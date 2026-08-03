Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

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Teste HPV și ecografii de sân, gratuite, la Unitatea Mobilă din cadrul UNTOLD Festival

La 25 de ani de la înființare, Fundația Renașterea continuă să inoveze în domeniul prevenției și marchează o nouă premieră în România: pentru prima dată, aduce servicii gratuite de prevenție într-unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de muzică, demonstrând că screeningul și educația pentru sănătate pot ajunge acolo unde sunt tinerii.

În perioada 6–9 august, în cadrul UNTOLD Festival, femeile vor putea beneficia GRATUIT de testare HPV și ecografii mamare în Unitatea Mobilă de Diagnostic a Fundației Renașterea amplasată pe platoul pietonal din fața Operei Maghiare din Cluj-Napoca, în intervalul 16:00 – 20:00.

O experiență de festival care poate salva vieți

UNTOLD reunește anual zeci de mii de oameni din România și din întreaga lume, iar prezența Unității Mobile a Fundației Renașterea creează o oportunitate unică de a ajunge la un public tânăr, activ și deschis către informații care pot face diferența.

Multe dintre femeile și fetele care vor vizita Unitatea Mobilă pot face, poate pentru prima dată, un pas simplu, dar extrem de important pentru sănătatea lor: un test de prevenție.

„De 25 de ani, misiunea Fundației Renașterea este să aducă prevenția mai aproape de oameni și să transforme grija pentru sănătate într-un gest firesc. Anul acesta facem un pas nou și venim într-un loc în care se află foarte mulți tineri – la Festivalul UNTOLD.

Faptul că putem vorbi despre sănătatea femeii într-un festival internațional este o premieră pentru noi și un semnal important: informația medicală trebuie să ajungă acolo unde sunt tinerii.

Cancerul de sân și cancerul de col uterin pot fi prevenite sau depistate din timp, iar un control simplu poate reprezenta o decizie care schimbă un destin. Ne dorim ca femeile și fetele care vor veni la Unitatea Mobilă să plece nu doar cu un rezultat medical liniștitor, ci și cu convingerea că grija pentru sănătate și prevenția trebuie să înceapă din tinerețe și să devină un obicei firesc.

Le invităm pe toate participantele la UNTOLD să transforme câteva minute din experiența festivalului într-un prim pas către păstrarea sănătății.' a declarat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Această inițiativă este realizată în parteneriat cu UNTOLD și susținută de MSD România, care se alătură demersului Fundației Renașterea de a aduce prevenția mai aproape de tineri.

„UNTOLD înseamnă comunitate și grijă pentru cei care fac parte din universul nostru. O mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot avea un impact real în viața oamenilor. Alături de Fundația Renașterea, ne dorim să aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași concreți pentru o stare de bine și sănătate.' a declarat Ioana Chereji, Head of Communication UNTOLD Universe.

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti-HPV și prin screening regulat, iar cancerul de sân are șanse mult mai mari de tratament atunci când este descoperit într-un stadiu incipient. Prevenția începe cu informarea și cu curajul de a merge la un control.

„Prevenția este cu adevărat eficientă atunci când iese din cabinetul medical și ajunge în mijlocul comunității. De aceea, alegem să fim prezenți acolo unde sunt oamenii, unde se întâlnesc, se conectează și se bucură de experiențe memorabile, precum UNTOLD. Împreună cu Fundația Renașterea, aducem informații corecte și servicii gratuite de prevenție mai aproape de tineri, pentru că vaccinarea anti-HPV și screeningul salvează vieți, iar accesul la prevenție ar trebui să fie simplu, firesc și la îndemâna tuturor.' a declarat Livia Stan – Policy and Market Acces Director MSD România și Republica Moldova.

Evenimentul beneficiază de implicarea echipei medicale a Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță' din Cluj-Napoca, instituție de referință în oncologia românească. Medicii și asistenții medicali ai institutului vor asigura, în cadrul Unității Mobile a Fundației Renașterea, recoltarea testelor HPV și efectuarea ecografiilor mamare gratuite, contribuind la desfășurarea unui program de prevenție la cele mai înalte standarde medicale.

Acțiunea este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, care susține acest demers dedicat prevenției și sănătății femeilor.

Fă primul pas pentru sănătatea ta!

Dacă ești la UNTOLD, vino să ne vizitezi. Nu trebuie să ai teamă și nici să amâni. O discuție cu un specialist, o informație corectă sau un test făcut la timp pot fi cele mai importante alegeri pentru sănătatea ta.

La UNTOLD, anul acesta, pe lângă muzică și experiențe memorabile, există și un mesaj care poate face diferența: prevenția salvează vieți.

Cum te poți pregăti pentru testarea HPV?

Testarea HPV este o investigație simplă și importantă pentru prevenirea cancerului de col uterin. Pentru ca rezultatul să fie cât mai corect, este recomandat ca înainte de recoltare: – să nu existe menstruație în momentul testării;

să fie evitat contactul sexual cu aproximativ 48 de ore înainte;

să nu fie utilizate ovule, creme sau tratamente administrate intravaginal cu aproximativ 48 de ore înainte de recoltare.

Cui îi este recomandată ecografia de sân?

Ecografia mamară este o investigație sigură, nedureroasă și neiradiantă, recomandată în special femeilor tinere, dar și tuturor celor care doresc să își verifice sănătatea sânilor. Aceasta poate fi realizată atât ca metodă de prevenție și monitorizare, cât și atunci când apar modificări care trebuie evaluate de un medic specialist.

Informația corectă este primul pas spre prevenție

Pe lângă serviciile medicale oferite în Unitatea Mobilă, specialiștii Fundației Renașterea vor fi prezenți pentru a răspunde întrebărilor participanților și pentru a oferi informații despre: prevenția și testarea HPV; testarea Babeș-Papanicolau; importanța controalelor regulate; prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin.

De asemenea, Fundația Renașterea va avea un stand în zona de activări a festivalului, unde participantele sunt așteptate cu informații, surprize și premii.

Foto: Fundația Renașterea

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