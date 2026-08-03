Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 03.08.2026, 13:20,  de  Advertorial
Fundația Renașterea și UNTOLD aduc, în premieră,  prevenția cancerului în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale 

Teste HPV și ecografii de sân, gratuite, la Unitatea Mobilă din cadrul UNTOLD Festival

La 25 de ani de la înființare, Fundația  Renașterea continuă să inoveze în domeniul prevenției și marchează o nouă  premieră în România: pentru prima dată, aduce servicii gratuite de prevenție  într-unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de muzică, demonstrând  că screeningul și educația pentru sănătate pot ajunge acolo unde sunt tinerii.  

În perioada 6–9 august, în cadrul UNTOLD Festival, femeile vor putea  beneficia GRATUIT de testare HPV și ecografii mamare în Unitatea Mobilă  de Diagnostic a Fundației Renașterea amplasată pe platoul pietonal din fața  Operei Maghiare din Cluj-Napoca, în intervalul 16:00 – 20:00

O experiență de festival care poate salva vieți 

UNTOLD reunește anual zeci de mii de oameni din România și din întreaga  lume, iar prezența Unității Mobile a Fundației Renașterea creează o  oportunitate unică de a ajunge la un public tânăr, activ și deschis către  informații care pot face diferența. 

Multe dintre femeile și fetele care vor vizita Unitatea Mobilă pot face, poate  pentru prima dată, un pas simplu, dar extrem de important pentru sănătatea  lor: un test de prevenție. 

„De 25 de ani, misiunea Fundației Renașterea este să aducă prevenția mai  aproape de oameni și să transforme grija pentru sănătate într-un gest firesc.  Anul acesta facem un pas nou și venim într-un loc în care se află foarte mulți  tineri – la Festivalul UNTOLD. 

Faptul că putem vorbi despre sănătatea femeii într-un festival internațional  este o premieră pentru noi și un semnal important: informația medicală trebuie  să ajungă acolo unde sunt tinerii. 

Cancerul de sân și cancerul de col uterin pot fi prevenite sau depistate din  timp, iar un control simplu poate reprezenta o decizie care schimbă un destin.  Ne dorim ca femeile și fetele care vor veni la Unitatea Mobilă să plece nu doar  cu un rezultat medical liniștitor, ci și cu convingerea că grija pentru sănătate și  prevenția trebuie să înceapă din tinerețe și să devină un obicei firesc. 

Le invităm pe toate participantele la UNTOLD să transforme câteva minute din  experiența festivalului într-un prim pas către păstrarea sănătății.' a declarat  Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Această inițiativă este realizată în parteneriat cu UNTOLD și susținută de MSD România, care  se alătură demersului Fundației Renașterea de a aduce prevenția mai aproape de tineri.  

„UNTOLD înseamnă comunitate și grijă pentru cei care fac parte din universul nostru. O  mare parte din publicul festivalului este feminin, iar acest lucru ne responsabilizează să  folosim platforma UNTOLD nu doar pentru entertainment, ci și pentru inițiative care pot  avea un impact real în viața oamenilor. Alături de Fundația Renașterea, ne dorim să  aducem mai aproape de publicul feminin accesul la prevenție, prin testări HPV gratuite și  ecografii mamare gratuite, într-un spațiu în care se simt conectate, în siguranță și parte  dintr-o comunitate. Credem că magia UNTOLD înseamnă și grijă, conștientizare și pași  concreți pentru o stare de bine și sănătate.' a declarat Ioana Chereji, Head of  Communication UNTOLD Universe

Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti-HPV și prin screening regulat, iar  cancerul de sân are șanse mult mai mari de tratament atunci când este descoperit într-un  stadiu incipient. Prevenția începe cu informarea și cu curajul de a merge la un control. 

„Prevenția este cu adevărat eficientă atunci când iese din cabinetul medical și ajunge în  mijlocul comunității. De aceea, alegem să fim prezenți acolo unde sunt oamenii, unde se  întâlnesc, se conectează și se bucură de experiențe memorabile, precum UNTOLD.  Împreună cu Fundația Renașterea, aducem informații corecte și servicii gratuite de  prevenție mai aproape de tineri, pentru că vaccinarea anti-HPV și screeningul salvează  vieți, iar accesul la prevenție ar trebui să fie simplu, firesc și la îndemâna tuturor.' a  declarat Livia Stan – Policy and Market Acces Director MSD România și Republica  Moldova

Evenimentul beneficiază de implicarea echipei medicale a Institutului Oncologic „Prof. Dr.  Ion Chiricuță' din Cluj-Napoca, instituție de referință în oncologia românească. Medicii și  asistenții medicali ai institutului vor asigura, în cadrul Unității Mobile a Fundației Renașterea,  recoltarea testelor HPV și efectuarea ecografiilor mamare gratuite, contribuind la desfășurarea  unui program de prevenție la cele mai înalte standarde medicale. 

Acțiunea este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, care susține acest  demers dedicat prevenției și sănătății femeilor. 

Fă primul pas pentru sănătatea ta! 

