IMAGINE FEST 2026. Europa FM a cucerit din nou Cetatea Alba Iulia!

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IMAGINE FEST 2026. Europa FM a cucerit din nou Cetatea Alba Iulia!

Cea de-a doua ediție IMAGINE FEST s-a încheiat duminică, 26 iulie, după patru zile în care Alba Iulia a fost locul de întâlnire al muzicii, istoriei, filmului, transminiunilor live, sportului și divertismentului. Între 23 și 26 iulie, mii de participanți s-au bucurat de experiențele pregătite de Europa FM,  într-un festival dedicat întregii familii, organizat în parteneriat cu Centrul Cultural Palatul Principilor.

Europa FM a fost LIVE din inima Cetății Alba Iulia pe toată durata festivalului. Ascultătorii au urmărit ediții speciale ale emisiunilor Deșteptarea, România în direct și Weekend cu prietenii, realizate chiar din mijlocul evenimentului, alături de invitați speciali.

Proiecții de film, mixuri cu hituri de ieri și de azi ale DJ ilor Europa FM, tururi ghidate gratuite, momente spectaculoase de reconstituire istorică și salve de tun care au marcat schimbarea gărzii au fost experiențele care au transformat festivalul într-o sărbătoare pentru toate generațiile.

Cetatea a vibrat la unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului, concertul susținut de Alina Eremia, Cabron și Tania Turtureanu, care au urcat pe scena IMAGINE FEST sambata seara. 

Ascultătorii veniți din toate colțurile țării, unii prezenți și anul trecut la festivalul Europa FM, au primit cu bucurie anuntul ediției următoare Imagine Fest, programată sa aibă loc în iulie 2027.

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