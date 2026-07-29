Parfumurile de nișă sunt noul accesoriu invizibil. Iată două lansări care merită atenția ta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În modă, detaliile fac diferența. Uneori este vorba despre o geantă iconică, alteori despre o pereche de pantofi bine aleasă. Tot mai des însă, semnătura personală vine dintr-un loc mai puțin vizibil: parfumul.

Interesul pentru parfumeria de nișă continuă să crească, pe măsură ce consumatorii caută creații care exprimă personalitate și individualitate, nu doar tendințe. În acest context, Oriflame continuă dezvoltarea colecției Top Scents, realizată în colaborare cu Givaudan, unul dintre cele mai respectate nume din industria parfumurilor.

Cele mai noi lansări din colecție, La La Lime și Tropic Thunder, explorează două direcții olfactive complet diferite, dar unite de aceeași abordare creativă.

La La Lime, creat de parfumierul italian Andrea Montanari, propune o interpretare contemporană a prospețimii. Lime-ul peruvian, ingredientul central al compoziției, este completat de acorduri de lenjerie curată și note lemnoase moderne, rezultând un parfum energic, sofisticat și surprinzător.

La polul opus, Tropic Thunder, semnat de parfumierul Jacek Laszczynski, aduce în prim-plan o combinație de smochină, lapte de cocos și lemn de santal. Inspirat de atmosfera unei vacanțe tropicale, parfumul construiește o experiență senzorială caldă, solară și contemporană.

În spatele acestor creații se află un proiect dezvoltat împreună cu Givaudan, în care tinerii parfumieri au primit libertatea de a crea fără constrângeri comerciale. Rezultatul este o colecție care vorbește despre creativitate, contrast și expresie personală.

Pentru cei interesați de culisele procesului de creație, Oriflame continuă seria de episoade disponibile pe YouTube, unde parfumierii își prezintă inspirația și parcursul creativ din spatele fiecărei creații.

Sursa foto: Oriflame Cosmetics

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro