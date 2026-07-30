TALOS S LUX. Creat pentru oraș și natură

Noua versiune CYBEX TALOS S LUX este suficient de robustă pentru aventurile în natură și suficient de agilă pentru deplasările prin oraș, contribuind la crearea unor amintiri de neuitat.

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  de  ELLE
TALOS S LUX. Creat pentru oraș și natură

Noua versiune CYBEX TALOS S LUX este suficient de robustă pentru aventurile în natură și suficient de agilă pentru deplasările prin oraș, contribuind la crearea unor amintiri de neuitat. Acum, căruciorul este disponibil împreună cu inovatorul landou TALOS Fold Cot, care poate fi pliat atât pe cadru, cât și separat, până la dimensiuni compacte, ușor de depozitat. Sistemul oferă confort în orice anotimp și îl însoțește pe copil de la naștere până la primele explorări, datorită landoului pliabil și unității de șezut pentru toate anotimpurile.

  • Compatibil cu sistemul de călătorie

    Ca parte a sistemului de călătorie, TALOS S LUX le permite părinților să alterneze cu ușurință între landoul TALOS Fold Cot inclus, orice scaun auto CYBEX pentru bebeluși și unitatea de șezut. Landoul poate fi pliat atât pe cadru, cât și separat, până la dimensiuni compacte, potrivite pentru portbagaj sau pentru depozitarea acasă. Salteaua fermă, realizată din spumă moale și respirabilă, îi oferă bebelușului confortul, susținerea și ventilația necesare în timpul fiecărei călătorii.
  • Confort în fiecare anotimp

    Conceput pentru utilizare pe tot parcursul anului, căruciorul dispune de o unitate de șezut pentru toate anotimpurile și de o husă de protecție inclusă. Folosită împreună cu poziția ergonomică complet întinsă, aceasta creează un spațiu confortabil și protejat pentru copil.

Copertina extensibilă XXL, realizată din material cu protecție solară UPF50+, oferă protecție flexibilă la 360° împotriva soarelui, vântului și ploii. Pe măsură ce copilul crește, husa continuă să îi ofere confort și protecție, permițându-i să stea în poziție verticală și să descopere lumea, fie cu fața spre părinte, fie cu fața spre direcția de mers.

  • Confort pe orice tip de teren

    Indiferent dacă este folosit pe trasee prin pădure sau pe străzile orașului, TALOS S LUX este conceput pentru diferite tipuri de teren. Suspensia avansată a roților din față și cea a cadrului din spate, împreună cu roțile rezistente la perforare și apărătorile de noroi integrate, asigură o deplasare lină și confortabilă. Centura cu ajustare dintr-o singură tragere le permite părinților să fixeze rapid copilul, printr-o singură mișcare. Ușor de reglat, aceasta se adaptează pe măsură ce copilul crește și în funcție de grosimea hainelor purtate.


CYBEX TALOS S LUX și TALOS Fold sunt disponibile în magazinele partenere și online.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cybex-online.com.

DESPRE CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

Foto: CYBEX

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