Dacă ești la UNTOLD, vino să ne vizitezi. Nu trebuie să ai teamă și nici să amâni. O discuție  cu un specialist, o informație corectă sau un test făcut la timp pot fi cele mai importante alegeri  pentru sănătatea ta. 

La UNTOLD, anul acesta, pe lângă muzică și experiențe memorabile, există și un mesaj care  poate face diferența: prevenția salvează vieți. 

Cum te poți pregăti pentru testarea HPV? 

Testarea HPV este o investigație simplă și importantă pentru prevenirea cancerului de col  uterin. Pentru ca rezultatul să fie cât mai corect, este recomandat ca înainte de recoltare: – să nu existe menstruație în momentul testării; 

  • să fie evitat contactul sexual cu aproximativ 48 de ore înainte;
  • să nu fie utilizate ovule, creme sau tratamente administrate intravaginal cu aproximativ  48 de ore înainte de recoltare. 

Cui îi este recomandată ecografia de sân? 

Ecografia mamară este o investigație sigură, nedureroasă și neiradiantă, recomandată în  special femeilor tinere, dar și tuturor celor care doresc să își verifice sănătatea sânilor. Aceasta poate fi realizată atât ca metodă de prevenție și monitorizare, cât și atunci când apar  modificări care trebuie evaluate de un medic specialist. 

Informația corectă este primul pas spre prevenție 

Pe lângă serviciile medicale oferite în Unitatea Mobilă, specialiștii Fundației Renașterea vor fi  prezenți pentru a răspunde întrebărilor participanților și pentru a oferi informații despre: prevenția și testarea HPV; testarea Babeș-Papanicolau; importanța controalelor regulate; prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin. 

De asemenea, Fundația Renașterea va avea un stand în zona de activări a festivalului, unde  participantele sunt așteptate cu informații, surprize și premii.

Foto: Fundația Renașterea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De la negru la teracotă: Cum s-a schimbat moda de vară în România între 2025 și 2026
Advertorial
De la negru la teracotă: Cum s-a schimbat moda de vară în România între 2025 și 2026
UKRAINIAN CLASSICAL BALLET revine la București, cu „SPĂRGĂTORUL DE NUCI” şi „LACUL LEBEDELOR”, în cadrul unui amplu turneu european
Advertorial
UKRAINIAN CLASSICAL BALLET revine la București, cu „SPĂRGĂTORUL DE NUCI” şi „LACUL LEBEDELOR”, în cadrul unui amplu turneu european
UNTOLD premiază performanța academică și anul acesta prin campania „Student de 10”. 200 de studenți cu media 10 în sesiunea de vară vor primi abonamente General Access gratuite la UNTOLD ONE
Advertorial
UNTOLD premiază performanța academică și anul acesta prin campania „Student de 10”. 200 de studenți cu media 10 în sesiunea de vară vor primi abonamente General Access gratuite la UNTOLD ONE
Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest
Advertorial
Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest
Un ritm modern al vieții de zi cu zi
Advertorial
Un ritm modern al vieții de zi cu zi
Articulațiile după 40 de ani: ce spune știința despre colagen, glucozamină și condroitină
Advertorial
Articulațiile după 40 de ani: ce spune știința despre colagen, glucozamină și condroitină
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Ciclul catastrofal al Pământului s-ar putea repeta în curând. Avertismentul sumbru al experților
Ciclul catastrofal al Pământului s-ar putea repeta în curând. Avertismentul sumbru al experților
Mecanismul ascuns al Pământului care a protejat planeta timp de 60 de milioane de ani. Ce se ascunde în adâncuri
Mecanismul ascuns al Pământului care a protejat planeta timp de 60 de milioane de ani. Ce se ascunde în adâncuri
Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble. Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare
Transformare spectaculoasă pentru Lidia Buble. Artista și-a surprins fanii cu noua înfățișare
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au dezvăluit un detaliu neașteptat despre nunta lor! Cei doi au aniversat 3 ani de la eveniment
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au dezvăluit un detaliu neașteptat despre nunta lor! Cei doi au aniversat 3 ani de la eveniment
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Alexandru Ciucu, fostul soț al Alinei Sorescu, nu a fost lăsat să intre la Nibiru. „Am aflat cu tristețe”, a povestit el. De ce a fost întors din drum designerul
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! :o Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Afrohemian Decor: tendința care aduce autenticitatea, natura și spiritul boem în centrul locuinței
Afrohemian Decor: tendința care aduce autenticitatea, natura și spiritul boem în centrul locuinței
Advertorial

+ Mai multe
Menopauza fără compromisuri – cum îți poți păstra echilibrul și starea de bine
Menopauza fără compromisuri – cum îți poți păstra echilibrul și starea de bine
Advertorial

+ Mai multe
Rockstadt 2026: zilele în care metalul și-a adus cei mai mari ambasadori la Ghimbav și confirma statutul de cel mai mare festival de rock și metal din Europa de Est
Rockstadt 2026: zilele în care metalul și-a adus cei mai mari ambasadori la Ghimbav și confirma statutul de cel mai mare festival de rock și metal din Europa de Est
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC