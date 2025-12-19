Anisia Gafton, adevărul despre operațiile estetice: „Am vrut să îmi fac și…”

Finalul acestui an a fost unul extrem de aglomerat pentru Anisia Gafton, care și-a consolidat vizibil prezența atât pe micul ecran, cât și în cinematografe. Publicul a văzut-o recent în emisiunea „La bine și la roast”, difuzată de PRO TV, dar și în două producții de film lansate în această perioadă: „Pădurea este a mea” și comedia de sezon „Crăciun cu Ramon”.

Anisia Gafton, despre proiectele în cinema

Seria aparițiilor TV nu se oprește aici. Anisia va reveni pe ecranele PRO TV la final de 2025 și început de 2026, în cadrul Protevelionului, iar în culisele filmărilor a stat de vorbă despre proiectele care i-au marcat ultimele luni și despre experiențele trăite pe platourile de filmare.

Rolul din „Pădurea este a mea” a fost, după cum chiar ea recunoaște, o surpriză, mai ales prin tipologia personajului. În paralel, actrița și comedianta poate fi văzută și în „Crăciun cu Ramon”, un film care mizează pe spiritul sărbătorilor și pe umorul accesibil tuturor generațiilor. Anisia a vorbit cu mult entuziasm despre acest proiect și despre distribuția din care face parte.

„A fost lansat și filmul ‘Crăciun cu Ramon’, în care apar și eu. Alături de colegul meu Pavel Bartoș, de la Protevelion! Este un film extraordinar și recomand la toată lumea să meargă în cinema, pentru că este un film de Crăciun, cu Moș Crăciun, pentru toată lumea! Pentru bunici, pentru pisici, pentru căței… Puteți să mergeți la cinema cu copii, cu mame, cu tați, cu prieteni, cu oricine… E un film pentru toată familia și pentru toți prietenii. Copiii o să se bucure! Este un film excepțional, cu actori fenomenali. Nu eu! Că eu… (n.r. – râde) Toată lumea, cel puțin din ce am văzut eu, a jucat excepțional! Și e un film care mi se pare că e la alt nivel”, a spus Anisia Gafton pentru Libertatea.

Câte operații are actrița

Odată cu apariția sa în „La bine și la roast”, au revenit inevitabil și glumele legate de presupusele intervenții estetice, subiect pe care Anisia l-a abordat cu aceeași autoironie care o caracterizează. Aceasta a ținut însă să clarifice lucrurile și să spună exact care este adevărul.

„Deci… am o operație! O singură operație de deviație de sept cu estetic și atât. A, voiam să-mi fac și de apendicită, dar n-a mai fost cazul, că s-a rezolvat. (n.r. – râde) Știi cum e… caterincă! Adică glumele sunt făcute să râdem, să ne simțim bine. Și eu am scris glume pentru ‘La bine și la roast’ și a trebuit să mă gândesc la ceilalți, chiar dacă păreau perfecți… La ăia perfecți cel mai greu găsești glume. Te iei de… Dar e normal să fie, și eu aș fi făcut la fel. Dacă eram în locul colegilor mei, la fel, aceleași glume aș fi făcut despre mine. Poate încercam să le îmbunătățesc, să le dau mai bine. Dar nu știu dacă reușeam.”

Detalii despre nunta cu Florin Serghei

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia.

Cu toate că a fost cerută în căsătorie în 2024, Anisia Gafton nu se grăbește în ceea ce privește nunta. Actrița își propune ca evenimentul să fie unul intim, în cadrul căruia să se poată distra în voie alături de invitații săi.

„Încă nu s-a întâmplat, dar o să se întâmple sezonul următor de nunți. O să facem o cununie civilă, nu zic încă când și apoi o să fie și o nuntă, cu siguranță. Nu va fi ceva fastuos, mare. Va fi intim, ca să pot să mă distrez. Dacă e multă lume trebuie să păstrez niște aparențe. Știți ce se întâmplă…miresele sunt stresate: să arate într-un fel, să dea bine coafura, să nu comenteze soacrele sau nu știu care. Mireasa contează cel mai mult și ea trebuie să se simtă cel mai bine la nuntă. La cununia civilă avem pusă data așa și așa, dar la cealaltă nu!”, a spus Anisia Gafton pentru cancan.ro.

