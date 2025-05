Anisia Gafton, dezvăluiri despre dorința de a avea copii. Noi detalii despre nuntă: „Nu trebuie să ne lamentăm”

Anisia Gafton și partenerul său de viață, Serghei, nu sunt doar colegi de scenă, ci și un cuplu unit de cinci ani, recunoscuți în lumea showbiz-ului pentru chimia lor de invidiat. Relația lor a crescut frumos de-a lungul timpului, iar anul trecut, într-o escapadă romantică în Grecia, Serghei a făcut marele pas și i-a oferit Anisiei un inel de logodnă.

De atunci, cei doi se concentrează pe organizarea nunții, despre care actrița spune că va fi una discretă, fără fast inutil sau tradiții obositoare.

„Sunt deja logodită, uite inelul! Nunta o să fie ceva micuț, drăguț, finuț, dar nu știu dacă va fi anul acesta. Va fi o nuntă intimă. Nu vreau așa cu nașa mare, cu furatul miresei, adus înapoi, mai dau două sticle pe ea etc. Va fi ceva mai între prieteni. Rochia cred că va fi albă, depinde și ce chef am eu atunci”, a declarat Anisia, cu umorul caracteristic, pentru Click!.

În privința vieții de familie, vedeta a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă, fără însă a pune presiune asupra momentului.

Anisia Gafton și logodnicul ei, Florin Serghei, au început deja pregătirile pentru nuntă. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița și actorul au discutat despre eveniment și despre cum își doresc să arate. Inițial, actrița susținea că evenimentul va avea loc primăvara.

Cei doi nu au discutat momentan cu o persoană specializată în organizarea de veniment, însă partenerul actriței a spus că își dorește ca nunta să fie foarte discretă.

Anisia Gafton împărtășește și ea aceeași viziune, dorind să aibă o nuntă restrânsă. Actrița a mai spus că nu se preocupă foarte tare în ceea ce privește rochia de mireasă.

Actrița a oferit detalii despre cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și a menționat că inelul de logodnă este puțin prea mare.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: ‘Nu mai căuta la umerașe!. Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. ‘Dar nu mai lua umerașe de la mine!’. Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia pentru ciao.ro.