rapid majoritatea acestor posibile cauze.

Oboseala nu este niciodată doar „în capul tău”. Este un mesaj pe care corpul îl transmite, iar rolul tău este să înveți să faci diferența între o zi grea și un semnal la care merită să răspunzi printr-un consult de specialitate.

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