Un ritm modern al vieții de zi cu zi

Noul sezon aduce momentul în care viața de zi cu zi prinde ritm, iar garderoba devine un răspuns la nevoi în schimbare și la provocări noi.

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  de  ELLE
Un ritm modern al vieții de zi cu zi

Noul sezon aduce  momentul în care viața de zi cu zi prinde ritm, iar garderoba devine un răspuns la nevoi în schimbare și la provocări noi. În campania MODIVO, eleganța atemporală se întâlnește cu o abordare modernă a funcționalității, dând naștere unei colecții gândite pentru cei care prețuiesc stilul rafinat, confortul și versatilitatea. Create pentru a completa ritmul dinamic al cotidianului, aceste piese se adaptează firesc fiecărui moment și fiecărei activități, transformând moda într-o parte naturală a zilei.

Forța minimalismului modern

Minimalismul capătă o nouă dimensiune prin siluete îndrăznețe și detalii lucrate cu grijă. Trench-ul cu croială de capă în nuanță de măsliniu semnat BOSS oferă ținutei un accent arhitectural, rămânând în același timp o piesă esențială și extrem de practică. Purtat alături de colanții mulați Le Collet și pantofi din piele cu toc, compune un look care găsește echilibrul perfect între lejeritate și eleganță rafinată. Paleta cromatică discretă subliniază caracterul atemporal al ținutei, în timp ce designul funcțional o poartă fără efort prin exigențele unei zile alerte, indiferent de agendă. Așa cum moda a demonstrat de multă vreme, o siluetă neașteptată sau o formă distinctivă are puterea de a aduce energie proaspătă chiar și celui mai sobru look monocrom.

Culoarea care definește caracterul

Roșul este culoarea cu cel mai puternic impact emoțional, simbol al energiei, al pasiunii, al iubirii și al vitalității. În acest sezon, accentele cromatice îndrăznețe se conturează drept una dintre tendințele definitorii ale toamnă-iarnă 2026. Un cardigan Polo Ralph Lauren într-un roșu intens, asortat cu o fustă midi din piele întoarsă marca FAN LEATHER, creează o siluetă feminină în care eleganța atemporală se întâlnește cu o exprimare sigură de sine. Pantofii din piele lăcuită, o geantă structurată din piele și detaliile subtile cu imprimeu ridică ținuta printr-un finisaj rafinat, dar contemporan. Este o propunere pentru femeile care vor să-și exprime individualitatea fără a face compromisuri în privința confortului sau a versatilității pieselor menite să le însoțească de-a lungul întregii zile.

Eleganță fără efort

În capitolul dedicat vestimentației masculine, croiala clasică este reimaginată dintr-o perspectivă mai blândă și mai contemporană. Arhetipul familiar al ținutei de birou primește o interpretare proaspătă. Un costum HUGO în nuanță de măsliniu, purtat alături de un pulover tricotat Tommy Hilfiger și mocasini din piele, redefinește ideea de eleganță cotidiană. Siluetele relaxate, materialele de calitate premium și paleta caldă, inspirată din natură, răspund nevoilor bărbatului modern, care își dorește ca garderoba să-i ofere nu doar un stil impecabil, ci și libertate de mișcare și confort pe tot parcursul zilei. Sunt piese versatile, create pentru a se adapta cu ușurință împrejurărilor în schimbare și ritmului vieții moderne.

Campania MODIVO demonstrează că moda contemporană nu mai cere compromisuri. Ea reunește estetica și funcționalitatea, siluetele atemporale și tendințele actuale, confortul și rafinamentul. Gândită pentru viața de zi cu zi — cu toate întâlnirile, oportunitățile noi și momentele neașteptate — colecția celebrează o garderobă în care stilul devine o expresie firească a individualității.

Descoperă mai multă inspirație pe MODIVO.ro și în aplicația mobilă MODIVO.

Foto: MODIVO

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