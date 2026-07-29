Din 30 iulie, se poate investi în UNTOLD, campionul românesc al entertainmentului global, prin SeedBlink

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Din 30 iulie, se poate investi în UNTOLD, campionul românesc al entertainmentului global, prin SeedBlink

Campania a atras deja peste 500.000 de euro în etapa de pre-lansare, din partea unor antreprenori de top, investitori și sute de fani, confirmând încrederea în strategia de expansiune globală a UNTOLD Universe

UNTOLD Universe a atras investiții de peste 500.000 de euro din partea fanilor, antreprenorilor, investitorilor și partenerilor înainte de lansarea publică a campaniei de investiții pe platforma SeedBlink. Rezultatul confirmă încrederea de care se bucură unul dintre cele mai puternice branduri românești de entertainment și validează strategia ambițioasă de dezvoltare internațională a grupului. Printre cei care au ales să investească în această etapă se numără antreprenori și personalități cunoscute din România, precum Dragoș Petrescu, Wargha Enayati, George Copos, Sebastian Dobrincu și Codin Maticiuc, alături de sute de fani și susținători ai brandului.

Începând cu 30 iulie 2026, oportunitatea de investiție va fi disponibilă publicului larg prin intermediul platformei SeedBlink. Cei interesați vor putea consulta toate informațiile privind condițiile investiției și vor avea posibilitatea de a deveni investitori în UNTOLD Universe.

Această inițiativă reprezintă o premieră pentru industria festivalurilor din România și oferă publicului oportunitatea de a participa direct la dezvoltarea unui brand românesc cu potențial global. Investitorii individuali, susținătorii festivalului și cei care cred în potențialul economiei creative au șansa de a deveni parte din următoarea etapă de dezvoltare a unuia dintre cele mai importante grupuri de entertainment din Europa.

Strategia pe termen lung a UNTOLD Universe urmărește dezvoltarea unei rețele globale de 20 de mega-festivaluri și proiecte de entertainment, cu prezență operațională în cel puțin 30 de țări. În următorii cinci ani, compania își propune să accelereze expansiunea internațională prin lansarea unor noi festivaluri și dezvoltarea unor parteneriate strategice pe mai multe continente. După UNTOLD Dubai, următoarea extindereinternațională confirmată va avea loc în Columbia, în 2027, marcând intrarea grupului pe piața din America Latină. În paralel, UNTOLD

Universe poartă discuții avansate pentru dezvoltarea unor proiecte în Brazilia și explorează oportunități în alte piețe strategice, inclusiv Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia. În același timp, festivalul UNTOLD de la Cluj-Napoca, care ajunge în acest an la cea de-a 11-a ediție și este clasat constant în Top 3 al festivalurilor de muzică la nivel mondial, intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Totodată, grupul continuă consolidarea festivalului Kapital, lansat în București în 2025, ca parte a strategiei sale de extindere și diversificare.

„Le mulțumim tuturor celor care au ales să creadă în UNTOLD și să ni se alăture încă din această etapă. Interesul extraordinar pe care l-am văzut înainte de lansarea publică a campaniei confirmă faptul că oamenii cred nu doar în festival, ci și în viziunea noastră pe termen lung. Suntem abia la începutul unui nou capitol de dezvoltare și ne dorim ca această comunitate de investitori să crească alături de noi. Împreună am demonstrat că un brand creat în România poate concura la cel mai înalt nivel pe scena globală', a declarat Bogdan Buta, Fondator și CEO UNTOLD Universe.

„În zece ediții, UNTOLD a reunit milioane de participanți, a construit un brand recunoscut la nivel mondial și nu mai este doar un festival, ci o companie matură. Prin această rundă, investitorii SeedBlink au ocazia să facă parte din următorul capitol al unei companii care își propune să devină un grup de entertainment cu ambiții internaționale, dincolo de festivaluri. Este și o oportunitate reală de diversificare a portofoliului printr-o investiție într-un business consacrat, dincolo de investițiile în tehnologie.” — Andrei Dudoiu, CEO SeedBlink

Persoanele interesate pot afla mai multe informații despre oportunitatea de investiție și condițiile campaniei pe platforma SeedBlink sau pe invest.untold.com. Runda publică de investiții va fi deschisă începând cu 30 iulie 2026, iar primii 500 de investitori se vor bucura de beneficii speciale. 

Foto credit: Untold Universe

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