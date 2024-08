Anisia Gafton, noi detalii despre nunta cu partenerul ei, Florin Serghei: "Nu chiar în Capitală, ci undeva la aer liber..."

Anisia Gafton a fost cerută în căsătorie. Actrița și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de aproximativ șase ani. Pe contul personal de Instagram, Anisia Gafton le-a dezvăluit cu mult entuziasm fanilor faptul că a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, Florin Serghei.

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Anisia Gafton a împărtășit detalii inedite despre nuntă și despre cum va fi decorată sala de evenimente. Actrița a dezvăluit că nunta va avea loc vara viitoare și a găsit o locație apropiată de ceea ce-și dorește pentru marea zi.

Actrița a relatat detaliat cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și a menționat că inelul de logodnă este puțin prea mare. Cei doi își vor oficializa relația printr-o nuntă planificată pentru anul viitor.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: ‘Nu mai căuta la umerașe!’. Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. ‘Dar nu mai lua umerașe de la mine!’. Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia pentru ciao.ro.