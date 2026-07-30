TALOS S LUX. Creat pentru oraș și natură

Noua versiune CYBEX TALOS S LUX este suficient de robustă pentru aventurile în natură și suficient de agilă pentru deplasările prin oraș, contribuind la crearea unor amintiri de neuitat.
Noua versiune CYBEX TALOS S LUX este suficient de robustă pentru aventurile în natură și suficient de agilă pentru deplasările prin oraș, contribuind la crearea unor amintiri de neuitat. Acum, căruciorul este disponibil împreună cu inovatorul landou TALOS Fold Cot, care poate fi pliat atât pe cadru, cât și separat, până la dimensiuni compacte, ușor de depozitat. Sistemul oferă confort în orice anotimp și îl însoțește pe copil de la naștere până la primele explorări, datorită landoului pliabil și unității de șezut pentru toate anotimpurile.
Copertina extensibilă XXL, realizată din material cu protecție solară UPF50+, oferă protecție flexibilă la 360° împotriva soarelui, vântului și ploii. Pe măsură ce copilul crește, husa continuă să îi ofere confort și protecție, permițându-i să stea în poziție verticală și să descopere lumea, fie cu fața spre părinte, fie cu fața spre direcția de mers.
CYBEX TALOS S LUX și TALOS Fold sunt disponibile în magazinele partenere și online.
Pentru mai multe informații, vizitați www.cybex-online.com.
DESPRE CYBEX
Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!
Foto: CYBEX