Culorile din locuință și impactul lor asupra stării de spirit. Ce să alegi pentru calm și bunăstare

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Există locuințe în care intri și ai senzația că te relaxezi aproape instantaneu. Și nu, nu este neapărat vorba despre mobilier scump, camere generoase sau obiecte de design. De multe ori, această senzație este dată de modul în care au fost alese culorile și de echilibrul pe care îl creează împreună cu lumina și materialele din încăpere. Nu întâmplător, psihologii vorbesc tot mai des despre influența mediului asupra stării emoționale. Casa nu este doar locul în care te întorci după o zi aglomerată, ci și spațiul care îți poate încărca sau liniști mintea. Tocmai de aceea, înainte de a schimba aspectul unui perete, merită să afli câteva lucruri despre culori și montaj, astfel încât rezultatul final să fie nu doar plăcut din punct de vedere estetic, ci și potrivit stilului tău de viață.

Culorile schimbă felul în care percepi încăperea

Designerii de interior folosesc de ani buni culoarea pentru a modifica vizual proporțiile unui spațiu. Psihologii completează această perspectivă și arată că nuanțele influențează inclusiv modul în care percepem confortul și nivelul de energie dintr-o cameră. Albastrul și verdele inspiră calm și sunt asociate cu natura și echilibrul. Tonurile de bej, crem sau greige creează o atmosferă discretă, în timp ce accentele de galben sau teracotă adaugă căldură. În schimb, folosirea excesivă a culorilor foarte intense poate transforma un spațiu destinat relaxării într-unul care solicită permanent atenția. Asta nu înseamnă că există culori „bune' și culori „greșite', ci că fiecare nuanță funcționează diferit, în funcție de context și de spațiul în care este folosită. O nuanță care funcționează într-un living scăldat în lumină naturală poate părea apăsătoare într-o cameră orientată spre nord.

Tendințele vin și pleacă. Cum alegi culorile care rămân actuale pentru tine?

În fiecare sezon apar noi palete cromatice și combinații spectaculoase. Totuși, specialiștii recomandă să nu alegi culoarea unui perete doar pentru că este în tendințe. O locuință trebuie să răspundă ritmului în care trăiești. Dacă lucrezi de acasă, probabil ai nevoie de un spațiu care favorizează concentrarea. Dacă petreci serile în living alături de familie, atmosfera caldă devine mai importantă decât efectul vizual pe care îl produce o fotografie postată pe rețelele sociale. Din acest motiv, mulți designeri preferă să construiască baza amenajării în jurul unor nuanțe echilibrate și să introducă accentele de culoare prin decorațiuni, textile sau mobilier. Astfel, spațiul poate fi actualizat mai ușor în timp, fără intervenții majore.

Camera copilului nu are nevoie de toate culorile curcubeului

Mulți părinți pornesc de la ideea că o cameră veselă trebuie să fie și foarte colorată. În realitate, psihologii atrag atenția că un exces de stimuli vizuali poate îngreuna concentrarea și poate crea o stare de agitație. O variantă mai echilibrată este folosirea unor tonuri deschise pentru suprafețele mari și introducerea culorilor vibrante în zonele dedicate jocului sau prin elemente decorative ușor de schimbat pe măsură ce copilul crește. În acest fel, camera rămâne luminoasă, iar atmosfera este una care susține atât joaca, dar și momentele de odihnă sau de studiu.

O amenajare reușită începe înainte de alegerea culorii

Entuziasmul de a transforma o cameră îi face pe mulți să se concentreze exclusiv asupra modelului sau nuanței preferate. În practică însă, rezultatul depinde și de măsurătorile corecte, de cantitatea de material și de modul în care proiectul este planificat. Acesta este motivul pentru care designerii recomandă să stabilești mai întâi proporțiile încăperii și abia apoi să alegi finisajele. O documentare atentă reduce risipa de materiale și contribuie la un rezultat coerent, indiferent dacă optezi pentru vopsea decorativă sau tapet. Potrivit informațiilor sintetizate de Verywell Mind în articolul Color Psychology, reacțiile oamenilor la culori nu sunt universale. Deși anumite nuanțe sunt asociate frecvent cu stări precum calmul, energia sau optimismul, percepția lor este influențată și de experiențele personale, contextul cultural și mediul în care sunt utilizate. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca alegerea culorilor din locuință să țină cont atât de efectul vizual, cât și de felul în care fiecare persoană se simte în acel spațiu. Poate că nu există o formulă perfectă pentru o locuință în care să te simți bine în fiecare zi. Există însă alegeri făcute cu atenție, care țin cont atât de partea practică a amenajării, cât și de felul în care culorile reușesc să transforme o casă într-un loc în care îți face plăcere să revii.

Sursă foto: Pexels

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